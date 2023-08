Como limpar teclado mecânico? Veja passo a passo e dicas

Limpar um teclado mecânico é uma tarefa simples, mas essencial para manter a longevidade do dispositivo. Escolha principal dos gamers, esse tipo de aparelho tem teclas modulares independentes entre si que proporcionam um nível de precisão muito maior ao digitar, o que ajuda na performance em jogos . No entanto, para garantir o bom funcionamento do aparelho, é preciso manter uma rotina de limpeza, já que teclas grudentas ou o acúmulo de detritos no corpo do teclado podem prejudicar seu desempenho e até mesmo encurtar sua vida útil.

Para fazer a limpeza, basta seguir alguns passos simples. Aspirar o dispositivo com a ajuda de um equipamento adequado é uma prática indicada para manter a higiene do teclado no dia a dia. Mas, de tempos em tempos, é indicado fazer uma limpeza mais profunda, que envolve a remoção das teclas e sua higienização individual. A seguir, confira o guia do TechTudo para ver os instrumentos necessários para realizar o procedimento e aprenda a limpar o seu teclado mecânico.

Para fazer a limpeza profunda do teclado mecânico, é preciso remover cada uma de suas peças — Foto: Unsplash/Paul Esch Laurent

O que é um teclado mecânico?

Diferente dos teclados de membrana, que usam um sistema de três camadas de plástico para sustentar todas as teclas, os teclados mecânicos utilizam switches individuais para cada uma delas. Esses switches fornecem um feedback tátil e audível ao usuário, o que muitos consideram mais agradável e eficiente para digitação e jogos. Eles também prometem uma sensação mais resistente e responsiva e são famosos pela sua durabilidade e longevidade, podendo suportar milhões de pressionamentos de teclas.

Além disso, por serem modulares, os teclados mecânicos podem ser personalizados ao gosto do usuário. Existem vários tipos de switches, cada um com seu próprio nível de resistência, som e sensação. Isso permite aos usuários escolher o tipo de switch que melhor se adapta ao seu estilo de digitação ou jogo. Também é comum encontrar muito mais opções de designs e layouts para esses modelos.

O uso frequente do aspirador de resíduos no teclado mecânico ajuda a mantê-lo limpo e com melhor performance — Foto: Reprodução/DasKeyboard

Frequência ideal de limpeza de um teclado mecânico

A frequência ideal para limpar um teclado mecânico depende, em grande parte, do uso e do ambiente onde está localizado. No entanto, como regra geral, é recomendável realizar uma limpeza básica a cada duas a quatro semanas e uma limpeza mais profunda a cada três a seis meses.

A limpeza básica envolve simplesmente desligar o teclado, virá-lo de cabeça para baixo e sacudi-lo suavemente para remover quaisquer detritos soltos. Em seguida, você pode usar uma lata de ar comprimido para soprar suavemente o pó e os detritos que possam ter ficado presos entre as teclas.

Já a limpeza mais profunda, que envolve a remoção das teclas e a limpeza individual de cada uma, juntamente com o chassi do teclado, deve ser realizada a cada três a seis meses. No entanto, se o seu teclado estiver em um ambiente de muito uso, onde é provável que haja mais acúmulo de sujeira e detritos, ou se você come frequentemente perto do teclado, talvez seja necessário fazer essa limpeza profunda com mais frequência.

A maioria dos teclados mecânicos vêm acompanhados de uma ferramenta para remoção de teclas — Foto: Unsplash/Vipul Jha

Ferramentas necessárias para limpar o teclado mecânico

Limpar um teclado mecânico de maneira adequada requer algumas ferramentas e suprimentos específicos. Aqui estão os itens essenciais de que você precisará:

