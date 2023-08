Fazer lista de transmissão no WhatsApp é uma boa opção para quem deseja mandar mensagem para vários destinatários ao mesmo tempo. O recurso nativo do app, que permite incluir até 256 contatos , pode ser útil para divulgar informações de forma massiva, como para dar avisos ou fazer convites. Assim, não é necessário enviar uma mensagem por vez, o que torna a comunicação mais fácil e prática. Vale ressaltar, porém, que os conteúdos enviados por meio das listas só chegam aos contatos que possuírem o seu número salvo na agenda (e vice-versa).

Essa regra foi estabelecida pelo mensageiro a fim de evitar que a funcionalidade fosse usada para envio de spam e a aplicação de golpes por terceiros. Confira, a seguir, como funciona e como criar uma lista de transmissão no WhatsApp para se comunicar com duas ou mais pessoas ao mesmo tempo em celulares Android e iPhone (iOS). No WhatsApp Web pelo PC, porém, não é possível usar o recurso.

Como fazer lista de transmissão no WhatsApp

Como fazer lista de transmissão no WhatsApp? Veja o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo nove dicas sobre lista de transmissão do WhatsApp . A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como funcionam as listas de transmissão do WhatsApp Como fazer lista de transmissão no WhatsApp no Android Como fazer lista de transmissão no WhatsApp no iPhone (iOS) Como editar suas listas de transmissão Como excluir uma lista de transmissão do WhatsApp Como as mensagens são enviadas? Qual é a diferença entre lista de transmissão e grupo do WhatsApp? Quais são os requisitos para criar listas de transmissão? Como criar lista de transmissão no WhatsApp Web

1. Como funcionam as listas de transmissão do WhatsApp

As listas de transmissão do WhatsApp permitem que você envie uma mensagem para múltiplos destinatários de uma só vez, mas a comunicação é unidirecional. Ou seja, você pode enviar uma mensagem para diversos contatos ao mesmo tempo, mas cada contato receberá a mensagem individualmente, sem que os outros destinatários vejam a lista completa dos receptores.

Para que um contato receba sua mensagem de transmissão, é necessário que ele tenha o seu número salvo em sua agenda de contatos e você tenha o número dele salvo em sua agenda. A comunicação só ocorre entre contatos que possuem essa reciprocidade.

Os destinatários não saberão que estão recebendo a mensagem em uma lista de transmissão e não terão acesso aos outros contatos incluídos nessa lista. Cada mensagem é entregue individualmente a cada contato. Se algum contato responder à sua mensagem de transmissão, a resposta chegará somente a você e não será vista pelos outros destinatários da lista. Vale citar que a lista de transmissão tem um limite de até 256 contatos.

2. Como fazer lista de transmissão no WhatsApp no Android

Passo 1. Abra o WhatsApp e toque nos três pontos na vertical, localizados no lado superior direito da tela. Em seguida, selecione a opção “Nova transmissão”;

Através da seção "Nova transmissão", usuários do WhatsApp podem mandar mensagens para vários contatos ao mesmo tempo

Passo 2. Selecione todos os contatos que farão parte da sua lista de transmissão e toque no ícone de “Confirmar”. Pronto, a lista estará criada e as mensagens serão enviadas simultaneamente aos destinatários selecionados;

Selecionando contatos para a criação de uma lista de transmissão

Passo 3. Para editar o nome da lista criada, abra as informações do bate-papo e toque nos três pontos na vertical, localizados no lado superior direito da tela. Em seguida, selecione “Mudar nome da lista de transmissão”.

Título de cada lista de transmissão pode ser editado

Pronto! Você já pode enviar mensagens de uma só vez para diferentes destinatários.

3. Como fazer lista de transmissão no WhatsApp no iPhone (iOS)

Vale ressaltar que, no iPhone (iOS), o tutorial é um pouco diferente. Confira o passo a passo abaixo:

Passo 1. Ao abrir o app, toque em “Listas de transmissão”, no lado esquerdo superior da tela, e depois em “Nova lista”;

Como fazer lista de transmissão no WhatsApp no iPhone (iOS)

Passo 2. Escolha todos os contatos que vão participar da sua lista de transmissão e clique no botão de “Criar”. Agora, a lista está pronta e as próximas mensagens são enviadas simultaneamente aos destinatários selecionados;

Lista de transmissão do WhatsApp no iPhone

Passo 3. Para editar o nome da lista criada, toque em “Listas de transmissão”, na página inicial do WhatsApp, selecione a opção que deseja renomear ao clicar no ícone de "i", conforme mostra o print abaixo. Em “Dados da lista”, insira o novo título.

