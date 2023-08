Como postar foto, vídeo e GIF no Pinterest pelo celular e PC

Postar fotos, vídeos e GIFs no Pinterest são procedimentos que podem ser feitos de forma fácil na rede social, disponível em versão Web e aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). Para isso, os usuários podem tanto enviar arquivos armazenados na galeria do smartphone ou salvar de um link da Internet para, então, exibir no seu perfil da plataforma.

Ao fazer a publicação, é possível dar um nome e uma descrição para o conteúdo, além de escolher a pasta específica em que o pin ficará salvo e onde será exibido para os outros usuários. Em contas Business, também dá para adicionar um link externo ao conteúdo. Por isso, confira, a seguir, como postar foto, vídeo ou GIF no Pinterest pelo celular e PC.

Saiba como postar no Pinterest diversos formatos de conteúdo, como imagens, vídeos e GIFs; dependendo do tipo de conta, você pode até mesmo monetizar os pins criados e ganhar dinheiro — Foto: TechTudo

Como postar no Pinterest e criar pins? Confira o guia completo!

Existem duas formas de criar pins no Pinterest: ao carregar o arquivo do seu PC ou galeria do celular, ou ao salvar direto de um site da web e repostar na rede. Por isso, o TechTudo traz quatro tutoriais para você aprender a postar imagens, vídeos e GIFs no Pinterest pelo celular e PC. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como postar foto no Pinterest e criar um Pin Como postar um vídeo no Pinterest e criar um Pin Como postar um GIF no Pinterest e criar um Pin Como excluir ou compartilhar foto, vídeo e GIF postado no Pinterest

1. Como postar foto no Pinterest e criar um Pin

Passo 1. Abra o Pinterest pelo PC ou celular Android e iPhone (iOS), e toque no seu avatar para abrir o perfil. Depois, aperte no ícone de "+", localizado no topo da tela. Em seguida, escolha a opção "Pin";

Como postar foto no Pinterest pelo celular? Veja ação para criar um novo pin no Pinterest — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Escolha a foto desejada na sua galeria. Só é possível adicionar um arquivo por vez. Caso queira, você pode usar os botões de câmera capturar uma foto na hora, ou o de globo para adicionar uma foto usando um link da Internet. Confirme a ação em "Avançar";

Saiba como postar no Pinterest pelo celular com uma foto da sua galeria; procedimento também funciona com imagens da Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Preencha as categorias de Título, Descrição, Site de destino e Texto alternativo (detalhes visuais do Pin). Então, confirme no botão "Avançar". Por fim, toque na pasta em que a foto será salva — caso deseje, é possível criar uma nova pasta neste momento. Ao final, a imagem será publicada imediatamente.

Como postar pin no Pinterest? Fotos enviadas ao Pinterest podem receber nome e descrição — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Como postar um vídeo no Pinterest e criar um Pin

Postar vídeo no Pinterest é algo que apenas usuários Business podem fazer. Essa modalidade de conta é gratuita e oferece funções exclusivas para quem usa o Pinterest como ferramenta de marketing digital. Assim, para transformar a sua conta em Business e poder postar vídeos, abra o seu perfil, toque nos três pontinhos e aperte em "Configurações".

Em seguida, vá em "Gerenciamento de Conta", pressione em "Converter em uma conta business" e confirme. Depois, adicione nome do perfil, site (se quiser), descreva a sua empresa e informe se pensa em veicular anúncios no Pinterest. Por fim, toque em "Avançar" e conclua o procedimento. Agora que você já pode postar vídeos no Pinterest, veja o passo a passo:

Passo 1. Toque no símbolo de "+" na barra inferior do aplicativo e selecione a opção "Idea Pin";

Como postar vídeo no Pinterest pelo celular e PC? Procedimento é similar em ambas as plataformas, mas requer que o usuário tenha conta Business — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Selecione um dos vídeos da galeria do seu celular Android ou iPhone (iOS) e aperte em "Avançar". Em seguida, faça as edições que julgar necessárias no vídeo e, ao terminar, vá em "Avançar" novamente;

Aprenda como postar pin de vídeo no Pinterest ao usar conta Business; modalidade permite acesso à ferramentas de marketing digital — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Agora, adicione um título, descrição, capa do vídeo, detalhes do conteúdo e um link de redirecionamento. Depois, escolha a pasta de destino em que o pin do vídeo ficará guardado. Caso queira, você também pode agendar a publicação e marcar usuários relacionados. Ao fim, toque em "Publicar". Pronto!

