Como marcar alguém no Instagram no Story, Feed e até em posts antigos

A opção, no entanto, está um pouco escondida e pode não ser óbvia para novos usuários. Se esse é o seu caso, confira o passo a passo a seguir e saiba como marcar alguém no Instagram. O procedimento foi realizado em um iPhone, que roda o sistema iOS, mas o processo é o mesmo em smartphones Android.

É possível marcar no Story, Feed e até em posts antigos — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O guia do TechTudo abaixo traz todas as formas de marcar um perfil no Instagram. Veja no índice tudo o que será abordado:

Como marcar alguém em fotos no Feed Como marcar alguém no Story do Instagram Como marcar alguém em um post antigo Como marcar alguém em um Story já postado Como marcar alguém nos comentários ou legenda Como remover marcações minhas nos posts dos outros Como ocultar uma marcação no Instagram

1. Como marcar alguém em fotos no Feed

Passo 1. Abra o Instagram e toque sobre o botão "+", no menu inferior, para criar uma nova publicação. Tire uma foto ou escolha uma imagem da galeria do celular. Após fazer os ajustes e aplicar os filtros desejados, toque em "Avançar", no canto superior direito;

Adicione uma nova foto ao Instagram — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 2. Selecione a opção "Marcar pessoas" e, em seguida, toque sobre o local da foto onde você deseja adicionar a marcação;

Marcando pessoas na imagem no Instagram — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 3. Pesquise pelo nome do amigo que você quer marcar e toque sobre ele. A tag com o nome de usuário da pessoa será exibida sobre a foto, no local previamente selecionado. Caso queira, você pode ajustar a posição tocando sobre o nome e arrastando. Repita o procedimento para identificar outros amigos e, quando terminar, toque em "Concluir";

Localize o perfil que você quer marcar no Instagram — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 4. Por fim, se quiser, você pode adicionar uma legenda e a localização da imagem. Depois de preencher os campos desejados, toque em "Compartilhar" para publicar a foto no seu Instagram. Vale lembrar que as tags de marcações ficam escondidas por padrão – basta tocar uma vez sobre a foto para que elas apareçam.

Marcações aparecem ao tocar sobre a foto — Foto: Reprodução/Helito Bijora

2. Como marcar alguém no Story do Instagram

Passo 1. Abra o Instagram e arraste a tela da esquerda para a direita para abrir a página de criar um novo story. Neste ponto, selecione uma imagem ou tire uma foto com o botão central do menu inferior. Você também pode fazer uma gravação ou enviar um vídeo guardado na memória do celular;

Crie um novo story no Instagram — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Passo 3. Ao editar a foto a ser publicada, arraste a tela de baixo para cima para abrir as opções do menu completo. Depois, selecione a opção “Menção”. Digite o usuário que você deseja marca e selecione-o na lista de perfis que vai surgir logo abaixo (é possível alterar o tamanho e a posição do nome mencionado com os comandos de arrastar ou expandir com os dedos). Quando estiver satisfeito, conclua no ícone de “check” no canto superior direito;

Marque o usuário no story — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

Passo 4. Publique a foto ou vídeo normalmente nos stories.

3. Como marcar alguém em um post antigo

O Instagram também permite marcar pessoas em posts antigos, caso você tenha esquecido de mencionar um amigo ou um perfil comercial na sua postagem. Para isso, você só precisa acessar a publicação desejada e realizar os seguintes passos:

Clique no botão de menu (ícone de três pontinhos) acima da foto; Escolha “Editar” e, em seguida, a opção “Marcar pessoas”; Na foto, toque sobre o local onde você deseja fazer a marcação e escolha um usuário; Conclua ao tocar no ícone de “check”, no canto superior direito.

Marque um usuário no post do Instagram — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

4. Como marcar alguém em um Story já postado

Assim como em publicações do feed, os usuários conseguem marcar outras pessoas em stories mesmo após a publicação. No entanto, essa será uma menção oculta: o perfil marcado vai receber uma notificação e poderá, inclusive, repostar a foto, mas os outros usuários não vão enxergar o sticker de menção, nem mesmo conseguir ver se tem alguém marcado naquela foto. Para que o nome do usuário mencionado seja incluído, será preciso fazer a publicação novamente.

Saiba como fazer a marcação em um Story já postado:

Abra o story que você deseja editar; Toque em “Mais”, no canto inferior direito, e vá em “Adicionar menções”; Escolha um perfil para marcar e toque em “Adicionar” para concluir.

Marque um usuário no story do Instagram — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

5. Como marcar alguém nos comentários ou legenda

A marcação em comentários ou legenda é simples. Ao escrever o texto, basta digitar @ e, na sequência, incluir o nome do usuário que deseja mencionar. Em seguida, é só submeter o conteúdo normalmente à rede social para que outras pessoas possam acessar o perfil indicado. Cabe ressaltar que, ao fazer uma marcação, o perfil mencionado recebe um alerta nas notificações.

Digite @ para marcar um perfil em comentários ou na legenda de posts — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

6. Como remover marcações minhas nos posts dos outros?

Às vezes o usuário não deseja aparecer em determinada publicação ou, após um tempo, não quer mais ter sua imagem associada a determinada foto ou vídeo. Para solucionar o problema é possível remover esta marcação, veja abaixo:

Clique no ícone de perfil no canto inferior direito para acessar a sua página; Vá até o menu de publicações marcadas (representado por um boneco dentro de um quadrado) e veja as postagens em que você foi marcado; Entre na postagem que deseja se desmarcar; Toque na publicação para ver o sticker com o seu nome; Toque no nome para ver as opções; Selecione “Remover-me da publicação” para concluir.

Também é possível remover ou ocultar menções no Instagram — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

7. Como ocultar uma marcação no Instagram

Uma alternativa menos drástica é ocultar uma marcação. Assim, ela não vai aparecer na sua página, mas a menção continuará sendo exibida no perfil do usuário que fez a postagem.

Acesse a publicação que deseja ocultar; Clique nas opções de menu da postagem no canto superior direito; Selecione “Opções de marcação”; Toque em “Ocultar no meu perfil”.

