Como ficar offline no WhatsApp? Guia completo traz todas as respostas

Entender como ficar offline no WhatsApp é essencial para aqueles momentos em que você deseja ter mais privacidade. O aplicativo oferece um recurso nativo que não mostra quando você está online para os seus contatos. Por outro lado, caso a intenção seja não receber as mensagens ou notificações, existem algumas estratégias que podem ser colocadas em prática. É possível, por exemplo, ativar o modo avião ou desabilitar o app quando a conexão for via dados móveis.

Agora, confira o tutorial completo que indica, inclusive, como ficar offline no WhatsApp com a internet ligada. Há opções para quem possui um celular Android ou iPhone (iOS) e WhatsApp Web no PC. O guia ainda explica como visualizar – e responder – os conteúdos recebidos diretamente pela pré-visualização. Confira todos os detalhes a seguir.

Para você que pesquisou “como faço para ficar offline no WhatsApp”, o TechTudo preparou um guia completo com as respostas de sete perguntas. Com isso, saiba quais são os tópicos que serão respondidos ao longo do conteúdo:

Como ficar offline no WhatsApp mesmo estando online Como usar o modo avião para ficar offline no WhatsApp Como tirar o status online no WhatsApp Como forçar parada para ficar offline no WhatsApp Como tirar o online do WhatsApp usando extensão do Chrome Como ficar offline no WhatsApp com aplicativos Como visualizar (e responder) as mensagens pela pré-visualização

1. Como ficar offline no WhatsApp mesmo estando online

A partir do passo a passo abaixo, vamos entender como ficar offline no WhatsApp com a Internet ligada via dados móveis. Aqui, você pode navegar em outros aplicativos e acessar os sites que desejar, sem se preocupar com as mensagens recebidas no mensageiro.

No iPhone (iOS):

Passo 1. Clique em “Ajustes” e, em seguida, pesquise ou procure por WhatsApp. Na sequência, toque em “Dados celulares” para desativá-lo. Pronto! Enquanto a opção estiver desabilitada, ao se conectar pelos dados móveis, você não receberá mensagens ou notificações do aplicativo.

No Android:

Passo 1. Clique em Configurações e, em seguida, em "Aplicativos". Depois, selecione "WhatsApp";

Passo 2. Ao visualizar as informações do aplicativo, toque em "Forçar parada". Na sequência, pressione “OK”;

Passo 3. No campo “Uso”, clique em “Dados Móveis” e desabilite a opção “Permitir uso de dados em segundo plano”.

2. Como usar o modo avião para ficar offline no WhatsApp

Ligar o modo avião é mais uma forma fácil de ficar offline no WhatsApp. A função, que deve ser acionada pelos passageiros durante voos para cumprir a regra estabelecida pelas companhias aéreas, desabilita as conexões do celular, como Wi-Fi, Bluetooth, GPS e o acesso aos dados móveis. Com isso, é possível ter mais privacidade e não receber mensagens e notificações do aplicativo.

O recurso é ideal para aqueles momentos em que você precisa manter o foco e evitar distrações. Ou seja, vale ativá-lo durante reuniões importantes do trabalho, em tarefas que precisam da sua máxima atenção ou quando o desejo é apenas se desconectar por um tempo. A função ainda ajuda a economizar bateria e acelerar o carregamento do aparelho.

Para ativar o modo avião no iPhone (iOS), siga uma dos caminhos abaixo:

Deslize o dedo para baixo na tela e, em seguida, na “Central de Controle”, clique no ícone de avião; Caso prefira, clique em “Ajustes” e, depois, toque no botão que irá desativá-lo.

Se o seu aparelho tem o sistema operacional Android, as opções são:

Na tela, deslize o dedo para baixo. Deslize novamente para ver mais opções e selecione “Modo offline”; Ou clique em “Configurações” e toque em “Conexões”. Depois, habilite “Modo offline”.

3. Como tirar o status online no WhatsApp

Aqui, você aprende como tirar o online do WhatsApp. Essa função é nativa do aplicativo e traz mais liberdade para navegar pelas conversas e responder apenas as mensagens desejadas, sem que os seus contatos vejam que você está ativo. Para isso, basta seguir os passos abaixo, de acordo com o sistema operacional do seu celular.

