Saber como excluir um grupo do WhatsApp é importante para não permanecer em grupos parados ou desinteressantes no aplicativo, além de ser útil para liberar espaço na memória do celular . Às vezes, é necessário retirar apenas algum membro ou deletar um grupo criado exclusivamente para um evento específico, cujas conversas não serão mais necessárias após certa data.

É comum que grupos no WhatsApp sejam excluídos conforme o seu círculo social, rotina e interesses mudem. Pelo Android, iPhone (iOS) ou PC (WhatsApp Web) , é prático e rápido apagar um grupo do app. No entanto, antes de efetuar a exclusão, saiba as consequências que essa ação pode provocar. No guia a seguir, entenda como funciona a opção e aprenda como excluir um grupo do WhatsApp ou WhatsApp Web, pelo smartphone ou computador.

Como excluir um grupo do WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

Como excluir um grupo do WhatsApp? Passo a passo completo!

Veja como é simples excluir um grupo do WhatsApp com o guia completo do TechTudo. Confira os tópicos do conteúdo que reunimos neste índice:

Como excluir um grupo do WhatsApp pelo Android; Como excluir um grupo do WhatsApp pelo iPhone (iOS); Como excluir um grupo do WhatsApp Web pelo PC; Como excluir um grupo no WhatsApp que sou administrador ou que criei?; O que acontece quando apaga grupo de WhatsApp?; Como excluir apenas um contato do grupo; Como impedir que contatos adicionem você em novos grupos.

Como excluir um grupo do WhatsApp

1. Como excluir um grupo do WhatsApp pelo Android

Para excluir um grupo do WhatsApp pelo Android, iPhone ou PC para todos, você precisa ser administrador da conversa. Tendo essa função, será possível remover todos os participantes, além de apagar definitivamente o grupo. Siga o passo a passo:

Passo 1. Confira se você é administrador do grupo. Abra a conversa e toque no nome do grupo para achar seu contato em “participantes". Veja se em frente ao seu nome aparece "admin do grupo". Se sim, então você é administrador e pode retirar todos os membros;

Caminho para localizar os administradores de um grupo no WhatsApp — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 2. Na tela de “participantes", clique no nome do contato que deseja remover. Toque em "Remover (nome)" e aperte ok para confirmar a ação;

Etapas para remover um participante de um grupo do WhatsApp pelo Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Se você não for o administrador do grupo, comece por essa etapa. Clique em “Sair do grupo” e toque em "Sair" na mensagem de confirmação. Se for o administrador, é possível seguir esse procedimento assim que excluir todos os contatos.

Como sair de um grupo do WhatsApp pelo Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 4. Depois, toque em “Apagar grupo” e confirme “Apagar grupo” para deletar a conversa do seu aplicativo.

Caminho para apagar definitivamente um grupo do WhatsApp pelo Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

2. Como excluir um grupo do WhatsApp pelo iPhone (iOS)

Para aprender como apagar um grupo do WhatsApp pelo iPhone, siga o procedimento descrito a seguir:

Abra a conversa do grupo que deseja deletar. Clique no nome do grupo e vá em participantes para remover cada um; Toque no nome de cada participante, clique em "Remover do grupo" e, por final, em "Remover"; Se você não for o administrador do grupo, inicie por essa etapa. Basta tocar em "Sair do grupo" e, em seguida, confirmar a ação. Caso seja o administrador, é possível continuar após remover todos os contatos; Depois de sair do grupo, clique em "Apagar grupo" e, na mensagem de confirmação, toque em "Apagar grupo".

Como excluir grupo do WhatsApp — Foto: Reprodução/Anna Kellen

3. Como excluir um grupo do WhatsApp Web pelo PC

No passo a passo a seguir, confira como deletar um grupo pelo WhatsApp Web no computador:

Passo 1. Acesse o WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com/) e abra a conversa do grupo que deseja deletar;

Passo 2. Clique no nome do grupo e depois na seta de select ao lado do nome do participante;

Caminho para encontrar os participantes de um grupo do WhatsApp no PC — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Toque em "Remover" e confirme "Remover";

Passo 4. Quando só sobrar o seu contato, clique em "Sair do grupo" e confirme "Sair do grupo";

Passo 5. Ainda na tela de "Dados do grupo", clique em "Apagar grupo", "Continuar" e, por fim, "Apagar grupo".

4. Como excluir um grupo no WhatsApp que sou administrador ou que criei?

Se deseja excluir um grupo no WhatsApp que criou e/ou é administrador, primeiro escolha por qual aparelho deseja fazer a exclusão. Depois, é só olhar no índice deste tutorial e seguir o passo a passo do dispositivo que estiver usando.

Em resumo, você terá de seguir três etapas para deletar um grupo definitivamente no aplicativo:

Remover participantes; Sair de ogrupo; Apagar o grupo.

5. O que acontece quando apaga grupo de WhatsApp?

Antes de apagar um grupo do WhatsApp, é preciso estar ciente de algumas informações e consequências:

Se deseja manter no seu aparelho os arquivos de mídias recebidos no grupo, retire a opção "Apagar os arquivos de mídia recebidos nesta conversa da galeria do aparelho";

Como manter os arquivos de mídia de um grupo do WhatsApp que será excluído — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Ao ser deletado, o grupo não será mais visível na sua lista de conversas do WhatsApp. Da mesma forma, o histórico das conversas será removido do seu aparelho;

Mesmo deletando todos os participantes, eles ainda conseguirão ver o grupo nas suas respectivas listas de conversas. Só não poderão mais enviar mensagens nele;

Caso apague o grupo pelo computador, as mensagens serão removidas em todos os aparelhos com as versões mais recentes do WhatsApp;

Se optar somente por sair do grupo, a primeira pessoa colocada na conversa será o novo administrador;

Caso não apague o grupo, você poderá acessar todo histórico de conversa e mídia, anterior à sua saída. Só não poderá mais interagir na conversa;

Só é possível apagar o grupo depois de sair do mesmo;

Após apagar o grupo do WhatsApp no seu aplicativo, não há como recuperar o histórico de conversa e mídia. Saiba como fazer backup do WhatsApp antes de excluir para não perder seus arquivos;

Mesmo que você saia e apague o grupo, a conversa ainda estará visível para os outros participantes;

Caso saia do grupo sem remover todos ou algum participante, a conversa ainda estará habilitada para os membros que não foram removidos.

6. Como excluir apenas um contato do grupo

Como vimos em cada passo a passo, para remover um participante de um grupo do WhatsApp, é preciso:

Abrir a conversa e clicar no nome do grupo; Role até encontrar os participantes e toque no contato que deseja excluir; Clique em “Remover (Nome do Contato)”.

7. Como impedir que contatos adicionem você em novos grupos

Se não deseja ser adicionado em novos grupos no WhatsApp, você pode alterar as configurações de privacidade para que só alguns ou nenhum contato te adicione em conversas coletivas no aplicativo. Para isso:

Abra seu aplicativo e clique nos três pontos do canto superior direito; Toque em “Configurações”; Acesse a “Privacidade” e vá em “Grupos”; Selecione “Meus contatos” ou “Meus contatos, exceto” para definir quem pode te adicionar em grupos; Caso não queira ser adicionado por ninguém, clique em “Meus contatos, exceto”, toque no ícone de linhas e check presente no canto superior direito da tela para selecionar todos os contatos. Por fim, clique no botão verde de confirmação no canto inferior esquerdo da tela.

Como impedir que contatos adicionem você em novos grupos no WhatsApp — Foto: Aricia Faria/TechTudo