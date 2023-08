Como fazer Carteira de Trabalho Digital pela primeira vez no celular ou PC

Saber como fazer a Carteira de Trabalho Digital pelo celular ou PC é um procedimento simples. Desde 2019, o formato online pode substituir o documento físico. Os usuários conseguem acessá-lo pelo app CTPS Digital , para Android ou iPhone , ou através do portal web do Governo Federal , por meio de uma conta Gov.br . O serviço, que permite consultar benefícios trabalhistas e informações profissionais do empregado, está disponível para qualquer cidadão inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) . Para realizar o procedimento, basta ter acesso a um celular ou computador com conexão à internet.

Carteira de Trabalho Digital pode ser feita em poucos passos pela Internet; veja como — Foto: Raquel Freire/TechTudo

O guia do TechTudo abaixo traz duas formas de fazer a Carteira de Trabalho Digital online, além de dúvidas frequentes dos usuários. Veja os tópicos abordados no índice a seguir:

Como fazer Carteira de Trabalho Digital pelo PC Como fazer Carteira de Trabalho Digital pelo celular A Carteira de Trabalho Digital substitui a física? Como saber o número da Carteira de Trabalho Digital Como imprimir a Carteira de Trabalho Digital

1. Como fazer Carteira de Trabalho Digital pelo PC

Passo 1. Para fazer Carteira de Trabalho Digital pelo PC, acesse o site do Governo Federal (www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho) e clique em "Iniciar";

Homepage para tirar Carteira de Trabalho Digital online — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Pressione o botão "Entrar com Gov.br". Caso não tenha uma conta no portal do Governo Federal, siga os passos deste tutorial para criar conta Gov.br antes de prosseguir;

Tela inicial da ferramenta online para obter CTPS Digital — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Nesta etapa, insira as credenciais da sua conta Gov.br e clique em "Entrar". Em seguida, leia os termos de uso de dados pessoais e, caso concorde, pressione "Autorizar";

Autorização para site do governo acessar dados pessoais e criar Carteira de Trabalho Digital — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. A partir da autorização, você consegue acessar a Carteira de Trabalho Digital, onde constam suas informações profissionais. Para consultá-la posteriormente, basta entrar no site (servicos.mte.gov.br) e fazer login com sua conta Gov.br. O número da Carteira de Trabalho Digital é o seu CPF e, na data de emissão, consta o dia em que você criou o documento pela Internet.

Carteira de Trabalho Digital criada pelo navegador web — Foto: Reprodução/Raquel Freire

2. Como fazer Carteira de Trabalho Digital pelo celular

Pelo app Carteira de Trabalho Digital você pode solicitar o seu seguro-desemprego — Foto: Pedro Vital/TechTudo

Abra o app CTPS Digital e toque sobre o botão "Entrar com Gov.br". O app vai pedir autorização para fazer o login com o serviço do governo; Na nova página, escolha uma das opções para criar seu registro no sistema Gov.br. Caso já tenha o cadastro no sistema, preencha o CPF, a senha e avance para o passo 10; Para esse exemplo, vamos utilizar a opção "Número do CPF" para criar um novo acesso. Na página seguinte, informe o seu número do CPF e seu nome completo; Lembre-se de aceitar os termos do serviço e ajustar a verificação de segurança. Agora, toque em "Avançar"; Nesse momento, informe as respostas para as perguntas feitas pelo sistema Gov.br. Repare que as questões são relacionadas aos seus dados pessoais. Quando terminar, toque em "Avançar"; Na tela seguinte, informe a maneira como deseja receber o código de verificação para criar sua conta. Para esse exemplo, utilizaremos a opção "Celular". Digite seu número e selecione "Avançar"; Aguarde até receber um SMS com o código. Digite o código que recebeu e toque em "Avançar"; Neste momento, indique uma senha que será configurada para acessar a plataforma. Será necessário confirmar os caracteres e, em seguida, pressione "Concluir"; Agora, para acessar a sua conta no app CTPS DIgital, informe seu CPF e toque em "Avançar". Na próxima página, digite a senha que foi criada anteriormente e pressione o botão "Entrar"; Autorize o app a usar seus dados pessoais. Para isso, clique em "Autorizar". Em seguida, você terá acesso a sua carteira de trabalho digital; Entre as funções do app estão as últimas anotações de empresas no documento e informações sobre benefícios, como Abono Salarial e Auxílio Desemprego; O app permite que você compartilhe os dados da sua carteira de trabalho digital. Acesse a aba "Enviar" e indique o que deseja compartilhar. Nesse exemplo, marcamos a opção "Todos os dados da carteira" e "Todos os dados". Se desejar, inclua apenas os dados básicos. Em seguida, toque no ícone laranja no canto inferior direito da tela; Na janela seguinte, confira seus dados e selecione "Enviar"; Use as opções de compartilhamento para enviar os dados de sua carteira para amigos, parentes ou contatos profissionais.

Tutorial mostra como fazer a cateira de trabalho digital pela primeira vez no app CTPS — Foto: Reprodução/Marvin Costa

3. A Carteira de Trabalho Digital substitui a física?

Na maioria dos casos, a Carteira de Trabalho Digital substitui o documento impresso. Desde 2019, basta informar o CPF no momento da contratação para que o empregador atualize os dados através do portal online eSocial, criado em 2014.

No entanto, o trabalhador que já tinha o documento em papel deve guardá-lo consigo. Isso porque as anotações no modelo impresso comprovam os contratos de trabalho antigos, mesmo que eles sejam exibidos na CTPS Digital. Também é importante salientar que funcionários de órgãos públicos e organismos internacionais continuam necessitando da Carteira de Trabalho em formato físico.

4. Como saber o número da Carteira de Trabalho Digital

Como dito anteriormente, o número da Carteira de Trabalho Digital é o mesmo do seu CPF. Já a data de emissão do documento online é definida pelo dia em que você criou a conta e fez login pela primeira vez no CTPS Digital.

A CTPS Digital não inclui nem o número da Carteira Física, nem o do PIS, cujo número é gerado pela Caixa Econômica Federal. A consulta do cadastro do PIS/PASEP pode ser feita de várias formas, como mostra este guia do TechTudo.

Carteira de Trabalho Digital: como funciona o app para consulta de informações trabalhistas — Foto: Raquel Freire/TechTudo

5. Como imprimir a Carteira de Trabalho Digital

Dentro da aba "Enviar", já citada no tutorial anterior, é possível criar um PDF com os dados da Carteira de Trabalho para imprimir ou mandar para outras pessoas. Saiba como:

Toque no botão "Enviar" no menu inferior e escolha se quer incluir todos os dados da carteira. Se desmarcar a opção, você pode selecionar apenas alguns dos contratos que deseja inserir no documento; Depois, basta tocar no ícone de "PDF" (botão laranja, no canto inferior direito) e esperar carregar todo o documento; A partir daí, você pode escolher a opção de "Salvar", para armazenar o PDF no seu celular, ou "Enviar", para mandar o arquivo para outras pessoas ou mesmo salvá-lo na nuvem e imprimir mais tarde.

Ação mostra como fazer a carteira de trabalho digital pelo celular — Foto: Reprodução/Marvin Costa