No iPhone (iOS):

Abra o WhatsApp e clique em “Configurações”. Em seguida, toque em “Privacidade”; Depois, selecione “Visto por último e online” e, então, marque a opção “Ninguém”; Em “Quem pode ver quando estou online”, clique em “Mesmo que ‘visto por último’”.

No Android:

Abra o WhatsApp e clique nos três pontinhos no canto superior direito; Selecione “Configurações” e, em seguida, clique em “Privacidade”; Em “Quem pode ver meus dados pessoais”, toque em “Visto por último e online”; Depois, marque “Ninguém”. Na sequência, em “Quem pode ver quando estou online”, clique em “Mesmo que ‘visto por último’”.

É importante destacar que, ao ativar essa opção, você não poderá ver quando outros contatos estiverem online ou a última vez em que acessaram o app.

4. Como forçar parada para ficar offline no WhatsApp

Outra possibilidade é forçar a parada do WhatsApp. Siga os caminhos abaixo:

No iPhone (iOS):

Aperte duas vezes o botão de início. Você verá os apps mais recentes. Caso o seu não tenha, deslize o dedo até o meio da tela e mantenha o toque para que os aplicativos apareçam; Encontre o WhatsApp e, para removê-lo, deslize para cima.

No Android:

Toque em Configurações e, depois, em "Aplicativos". Na sequência, clique em WhatsApp; Em seguida, selecione "Forçar parada" e, para confirmar, pressione “OK”.

5. Como tirar o online do WhatsApp usando extensão do Chrome

Agora, se a sua dúvida é como ficar offline no Whatsapp Web, saiba que existe uma extensão do Google Chrome chamada WA Web Plus que irá ajudar você. Confira como tirar o online do WhatsApp Web com o WA Web Plus ou siga o caminho a seguir para ativá-la:

Para começar, instale a WA Web Plus for WhatsApp. Após clicar no link, selecione “Usar no Chrome” e, depois, em "Adicionar extensão"; Abra o WhatsApp Web (web.whatsapp.com), vá em “Extensões” e clique nela; Na aba "Melhorias", em "Privacidade", selecione o item "Esconder 'online'" (Modo invisível). Em seguida, recarregue a página. Pronto! A função está ativada.

Você também pode esconder o "digitando". Outra possibilidade é desfocar as mensagens recentes e os nomes e as fotos do contato. Esses recursos são interessantes para quando você quer utilizar o WhatsApp Web em um local com outras pessoas, como shopping centers, aeroportos e no trabalho, e deseja ter mais privacidade.

6. Como ficar offline no WhatsApp com aplicativos

Existem também aplicativos que permitem que você fique offline no WhatsApp. Alguns exemplos são Flychat e WA Bubble for chat, disponíveis para Android. Os apps, por exemplo, fazem com que notificações sejam abertas em “bolhas flutuantes” e sobrepõem outros aplicativos. Já o Unseen permite que você leia as mensagens sem aparecer online, com mais discrição, possibilitando que não saibam que as mensagens foram lidas.

7. Como visualizar (e responder) as mensagens pela pré-visualização

Até o momento, você já sabe como tirar o online do WhatsApp e como ficar invisível no WhatsApp. Então, caso a intenção seja não abrir o aplicativo, saiba que é possível ler as mensagens e respondê-las apenas pela pré-visualização.

Siga os passos abaixo:

No iPhone (iOS):

A primeira etapa é verificar se as notificações estão ativas. Para isso, no WhatsApp, clique em “Configurações” e, em seguida, em “Notificações”. Na sequência, habilite a opção “Mostrar notificações”. Selecione também “Mostrar prévia"; Depois, ao receber uma mensagem, basta pressionar a notificação para o teclado aparecer. Digite a resposta desejada e aperte “Enviar”.

No Android:

Abra o WhatsApp, clique nos três pontinhos e selecione “Configurações”. Em seguida, toque em “Notificações”. Depois, ative a opção “Usar notificações de alta prioridade”; Com isso, as notificações vão aparecer no topo da tela. Para respondê-las pela pré-visualização, clique na seta que irá aparecer e toque em “Responder” e, depois, em “Enviar”.

Depois de descobrir como ficar offline no WhatsApp, escolha o recurso que desejar e aproveite!