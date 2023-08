Como montar a melhor build no NBA 2K23? Veja dicas para mandar bem no jogo

NBA 2K23 é um jogo de basquete, desenvolvido pela Visual Concepts e distribuído pela 2K . Um dos modos mais tradicionais do título, o MyPlayer, permite aos usuários criarem o seu personagem ideal ao escolher determinados atributos. Na história, o jogador consegue escolher o time que deseja defender, mas não tem o apoio da torcida, que queria a contratação do atleta Shep Owens. Dito isso, o TechTudo elaborou uma listagem com algumas dicas para montar a melhor build no game.

O jogo está disponível para PlayStation 4 (PS4), PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam). Há também uma versão mobile para celulares Android e iPhone (iOS). Nos consoles da nova geração, o título apresenta algumas diferenças como gráficos melhorados, a central do jogador do MyCareer e um novo sistema de Badges.

NBA 2K23 é um jogo de simulação de basquete e esporte desenvolvido pela Visual Concepts — Foto: Reprodução/Steam

Atenção aos atributos: equilíbrio é tudo

Os atributos são essenciais no NBA 2K23. Eles estão divididos em "Finishing", "Shooting", "Playmaking", "Defense/Rebouding" e "Physicals". Essas características são um resumo das qualidades gerais do seu jogador. Dito isso, é importante ter equilíbrio na hora de administrar esses traços, uma vez que um atributo pode impactar diretamente outro.

É importante focar em determinada qualidade, mas sem desmerecer totalmente outra. Por exemplo: dependendo do que você escolha para "Driving Layup", os números do "Close Shot", "Driving Dunk", "Ball Handle" e "Strenght" também sofrem alterações, porque essas categorias estão interligadas.

Os atributos são um dos fatores mais importantes no NBA 2K23, mas é preciso ter equilíbrio — Foto: Divulgação/2K Games

Saiba quais são as melhores Badges

As Badges são outro recurso importante na hora da criação da build. Elas funcionam como habilidades extras para o seu jogador. Essas insígnias possuem quatro níveis: Bronze, Silver, Gold e Hall of Fame, sendo o Bronze o nível menos efetivo e o Hall of Fame o mais efetivo. Além disso, elas são divididas em Tiers 1, 2 e 3, que também possuem seu grau de efetividade.

Assim como os atributos, as Badges pertencem a quatro categorias: Shooting, Finishing, Defensive/Rebounding e Playmaking. Ao aumentar ou diminuir os níveis dos seus atributos, é possível acompanhar quais insígnias o seu jogador desbloqueia. Sendo assim, é importante levar em conta o seu estilo de jogo. Na lista de Badges, você consegue os requerimentos para cada nível de insígnia.

As Badges são um recurso importante para as builds do NBA 2K23 — Foto: Reprodução/YouTube Vicelli

Defina o seu Takeover

O Takeover funciona como uma "barra de especial", que é preenchida quando você tem uma boa performance durante a partida. Uma vez ativada, essa habilidade especial dura por um tempo e concede bônus e boosts. É possível escolher dois Takeovers. Dito isso, é importante entender qual é o melhor Takeover em relação a sua build.

No NBA 2K23, os Takeovers funcionam como uma espécie de barra de especial — Foto: Divulgação/Steam

Altura, peso e envergadura

Durante a criação da sua build, você vai precisar escolher o peso, a altura e a envergadura do seu jogador. Esses três fatores impactam diretamente nos potenciais dos atributos do seu personagem. Por essa razão, é importante analisar os números dos atributos e definir um equilíbrio entre eles, facilitando na hora de elaborar a build.

A altura e envergadura também impactam diretamente nos atributos dos jogadores do NBA 2K23 — Foto: Reprodução/PlayStation

Não se esqueça de ir à academia

Após finalizar a sua build e entrar no mundo aberto, você pode procurar por uma academia para aprimorar seus atributos físicos. No local, é possível utilizar esteiras, levantar pesos, exercitar as pernas e muito mais. Ao treinar, dependendo do equipamento, você ganha bônus em características como força, velocidade e estamina. Esses "extras" duram cerca de uma semana no mundo real, e podem melhorar o jogo de seu personagem.

Ir à academia é uma atividade importante para aprimorar o seu personagem no NBA 2K23 — Foto: Reprodução/Steam

Compre as animações certas

Apesar de parecerem somente uma customização, as animações possuem impacto no seu jogo. Fatores como peso, altura e envergadura impactam em quais animações você consegue comprar. Por essa razão, mais uma vez, vale prestar bastante atenção na hora de criar a build do seu jogador.

Ao escolher animações, é recomendado escolher aquelas que se complementam e funcionam com a sua build. Também é interessante prestar atenção na velocidade de execução delas, uma vez que animações lentas não vão conseguir quebrar a defesa. Não deixe de pesquisar quais são as melhores opções para o seu personagem.

Técnicas de arremesso ganham novo destaque no NBA 2k23 — Foto: Divulgação/2k

Compre Boosts

Não há muito o que dizer sobre os boosts: ao comprá-los, você garante, temporariamente, pontos extras de atributos para o seu jogador no MyPlayer. Além de melhorar a gameplay em si, esses boosts deixam as coisas um pouco mais fáceis durante um período. É possível encontrar esses recursos em recompensas diárias, eventos ou comprando-os por Virtual Currency.