Agora que você já sabe como postar coisas no Pinterest, aproveite para explorar vários formatos — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como postar um GIF no Pinterest e criar um Pin

Apesar de ser possível postar GIF no Pinterest pelo celular, o procedimento funciona melhor se o fizer pelo PC. Isso porque, ao salvar um arquivo .gif na galeria do smartphone, ele pode ser transformado em imagem estática — o que vai interferir no movimento do conteúdo ao publicá-lo na rede social. Por isso, veja o passo a passo de como postar GIF no Pinterest pelo PC:

Passo 1. Acesse o site do Pinterest ("https://br.pinterest.com/") e faça login na sua conta. Depois, toque em "Criar" e, em seguida, "Criar Pin" para enviar um GIF;

Como postar GIF no Pinterest? App não é indicado para fazer o procedimento, mas sim a versão Web; GIF salvo no celular pode perder o movimento — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora, faça o upload do GIF que deseja subir para o Pinterest. Após o carregamento do arquivo, adicione um título, descrição, texto alternativo e um link de destino. Por fim, escolha a pasta em que o GIF ficará salvo e toque em "Publicar".

Para postar GIF no Pinterest, basta abrir a versão Web da rede social e fazer o upload do arquivo; Pinterest é ótima plataforma para compartilhar ideas — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Pronto! Aproveite a dica para publicar vários GIFs no Pinterest.

Como excluir ou compartilhar foto, vídeo e GIF postado no Pinterest

Passo 1. Após a publicação, abra a imagem, vídeo ou GIF e toque no ícone de lápis para abrir as opções de edição. Depois selecione "Excluir";

Como excluir um PIN publicado no Pinterest? Procedimento vale para deletar foto, vídeo, GIF ou qualquer outro tipo de conteúdo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Para compartilhar a imagem, toque em "Enviar" e escolha um amigo do Pinterest ou uma rede social externa.

Compartilhar PIN do Pinterest, seja foto, vídeo ou GIF, é muito importante para conseguir engajamento na rede social; veja como — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Aproveite a dica para postar imagens, vídeos, GIFs e referências diversas do Pinterest pelo celular e PC.

Principais dúvidas sobre postar no Pinterest

Como usar o Pinterest para divulgar? Assim como outras redes sociais, o Pinterest é uma ótima plataforma para divulgar produtos e serviços. Inclusive, com a conta Business do Pinterest, donos de empresas, criadores de conteúdo e influenciadores digitais contam com uma série de ferramentas exclusivas para fazer divulgações. Uma delas é a veiculação de Ads patrocinados, que podem ser monetizados e trazer bastante lucro. Nesse sentido, confira 5 dicas de como ganhar dinheiro no Pinterest ao usá-lo para divulgar seu negócio;

Assim como outras redes sociais, o Pinterest é uma ótima plataforma para divulgar produtos e serviços. Inclusive, com a conta Business do Pinterest, donos de empresas, criadores de conteúdo e influenciadores digitais contam com uma série de ferramentas exclusivas para fazer divulgações. Uma delas é a veiculação de Ads patrocinados, que podem ser monetizados e trazer bastante lucro. Nesse sentido, confira 5 dicas de como ganhar dinheiro no Pinterest ao usá-lo para divulgar seu negócio; Como ganhar dinheiro postando fotos no Pinterest ? O ideal é criar pins como parceria paga. Para isso, crie um Pin, aplique o rótulo de parceria remunerada e mencione o seu parceiro. Após a solicitação ser aceita, o nome da marca parceira será exibida no seu Pin. Além disso, as marcas têm a opção de promover os Pins como anúncios, ampliando ainda mais o alcance;

