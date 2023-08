Como economizar dados móveis? Veja dicas práticas que podem ajudar

Economizar dados móveis e fazer o plano de Internet do celular durar até o final do mês é uma tarefa que pode ser desafiadora para muitos usuários. A missão, entretanto, não é impossível: com algumas dicas e ajustes simples, dá para reduzir bastante o consumo da franquia. Assim, você guarda a Internet para momentos em que ela é realmente necessária e evita a contratação de um pacote de dados extra. Nas próximas linhas, o TechTudo reúne mais de dez dicas para você que está cansado de gastar dados móveis em excesso e quer manter seu consumo sob controle, mas não sabe por onde começar.

Homem segurando iPhone — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Por que minha internet 3G é tão lenta? Veja no Fórum TechTudo

1. Dê preferência ao Wi-Fi sempre que possível

Uma das maneiras mais eficazes de economizar dados móveis é utilizar redes Wi-Fi sempre que disponíveis. Aproveite conexões sem fio em casa, no trabalho, em cafés ou em locais públicos. Neste último caso, porém, lembre-se de evitar inserir informações sensíveis, como login e senha de contas, e realizar transações bancárias. Isso porque as redes Wi-Fi públicas são menos seguras e, portanto, mais vulneráveis a interceptações.

Para se conectar de forma mais segura, uma boa dica é usar uma rede VPN. Essa tecnologia oculta o endereço IP original do dispositivo e fornece um novo endereço IP, o que pode ajudar a proteger a privacidade do usuário e evitar que terceiros monitorem a sua atividade na Internet. Além disso, os dados trocados durante a navegação são protegidos por criptografia, fornecendo mais segurança.

Wi-Fi é uma das melhores alternativas para a economia de dados — Foto: Rafael Leite/TechTudo

2. Ative o modo de economia de dados

Celulares Android e iPhone (iOS) oferecem o modo de economia de dados nas configurações. Ao ativá-lo, o sistema ajustará automaticamente o uso de dados em segundo plano, ajudando a prolongar a vida útil da sua franquia.

No Android, deslize a parte superior do display para baixo e role a tela para o lado até encontrar "Economia de Dados". Toque sobre a opção para ativá-la. No iPhone, abra o app “Ajustes” e vá em “Celular”. Depois, toque em “Opções de Dados Celulares” e ative o Modo de Economia de Dados.

Ativando o modo de Economia de Dados no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Desative os dados quando não estiver usando

Quando estiver em locais com acesso à rede Wi-Fi ou não precisar de Internet, desative os dados móveis. Essa ação simples evita que aplicativos e serviços consumam dados em segundo plano. Em iPhones, basta entrar no app Ajustes, tocar em "Celular" ou "Dados móveis" e desativar o uso do pacote. No Android, deslize a parte superior da tela para baixo e toque na duas setas (↑↓) que correspondem ao ícone de dados móveis para desativar a função.

Imagem mostra como desligar dados móveis e ativar Wi-Fi no Android — Foto: Reprodução/Paulo Alves

4. Monitore o uso de dados

É possível acompanhar o consumo de dados usando ferramentas nativas do sistema operacional do celular. Com isso, você terá uma visão clara sobre como os dados estão sendo usados, incluindo quais aplicativos exigem mais Internet e onde é possível fazer ajustes. Se o seu celular é Android, abra as configurações, vá em “Conexões" e selecione "Uso de dados". Feito isso, o sistema mostrará o consumo de dados por aplicativo, de forma decrescente. Você também pode verificar o gasto em determinado período de tempo e desativar o uso de dados em segundo plano de certos apps.

Android mostra consumo de dados por aplicativo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

No iPhone o caminho é um pouco diferente. Não é possível desativar o uso de dados para serviços do sistema, mas é possível desativá-lo para o uso de apps de terceiros. Para fazer isso, abra os Ajustes, selecione "Celular" e depois "Dados móveis". Role a tela para ver todos os apps que estão consumindo a conexão e desative aqueles que mais gastam o seu pacote.

5. Evite usar aplicativos que consumam muitos dados

Alguns aplicativos consomem grandes quantidades de dados. É o caso de serviços de streaming como Netflix e YouTube; redes sociais como TikTok; e aplicativos de mapas como Waze e Google Maps. Portanto, se você precisa estender o limite de dados do seu plano, reduza ou limite o uso desses apps.

Netflix consome muitos dados móveis — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

6. Baixe filmes, séries e músicas para consumir os conteúdos offline

Serviços de streaming permitem o download de conteúdos para consumo offline, evitando que você gaste os dados móveis da sua franquia. Por isso, antes de sair de casa, faça o download dos filmes, séries e músicas que você deseja consumir durante o dia. Cada aplicativo tem um passo a passo específico para a realização do download, mas o processo costuma ser bem simples. Veja abaixo.

