Apostar na Betano já faz partida rotina de milhares de brasileiros. A casa de apostas permite fazer palpites em jogos de futebol do Brasileirão e em partidas internacionais, além de outros esportes, como Fórmula 1 e basquete. O serviço online ainda conta com um cassino ao vivo, com partidas de roletas e mesas de blackjack. Embora a plataforma seja legal e, em tese, segura, vale destacar que a legislação para casas de apostas no Brasil ainda é incerta e que a reputação da Betano no Reclame Aqui é considerada "Ruim". Além disso, não é recomendado que os usuários invistam toda a sua renda nessas plataformas — e o ato de apostar deve ser tratado como um hobbie. A seguir, confira um guia completo sobre a Betano.

Como funciona a Betano? Veja guia completo sobre o site de apostas — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo

O que é e como funciona a Betano?

A Betano é uma das casa de apostas mais populares do Brasil. A plataforma é mais utilizada por amantes do futebol, que podem palpitar em jogos do Brasileirão ou em partidas internacionais. No entanto, o serviço ainda contempla outros esportes, como basquete, tênis, Fórmula 1 e muito mais. Além das apostas esportivas, a plataforma conta com um cassino, que oferece jogos em vídeo-slot ou ao vivo.

Para jogar, é preciso fazer um depósito na plataforma via Pix, boleto ou transferência bancária. O valor investido será utilizado nas rodadas tanto das apostas quanto do cassino. Caso ganhem, os usuários têm ganhos reais que podem ser transferidos para suas respectivas contas bancárias após as partidas.

Como fazer login e entrar na conta?

Passo 1. Para acessar a Betano, entre no site da plataforma (betano.com) e clique em “Iniciar sessão”;

Clique em "Iniciar sessão" — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Passo 2. Se já tiver uma conta, digite o seu login e senha e selecione "Iniciar sessão". Você também pode logar com a sua conta do Facebook, Google, Yahoo! ou LinkedIn. Se você não tem registro, toque em “Cadastre-se aqui” para criar uma conta.

Faça login na sua conta da Betano ou se cadastre — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Como apostar na Betano?

A Betano oferece diversos meios de pagamento para realizar as apostas. No geral, os usuários costumam realizar transações via Pix para depositar dinheiro na plataforma. Além disso, clientes do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander também pode fazer transferências bancárias diretamente para a plataforma digital.

Caso o apostador não tenha acesso aos bancos citados acima ou ao Pix, também é possível fazer um TED. Mas a Betano alerta que, nesses casos, é necessário iniciar o processo de depósito no site. “Nunca envie diretamente para a conta bancária da Betano”, alerta a plataforma. Os usuários ainda podem emitir um Boleto Bancário para fazer apostas.

Depósitos podem ser feitos via Pix, transferência bancária e boleto — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Como sacar na Betano e quanto tempo demora o saque?

Assim como nos depósitos, o Pix também é a maneira mais comum de retirar o dinheiro ganho com apostas da Betano. Essa modalidade está disponível para montantes entre R$ 50 e R$ 50 mil, e, de acordo com a casa de apostas, a transação leva, normalmente, uma hora para ser concluída. A indicação da plataforma para caso o dinheiro não chegue à sua conta em até 24 horas é de entrar em contato com o suporte.

Uma outra possibilidade é receber o dinheiro via transferência bancária, mas o procedimento pode levar até dois dias úteis para ser concluído. Para utilizar essa modalidade, é preciso fazer um saque com valor mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 20 mil. É importante conferir se o número da agência e da conta estão corretos.

Betano Cassino

Além das apostas esportivas, a Betano oferece as modalidades de Cassino e Cassino Ao Vivo. No primeiro caso, a plataforma disponibiliza jogos na forma de vídeo-slot. Já na segunda opção, as partidas acontecem em tempo real. Ambas as modalidades agrupam slots, roletas e mesas de blackjack garantidos por fornecedores parceiros da casa de apostas.

Para jogar no cassino, basta acessar o site da casa de apostas e clicar em “Cassino” ou “Cassino Ao Vivo” no menu da plataforma. De acordo com a Betano, o site “possui todas as certificações necessárias, de modo a garantir por todos os meios possíveis a segurança do seu jogo e do seu entretenimento”.