O ideal é criar pins como parceria paga. Para isso, crie um Pin, aplique o rótulo de parceria remunerada e mencione o seu parceiro. Após a solicitação ser aceita, o nome da marca parceira será exibida no seu Pin. Além disso, as marcas têm a opção de promover os Pins como anúncios, ampliando ainda mais o alcance; Quantas vezes por dia postar no Pinterest ? Quantos pins fazer por dia? O Pinterest não possui um limite de postagens. No entanto, a média de usuários comuns é de 18 pins por dia. Por isso, invista nessa quantidade para manter o seu engajamento alto na rede social e ter mais chances de obter muitas visualizações;

O Pinterest não possui um limite de postagens. No entanto, a média de usuários comuns é de 18 pins por dia. Por isso, invista nessa quantidade para manter o seu engajamento alto na rede social e ter mais chances de obter muitas visualizações; Qual o melhor horário para postar no Pinterest ? No Pinterest, os usuários interagem com conteúdos praticamente em todas as horas e dias da semana. No entanto, os melhores dias para publicar no Pinterest são nas terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, entre 12h e 15h;

No Pinterest, os usuários interagem com conteúdos praticamente em todas as horas e dias da semana. No entanto, os melhores dias para publicar no Pinterest são nas terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, entre 12h e 15h; Qual a melhor forma de postar no Pinterest ? Segundo o Pinterest, os Pins com melhor desempenho na rede social contam com uma boa iluminação, bom enquadramento, alta resolução e efeitos ou textos estilizados. Vale lembrar que a maioria dos usuários acessa o Pinterest pelo celular, por isso, opte por publicar conteúdo em formato vertical;

Segundo o Pinterest, os Pins com melhor desempenho na rede social contam com uma boa iluminação, bom enquadramento, alta resolução e efeitos ou textos estilizados. Vale lembrar que a maioria dos usuários acessa o Pinterest pelo celular, por isso, opte por publicar conteúdo em formato vertical; Como viralizar um PIN no Pinterest ? Não existe uma "fórmula" para viralizar um PIN no Pinterest. No entanto, existem boas práticas que podem ser adotadas para aumentar as chances de um conteúdo ter bom engajamento no Pinterest. Entre eles, postar em formato vertical, usar e destacar as palavras-chaves do conteúdo (tanto dentro dele quanto nos campos de descrição), certificar que a qualidade do arquivo seja alta e formato mínimo ser de 1000 px de altura x 1500 de altura. Também é interessante usar as fontes Montserrat, Lato, Josefin Sans, Open Sans e Roboto nas artes;

Não existe uma "fórmula" para viralizar um PIN no Pinterest. No entanto, existem boas práticas que podem ser adotadas para aumentar as chances de um conteúdo ter bom engajamento no Pinterest. Entre eles, postar em formato vertical, usar e destacar as palavras-chaves do conteúdo (tanto dentro dele quanto nos campos de descrição), certificar que a qualidade do arquivo seja alta e formato mínimo ser de 1000 px de altura x 1500 de altura. Também é interessante usar as fontes Montserrat, Lato, Josefin Sans, Open Sans e Roboto nas artes; Como funciona o engajamento do Pinterest ? Certifique-se de utilizar tudo aquilo que o Pinterest tem a oferecer, como se conectar com outros seguidores nas seções de comentários de pins, criar suas próprias imagens, vídeos e GIFs, salvar conteúdos em pastas e organizar ideias. Também lembre de compartilhar os PINS nas outras redes sociais, como Instagram, TikTok e Twitter;

Certifique-se de utilizar tudo aquilo que o Pinterest tem a oferecer, como se conectar com outros seguidores nas seções de comentários de pins, criar suas próprias imagens, vídeos e GIFs, salvar conteúdos em pastas e organizar ideias. Também lembre de compartilhar os PINS nas outras redes sociais, como Instagram, TikTok e Twitter; Qual é o limite de pins no Pinterest? Segundo o Pinterest, o limite é de 200 mil Pins, incluindo Pins em pastas secretas e Pins em pastas compartilhadas para contas pessoais.