É possível baixar músicas e playlists do Spotify para ouvir offline — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

7. Salve mapas para usar aplicativos de GPS offline

O uso do GPS em tempo real pode gastar uma quantidade significativa de dados. Para não ficar sem franquia em momentos importantes, aproveite a opção de baixar mapas no Google Maps. O Waze não permite fazer o download das rotas, mas, com um truque simples, é possível salvar rotas em cache. Assim, você poderá navegar offline e reduzirá o consumo de Internet.

Fazendo download de mapa no Google Maps — Foto: Reprodução/Marcela Franco

8. Desative a atualização automática dos apps

Muitos aplicativos são atualizados regularmente, o que favorece o recebimento de novas funções e a correção de bugs, mas também pode consumir dados valiosos. Logo, uma boa forma de economizar dados móveis é desabilitar os updates automáticos nas configurações das lojas de aplicativos.

Se você é usuário de Android, acesse as configurações da Google Play Store, selecione “Preferências de rede” e depois “Atualizar apps automaticamente”. Feito isso, escolha entre as alternativas “Só atualizar apps automaticamente por Wi-Fi" e "Não atualizar apps automaticamente". No iPhone, o passo a passo envolve abrir os Ajustes e tocar em "App Store". Lá, desative a opção “Atualizações Automáticas".

Desativando atualização automática de apps na Play Store — Foto: Reprodução/Clara Fabro

9. Limite a sincronização de serviços em nuvem

Serviços em nuvem como Google Drive e iCloud podem sincronizar arquivos automaticamente, consumindo dados móveis sem que você perceba. Para evitar isso, ajuste as configurações para que as sincronizações sejam manuais ou limite as atividades em segundo plano.

No Google Drive, toque nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo para acessar o menu e selecione "Configurações". Depois, role a tela para baixo até encontrar “Transferir arquivos por Wi-Fi” e certifique-se de que a opção está habilitada. Assim, o aplicativo não subirá arquivos para a nuvem quando os dados móveis estiverem ativos. Não foi encontrada opção semelhante no iCloud.

Habilitando transferência de arquivos só por Wi-Fi no Google Drive — Foto: Reprodução/Luiza Fortes

10. Desabilite a reprodução automática de vídeos nas redes sociais

É comum que as redes sociais reproduzam vídeos automaticamente vídeos enquanto você rola o feed. A função contribui para uma melhor experiência nas plataformas, mas aumenta o consumo de dados. Se você precisa muito economizar a franquia, uma dica é ajustar as configurações para desativar a reprodução automática. O passo a passo varia conforme a rede social, mas, de modo geral, você consegue achar a opção para desabilitação dentro das configurações de cada aplicativo.

No Instagram, por exemplo, toque nas três linhas horizontais no canto superior direito do perfil. Feito isso, vá em "Configurações e Privacidade" e role a tela para baixo até achar a opção "Uso de dados e qualidade de mídia". Lá, habilite a chavinha "Economizador de dados".

Desabilitando a reprodução automática de vídeos no Instagram — Foto: Reprodução/Luiza Fortes

11. Desative o download de mídia automático do WhatsApp

Se o download de mídia automático está habilitado no seu WhatsApp, saiba que o aplicativo pode estar consumindo dados preciosos da sua franquia. Para evitar isso, desative a função. Assim, você escolhe exatamente quais fotos, vídeos e documentos quer baixar, gerenciando melhor o consumo de dados do seu plano. O passo a passo é o seguinte: abra as configurações do WhatsApp, selecione "Armazenamento e dados" e toque em "Ao utilizar dados móveis". Feito isso, retire o “check” de todas as opções.

Download de todas as mídias do WhatsApp desativado na rede de dados — Foto: : Reprodução/Raquel Freire

12. Mande mensagens de texto em vez de áudio

Enviar mensagens de áudio no WhatsApp pode até ser mais prático que escrever, mas também consome mais dados. Isso acontece porque o áudio é um arquivo muito mais pesado que um texto e, ao fazer o seu upload, o aplicativo exige mais da sua franquia. Logo, opte por enviar textos sempre que possível.

Áudios do WhatsApp consomem mais dados móveis — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

13. Contrate um plano de telefonia que inclua redes sociais ilimitadas

Ao optar por um plano que ofereça redes sociais ilimitadas, você pode utilizar aplicativos como Facebook, Instagram e Twitter sem consumir sua franquia de dados. Isso é uma vantagem especialmente para quem passa muito tempo nas redes sociais, já que permite economizar os dados contratados para outras atividades.

Ao contratar o plano, observe bem se os aplicativos cujo uso é ilimitado correspondem aos apps que você consome. Afinal, se a operadora oferece TikTok ilimitado, mas você não tem o hábito de assistir a vídeos curtos, a oferta não representa vantagem para você.

Aplicativos de redes sociais no celular — Foto: Reprodução/Unsplash