Como fazer lista de transmissão no WhatsApp no iPhone (iOS)

4. Como editar suas listas de transmissão

Para editar uma lista de transmissão no celular Android ou iPhone, siga o procedimento descrito a seguir:

Abra a Lista de Transmissão que deseja editar; No Android ,toque no botão de Menu, que se encontra no canto superior direito (representado por três pontos verticais). No iPhone, clique no no nome da lista, no topo da tela; No Android, selecione a opção "Dados da lista de transmissão"; Nesta tela de configurações, você tem as seguintes opções disponíveis: Alterar o nome da Lista de Transmissão: para isso, toque no nome atual da lista e insira um novo nome;

Adicionar contatos à lista: clique na opção "Adicionar destinatário" no Android e escolha os contatos que deseja incluir na lista. No iPhone, toque em "Editar lista";

Remover contatos da lista: para excluir contatos da lista no Android, pressione o contato que deseja remover, segure o dedo e selecione a opção "Remover". Já no iOS, basta clicar em "Editar lista" e tocar no "x" acima do nome do contato.

Como editar suas listas de transmissão

5. Como excluir uma lista de transmissão do WhatsApp

Considere que editar a lista pode ser uma alternativa mais adequada. No entanto, caso deseje eliminá-la por completo, siga o tutorial abaixo:

No Android:

Na tela de "Conversas" do WhatsApp, localize a Lista de Transmissão que deseja excluir; Pressione e segure o dedo sobre a Lista de Transmissão; Uma vez que um menu contextual seja exibido, toque na opção "Apagar lista de transmissão". Confirme a exclusão tocando em "Apagar".

No iPhone:

Abra o WhatsApp e clique em "Listas de transmissão" no canto superior à esquerda; Em seguida, toque em "Editar", à direita no canto superior da tela; Por fim, selecione o símbolo de "-" vermelho e confirme em "Apagar".

Como excluir uma lista de transmissão do WhatsApp

6. Como as mensagens são enviadas?

Após realizar os ajustes, basta enviar as mensagens como de costume. Cada texto será entregue de forma individual aos destinatários. Se eles responderem, suas respostas serão recebidas separadamente. Observe que as mensagens enviadas pela lista de transmissão são identificadas por um ícone de megafone. 📣

7. Qual é a diferença entre lista de transmissão e grupo do WhatsApp?

A lista de transmissão permite que um único usuário envie mensagens para diversos destinatários (aqueles que têm seu contato na agenda), mas a comunicação ocorre apenas em uma direção. Caso você queira que seus contatos também possam participar e interagir na conversa, é possível criar um grupo no WhatsApp. Neste último, todos os membros podem trocar mensagens entre si.

Qual é a diferença entre lista de transmissão e grupo do WhatsApp?

8. Quais são os requisitos para criar listas de transmissão?

Para criar uma lista de transmissão no WhatsApp, é necessário ter o contato da pessoa em sua agenda do telefone para adicioná-la à lista. Além disso, é fundamental que a pessoa também tenha adicionado o seu contato à agenda do smartphone dela também. Veja como adicionar contatos no WhatsApp.

O WhatsApp enfatiza que apenas os contatos que possuam o seu número salvo em seus telefones receberão suas mensagens enviadas por transmissão. Caso algum de seus contatos não esteja recebendo suas mensagens, é recomendado solicitar que eles verifiquem se seu número de contato está devidamente adicionado.

9. Como criar lista de transmissão no WhatsApp Web

O WhatsApp Web não oferece suporte nativo para criar listas de transmissão diretamente pela interface da web no PC ou notebook. No entanto, você pode criar uma lista de transmissão no aplicativo móvel do WhatsApp e, em seguida, utilizá-la no WhatsApp Web para enviar mensagens.