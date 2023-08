Como excluir conta do Telegram: saiba apagar o perfil de forma simples

É possível excluir a conta do Telegram e remover o mensageiro do celular em poucos passos. O procedimento, porém, é irreversível e apagará de vez todas as conversas, grupos e arquivos trocados com contatos pelo smartphone, seja Android ou iPhone ( iOS ), ou no computador através do Telegram web.

Apesar de não ser tão usado como o WhatsApp, o Telegram cresce em número de downloads quase sempre que o mensageiro rival é bloqueado ou tem algum problema generalizado. Mesmo assim, o serviço costuma perder muitos usuários quando o concorrente volta a funcionar. Para apagar a conta no Telegram é necessário acessar a uma página de desativação, fora do aplicativo.

Veja como apagar uma conta do Telegram no link de desativação — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Quais são os melhores aplicativos mensageiros? Comente no Fórum do TechTudo

Além dos passos para excluir a conta do Telegram, o guia do TechTudo abaixo reúne algumas questões importantes para saber antes de apagar o perfil. Veja no índice:

Como excluir uma conta do Telegram? O que acontece quando você exclui sua conta do Telegram? Posso recuperar os dados após excluir minha conta do Telegram?

1. Como excluir uma conta do Telegram?

Passo 1. O Telegram tem um assistente online para excluir contas. O link deve ser acessado necessariamente por um navegador, seja no celular ou no computador. O primeiro passo, é acessar a página oficial pelo caminho (https://my.telegram.org), apenas o texto, sem parêntesis;



Passo 2. Digite seu número de telefone cadastrado no Telegram no espaço indicado, incluindo o código do Brasil (+55) e o DDD da sua área (no Rio de Janeiro o DDD é 21, por exemplo). Depois, clique em “Next”;

Informe seu número de celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Você receberá no Telegram, seja no aplicativo para celular ou desktop, uma senha única de acesso para a página de cancelamento. Copie e cole no campo “Password”;



Receba a senha no Telegram — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 4. No campo de texto abaixo da pergunta "Why are you leaving" ("Por que você está saindo?", em tradução direta), descreva o motivo pelo qual você deseja apagar sua conta do Telegram. Quando terminar, clique em “Done”.

Informe um motivo e apague sua conta — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Depois disso, conversas, grupos e arquivos compartilhados serão removidos de todos os dispositivos, e a sua conta não será mais encontrada na busca do Telegram. Sendo assim, é importante lembrar que o procedimento é irreversível e deve ser feito somente quando tiver certeza de que deseja apagar a conta.

2. O que acontece quando você exclui sua conta do Telegram?

Todos os seus dados (mensagens, grupos e contatos) serão apagados do sistema quando a conta do Telegram é deletada. Por outro lado, seus contatos ainda poderão conversar nos grupos que você criou e terão acesso às mensagens enviadas por você anteriormente. Se quiser enviar mensagens que podem desaparecer sem deixar rastros (enquanto ainda tiver uma conta ativa), vale a pena usar o recurso timer de autodestruição.

Ao excluir o Telegram o usuário perde todos os arquivos, conversas e históricos — Foto: Reprodução/TechTudo

3. Posso recuperar os dados após excluir minha conta do Telegram?

Apagar uma conta do Telegram é um procedimento irreversível. Se você se inscrever novamente, após ter deletado a conta, aparecerá como um novo usuário. Com isso, não receberá seu histórico de mensagens antigo, contatos ou grupos de volta. Quem tiver seu número de telefone na agenda de contatos receberá uma notificação sobre seu retorno ao mensageiro.

Via Telegram