Betano possui cassino online — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Política de bônus da Betano

A Betano oferece diferentes tipos de bônus tanto para quem acabou de criar uma conta, quanto para usuários mais antigos. Entre eles, estão as fichas douradas, uma espécie de crédito extra para ser usado em apostas no cassino ao vivo ou em jogos de mesa fornecidos pela Playtech. Ainda existe a possibilidade de os jogadores eventualmente ganharem rodadas grátis.

A casa de apostas também oferece ofertas limitadas. No regulamento, a companhia informa que disponibiliza recompensas a quem indicar a plataforma para amigos até 31 de dezembro de 2023 — e, para cada indicação bem-sucedida, o jogador tem direito a uma aposta grátis de R$ 30. Para conhecer todos os bônus oferecidos pela Betano, uma dica é acompanhar a página inicial da plataforma constantemente.

A Betano oferece cash out?

O cash out é uma solução para encerrar a aposta mais cedo, antes do final da partida, e minimizar os riscos. Por meio do recurso, os jogadores conseguem recuperar parte do valor investido, dependendo da probabilidade atual de vitória da aposta. Ou seja, trata-se de uma forma de, no pior dos cenários, não perder todo o seu dinheiro investido em uma rodada e minimizar os prejuízos. A opção pode ser encontrada nas Apostas Simples e Múltiplas em mercados de pré-jogo e ao vivo.

A Betano permite receber o dinheiro ganho nas apostas em Pix — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

O que é a chance dupla da Betano?

A chance dupla é uma alternativa para um apostador aumentar as chances de ser bem-sucedido com uma única jogada. Para aproveitá-la, é preciso fazer duas apostas de uma só vez. Em seguida, o usuário terá duas oportunidades para ganhar a rodada. Ao todo, a Betano oferece três opções para chance dupla, de acordo com o regulamento de apostas:

1 ou X: “se o resultado for uma vitória da equipe da casa ou um empate, as apostas nesta opção serão vencedoras”;

“se o resultado for uma vitória da equipe da casa ou um empate, as apostas nesta opção serão vencedoras”; X ou 2: “se o resultado for um empate ou uma vitória da equipe visitante, então as apostas nesta opção serão vencedoras”;

“se o resultado for um empate ou uma vitória da equipe visitante, então as apostas nesta opção serão vencedoras”; 1 ou 2: se o resultado for uma vitória da equipe da casa ou da equipe visitante, as apostas nessa opção serão vencedoras.

Como usar as fichas douradas do Betano?

As fichas douradas, que também são conhecidas como "Golden Chips", tratam-se de um outro tipo de bônus oferecido pela Betano. Cada ficha tem um valor específico e pode ser usada em apostas no cassino ao vivo ou em jogos de mesa fornecidos pela Playtech. Para recebê-las, é preciso participar de missões ou ganhá-las em prêmios ou na Roda da Sorte.

Segundo a Betano, é possível utilizar as fichas douradas em diferentes apostas da mesma rodada ou várias em uma única rodada. Os usuários também conseguem adicionar mais apostas usando dinheiro simultaneamente. Vale lembrar, contudo, que pode haver limitações de uso em alguns jogos.

Betano é confiável?

Betano tem nota 5,3 no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

De acordo com reportagem do jornal O Globo, as casas de apostas com sede no exterior são autorizadas a operar no Brasil desde 2018. Apesar disso, a legislação dessas plataformas ainda é bastante incerta no Brasil. Mesmo assim, as casas ganharam o gosto dos brasileiros e até mesmo dos clubes — atualmente, a Betano é patrocinadora de times de futebol, como o Fluminense e o Atlético Mineiro.

É preciso dizer, contudo, que a Betano não possui uma boa avaliação no Reclame Aqui. Na plataforma de queixas, a casa de apostas acumulou 5, 3 pontos entre 2020 e julho de 2023, uma nota considerada como “ruim”. Mesmo que a empresa responda quase todas as manifestações, o índice de solução é de apenas 51,1%.

