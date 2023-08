Como mudar a letra do WhatsApp? Aprenda como trocar a fonte do app

Mudar a letra do WhatsApp e deixar o app com uma fonte diferente é possível de diversas maneiras no mensageiro, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), tablets e na versão Web para PC. O aplicativo disponibiliza recursos de formatação tradicionais – negrito, itálico e riscado – e a fonte FixedSys , com um estilo monoespaçado entre os caracteres. Além das ferramentas do próprio serviço, há sites e apps com uma variedade de estilo de texto e cor, por exemplo, o Ponto de Fusão . Esta é uma página online que permite usar diversas fontes no WhatsApp grátis e o diferencial está na praticidade, pois ela dispensa o download das tipografias.

Outra forma de personalizar o mensageiro é usar o Stylish Text. A plataforma se destaca pela possibilidade de compartilhar o resultado sem precisar sair do aplicativo. Confira a seguir uma lista com formas diferentes de mudar a letra e a fonte do WhatsApp. Aprenda também como aumentar a letra ou deixar a letra do WhatsApp colorida.

Como mudar a fonte das letras no Status do WhatsApp

Como mudar a letra do WhatsApp? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo 10 dicas para você aprender como trocar a fonte ou aumentar a letra do WhatsApp, inclusive, mudar a cor da letra no app. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como mudar a letra para FixedSys (monoespaçado) Como mudar a letra para Negrito Como mudar a fonte para Itálico Como mudar a letra para Riscado Mudar a letra com várias formatações Mudar a letra com o site Ponto de Fusão Trocar a fonte com o app Stylish Text Como trocar a fonte pelo site Fonts for WhatsApp Como aumentar a letra do WhatsApp Como deixar a letra do WhatsApp colorida

1. Como mudar a letra para FixedSys (monoespaçado)

A FixedSys é um tipo de fonte oferecida pelo próprio mensageiro. A principal característica visual está no formato mais espaçado entre os caracteres. Para utilizar a função, abra a tela do bate-papo e digite três acentos graves (```) entre a palavra ou frase. Por exemplo: ```TechTudo```. Vale destacar que a função tem visualização prévia no celular e no WhatsApp Web. Ou seja, o usuário pode ver o resultado antes do envio do conteúdo.

2 de 10 WhatsApp tem fonte exclusiva chamada FixedSys — Foto: Reprodução/Elson de Souza WhatsApp tem fonte exclusiva chamada FixedSys — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Inicie o WhatsApp; Escolha uma conversa ou acesse um grupo de mensagens; Digite a mensagem desejada no campo de texto, mas coloque três acentos graves (```) no início e outros três no final. Por exemplo, para escrever a frase "Oi, tudo bem?" com a fonte FixedSys, insira ```Oi, tudo bem?```.

2. Como mudar a letra para Negrito

Negrito é uma formatação comumente usada para destacar determinadas palavras e assuntos. No WhatsApp, o usuário pode utilizar essa função para destacar o dia, horário e local de um evento, por exemplo. Para aplicar o recurso, insira um asterisco (*) no começo e fim do trecho selecionado. Por exemplo: *TechTudo*. Da mesma forma que a FixedSys, o texto em negrito tem prévia no app para smartphone e no WhatsApp Web.

3 de 10 WhatsApp tem formatação com texto em negrito de forma nativa — Foto: Reprodução/Elson de Souza WhatsApp tem formatação com texto em negrito de forma nativa — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Negrito: digite um asterisco (*) no início e outro no fim da mensagem. Exemplo: *Oi, tudo bem?*.

3. Como mudar a fonte para Itálico

O Itálico também pode ser utilizado para personalizar o texto no WhatsApp. Os interessados podem, por exemplo, utilizar o recurso ao escrever em outro idioma ou quando quiser destacar um título. Para usar a ferramenta, digite underline (_) entre o trecho da mensagem. Por exemplo: _TechTudo_. A opção personalizada também pode ser vista previamente no mensageiro para celular e PC.

4 de 10 WhatsApp tem formatação com texto em itálico — Foto: Reprodução/Elson de Souza WhatsApp tem formatação com texto em itálico — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Itálico: digite um sublinhado (_) no começo e outro no fim da mensagem. Exemplo: _Oi, tudo bem?_

4. Como mudar a letra para Riscado

Outra forma de formatação básica é o Riscado. Ele pode ser usado em tom de brincadeira ou piada no chat do WhatsApp, por exemplo. A ideia é parecer que aquele termo "escapou" sem querer e precisou ser "corrigido". Para usar o recurso, basta digitar o ícone de til (~) no início e final da palavra ou frase. Por exemplo: ~TechTudo~.