Ferramenta de remoção de teclas: esta ferramenta especial é projetada para remover as teclas do teclado sem danificar os switches ou o chassi. Geralmente, ela é fornecida junto dos teclados mecânicos, mas também pode ser comprada separadamente;

esta ferramenta especial é projetada para remover as teclas do teclado sem danificar os switches ou o chassi. Geralmente, ela é fornecida junto dos teclados mecânicos, mas também pode ser comprada separadamente; Ar comprimido: uma lata de ar comprimido é essencial para soprar o pó e os detritos que podem ficar presos entre as teclas e dentro do chassi do teclado;

uma lata de ar comprimido é essencial para soprar o pó e os detritos que podem ficar presos entre as teclas e dentro do chassi do teclado; Pincel de cerdas macias: este tipo de pincel pode ser usado para limpar suavemente a sujeira e os detritos do chassi do teclado. As cerdas macias garantem que os switches das teclas e outras partes sensíveis não sejam danificados;

este tipo de pincel pode ser usado para limpar suavemente a sujeira e os detritos do chassi do teclado. As cerdas macias garantem que os switches das teclas e outras partes sensíveis não sejam danificados; Cotonetes: os cotonetes são úteis para limpar áreas de difícil acesso no chassi do teclado. Quando embebidos em álcool isopropílico, eles também ajudam a remover sujeiras mais incrustadas;

os cotonetes são úteis para limpar áreas de difícil acesso no chassi do teclado. Quando embebidos em álcool isopropílico, eles também ajudam a remover sujeiras mais incrustadas; Álcool isopropílico: este é um excelente agente de limpeza para componentes eletrônicos. Ele evapora rapidamente e não deixa resíduos, tornando-o seguro para uso em seu teclado. No entanto, deve ser usado com cuidado para evitar que o líquido entre em contato com os switches das teclas;

este é um excelente agente de limpeza para componentes eletrônicos. Ele evapora rapidamente e não deixa resíduos, tornando-o seguro para uso em seu teclado. No entanto, deve ser usado com cuidado para evitar que o líquido entre em contato com os switches das teclas; Bacia e sabão: você precisará de uma bacia e de sabão suave para limpar as teclas. Certifique-se de que o sabão utilizado não seja abrasivo e que não contenha substâncias que possam danificar o plástico das teclas;

você precisará de uma bacia e de sabão suave para limpar as teclas. Certifique-se de que o sabão utilizado não seja abrasivo e que não contenha substâncias que possam danificar o plástico das teclas; Toalha sem fiapos: uma toalha macia e sem fiapos é útil para secar as teclas após a limpeza.

Usar a ferramenta de remoção de teclas correta é a forma mais segura para a limpeza do teclado mecânico — Foto: Reprodução/DasKeyboard

Como limpar teclado mecânico?

Passo 1. Desconecte o teclado do seu computador. Isso evita qualquer dano potencial aos componentes eletrônicos durante a limpeza e garante sua segurança durante o procedimento;

Passo 2. Tire uma foto do layout do teclado antes de começar a remover as teclas. Isso facilitará a reinstalação no final e garantirá que, após a montagem, você não aperte uma tecla e obtenha como resultado o valor de outra;

Passo 3. Remova as teclas usando uma ferramenta de remoção apropriada, para não danificar as teclas. Isso permite um acesso mais fácil às áreas de difícil alcance;

Passo 4. Coloque as teclas em uma bacia de água morna e sabão. Deixe-as de molho por cerca de 30 minutos, depois enxágue e seque completamente. Uma toalha sem fiapos pode ser útil para esse processo;

Passo 5. Com um pincel de cerdas macias ou um aspirador de pó de mão, remova detritos soltos do chassi do teclado. Para a sujeira mais incrustada, use cotonetes embebidos em álcool isopropílico. Tenha cuidado para não deixar líquido entrar em contato com os switches das teclas;

Passo 6. Depois que tudo estiver seco, consulte a foto que você tirou no passo 2 e comece a reinstalar as teclas em seus respectivos lugares. Certifique-se de que cada tecla esteja bem encaixada antes de ir para o próximo passo;

Passo 7. Com as teclas no lugar, reconecte o teclado ao computador e teste todas elas para garantir que estejam funcionando corretamente.

Com informações de Lifewire, PCWorld e Zdnet