5 de 10 WhatsApp tem formatação com texto riscado para momentos de descontração, por exemplo — Foto: Reprodução/Elson de Souza WhatsApp tem formatação com texto riscado para momentos de descontração, por exemplo — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Texto riscado: digite um til (~) no início e outro no fim da mensagem. Exemplo: ~ ̶O̶i̶,̶ ̶t̶u̶d̶o̶ ̶b̶e̶m̶?̶~

5. Mudar a letra com várias formatações

É importante notar que é possível combinar diferentes formatações dentro da mesma frase, como adicionar texto em negrito e itálico. Para isso, basta utilizar os símbolos de formatação correspondentes, mas é interessante observar que a ordem dos sinais no início da frase deve ser inversa em relação aos sinais no final.

Por exemplo, para escrever "Oi, tudo bem?" em negrito e itálico, você pode utilizar *_Oi, tudo bem?_*.

Por outro lado, a fonte FixedSys não suporta qualquer tipo de combinação de formatação. Mesmo que você tente inserir outros símbolos, o texto permanecerá no formato padrão sem mostrar nenhum efeito visual diferente.

6. Mudar a letra com o site Ponto de Fusão

O site Ponto de Fusão reúne uma variedade de fontes para o aplicativo de mensagens instantâneas. São disponibilizadas 23 tipos de formatações diferentes. Basta acessar o site (www.pontodefusao.com/letras/) e digitar o texto no campo em branco. Em seguida, escolha uma das fontes, copie o conteúdo e depois cole-o no seu chat do mensageiro.

6 de 10 Site Ponto de Fusão tem diferentes fontes para WhatsApp — Foto: Reprodução/ Taysa Coelho Site Ponto de Fusão tem diferentes fontes para WhatsApp — Foto: Reprodução/ Taysa Coelho

Para mudar a fonte e usar letras personalizadas no WhatsApp, siga estes passos do tutorial:

Acesse o site Ponto de Fusão (www.pontodefusao.com/letras/) e insira o texto no local indicado; Escolha uma das seis opções disponíveis para visualizar uma prévia do texto com a fonte selecionada; Se você gostou de alguma das opções, clique em "Copiar"; Abra uma conversa no WhatsApp, cole o texto copiado e envie-o para compartilhar a mensagem com a fonte personalizada.

7. Trocar a fonte com o app Stylish Text

Os interessados em investir ainda mais na troca de mensagens com os amigos e familiares pelo WhatsApp podem baixar o app Stylish Text. Grátis e disponível para celulares com Android ou iOS (iPhone), ele tem um acervo exclusivo e personalizado, com letras grandes e fontes espaçadas, por exemplo.

O diferencial da plataforma está na possibilidade de compartilhar o resultado sem o usuário precisar sair do app. Basta tocar no botão do WhatsApp e escolher um ou mais amigos para compartilhar o texto com a nova fonte. Além disso, é possível favoritar (no símbolo de estrela) uma letra para adicioná-la diretamente no mensageiro ao deixar o aplicativo em primeiro plano.

7 de 10 Aplicativo Stylish Text permite compartilhar texto com a nova fonte diretamente no WhatsApp — Foto: Reprodução/Aline Batista Aplicativo Stylish Text permite compartilhar texto com a nova fonte diretamente no WhatsApp — Foto: Reprodução/Aline Batista

Siga estes passos para utilizar uma fonte diferente no WhatsApp:

Faça o download do aplicativo Stylish Text para dispositivos Android e iOS (iPhone); Digite a palavra ou frase que deseja ver com uma fonte personalizada e clique no ícone do WhatsApp; Localize o WhatsApp na lista de programas disponíveis; Escolha uma conversa ou grupo no WhatsApp e envie a mensagem com a fonte personalizada.

8. Como trocar a fonte pelo site Fonts for WhatsApp

Outra alternativa para mudar a letra do WhatsApp é usar o site Fonts for WhatsApp, que é gratuito para navegadores no celular ou PC. Para aprender como usá-lo, acompanhe o passo a passo abaixo:

Acesse "https://www.fontsforwhatsapp.com/" (sem aspas) e digite seu texto no campo indicado. Confira todas as opções de fontes disponibilizadas pelo site;

Escolha uma das opções e toque sobre ela – o texto será copiado automaticamente para a área de transferência do seu dispositivo. Por fim, cole o conteúdo em uma conversa do WhatsApp.

8 de 10 Site “Fonts for WhatsApp” não precisa de instalação e disponibiliza diferentes fontes personalizadas para os usuários — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Site “Fonts for WhatsApp” não precisa de instalação e disponibiliza diferentes fontes personalizadas para os usuários — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

9. Como aumentar a letra do WhatsApp

Aumentar ou diminuir o tamanho da fonte nas conversas do WhatsApp pode ser benéfico para aqueles que enfrentam dificuldades ao ler mensagens com o tamanho padrão. No aplicativo, há uma opção disponível para ampliar o tamanho dos textos, proporcionando maior conforto durante a leitura.

Além disso, caso prefira otimizar o espaço na tela e visualizar mais palavras de uma só vez, também é possível reduzir o tamanho da fonte. Confira o passo a passo a seguir.

No Android:

Abra o WhatsApp em seu celular Android; Acesse o menu de configurações. Para isso, toque nos três pontos verticais no canto superior direito e selecione "Configurações"; Dentro das configurações, procure e selecione "Conversas". Em seguida, procure a opção "Tamanho da fonte"; Agora, você pode selecionar uma fonte Pequena, Média ou Grande; Saia das configurações para que as alterações tenham efeito.

9 de 10 Alterando o tamanho da fonte das mensagens no WhatsApp — Foto: Reprodução/Helito Bijora Alterando o tamanho da fonte das mensagens no WhatsApp — Foto: Reprodução/Helito Bijora

No iPhone (iOS), opção 1:

Acesse os "Ajustes" do seu iPhone; Clique em "Tela e Brilho"; Toque em "Tamanho do Texto"; Ajuste o tamanho da fonte arrastando o controle deslizante para a direita ou esquerda.

No iPhone (iOS), opção 2:

Abra os "Ajustes" do seu iPhone; Clique em "Acessibilidade"; Toque em "Tela e Tamanho do Texto"; Ative a opção "Texto Maior"; Ajuste o tamanho da fonte arrastando o controle deslizante conforme sua preferência.

Após seguir esses passos, o tamanho da letra nas conversas do WhatsApp será ampliado de acordo com a configuração escolhida. Caso queira reverter para o tamanho padrão, basta seguir o mesmo procedimento e ajustar a fonte novamente.

10. Como deixar a letra do WhatsApp colorida

Mudar a cor da letra no WhatsApp torna-se uma tarefa descomplicada graças ao Blue Text, um aplicativo grátis disponível para Android. O app permite que o usuário transforme suas mensagens em letras azuis. Basta inserir a frase desejada na ferramenta, copiar o texto gerado e colá-lo na conversa que deseja.

Além disso, aqueles que desejam facilitar ainda mais o processo de escrita personalizada podem configurar e utilizar um teclado que permita digitar diretamente em azul em qualquer aplicativo. Essa ferramenta é especialmente útil para aqueles que buscam uma forma criativa de aprimorar sua experiência na Internet. Confira o tutorial abaixo e aprenda como deixar a letra do WhatsApp colorida:

10 de 10 Saiba como usar o app Blue Text para escrever colorido no Android — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Saiba como usar o app Blue Text para escrever colorido no Android — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Instale o aplicativo Blue Text pelo TechTudo. Ao abrir o app, você verá a tela principal onde pode inserir o texto que deseja converter para a cor azul; Após inserir o texto, toque sobre ele e selecione a opção "Copy" ("Copiar") para copiar o texto colorido; No WhatsApp, toque no campo de texto da conversa onde deseja enviar a mensagem. Cole o conteúdo copiado do Blue Text no campo de texto; Agora, você pode enviar a mensagem normalmente. Lembre-se de que as letras coloridas só serão exibidas corretamente no Android, pois o WhatsApp Web e o iPhone (iOS) não suportam essa funcionalidade; Caso deseje utilizar o teclado do Blue Text, toque no botão de menu localizado no canto superior esquerdo da tela do aplicativo. Em seguida, selecione a opção "Keyboard" ("Teclado"); Toque em "Setup keyboard" ("Configurar teclado") para acessar as configurações de teclado do Android. Lá, habilite o teclado "Blue Text" e confirme as alterações necessárias; Agora, em qualquer app, incluindo o WhatsApp, toque no ícone do teclado no canto inferior direito da tela. Selecione o teclado do Blue Text para ativá-lo e comece a digitar com cores em qualquer plataforma.