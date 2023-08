Como postar vídeo no TikTok pelo PC ou celular? Confira no guia completo

É possível postar um vídeo no TikTok pelo PC ou pelo celular Android e iOS ( iPhone ) de maneira simples e rápida. O TikTok é uma rede social de compartilhamento de vídeos curtos que vem crescendo cada vez mais no Brasil e consegue alcançar altos números de visualizações diárias. O app chama atenção por permitir a personalização dos vídeos, disponibilizando diversas ferramentas de edição, efeitos especiais e filtros fáceis de usar.

Além disso, é bastante atrativo pela possibilidade de ganhar dinheiro pelo TikTok. A seguir, o TechTudo criou um guia completo dando dicas de como postar vídeo no TikTok pelo PC ou celular e se tornar craque na plataforma.

Como postar vídeo no TikTok pelo PC ou celular? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo 11 tópicos sobre como postar um vídeo no TikTok. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como postar vídeos no TikTok pelo PC; Como postar vídeos no TikTok pelo celular Android; Como postar vídeos no TikTok pelo iPhone (iOS); Como postar vídeo no TikTok com qualidade; Como postar vídeo do TikTok no Instagram; Posso postar vídeo do TikTok no YouTube?; Como postar vídeo do TikTok no WhatsApp; Quantos vídeos postar no TikTok por dia; Onde encontrar vídeos para postar no TikTok; Como postar vídeos no TikTok e ganhar dinheiro; Qual a melhor hora para postar vídeos no TikTok.

1. Como postar vídeos no TikTok pelo PC

Passo 1. Acesse a página do TikTok (https://www.tiktok.com/pt-BR) e clique em “Entrar”;

Passo 2. Faça login na sua conta e depois clique em “Carregar”;

Passo 3. Clique em “Carregar arquivo” e escolha o vídeo que deseja postar;

Passo 4. Edite os dados do vídeo, como a legenda, permissões, etc;

Passo 5. Clique em “Carregar”. Você então receberá uma mensagem dizendo que seus vídeos estão sendo carregados no TikTok, com a opção de carregar outro ou visualizar o perfil.

2. Como postar vídeos no TikTok pelo celular Android

Passo 1. Abra o aplicativo do TikTok e clique no símbolo de adição (+) na parte inferior da tela;

Passo 2. Clique no círculo para fazer uma gravação ou no lado direito para realizar o upload de um vídeo da galeria;

Passo 3. No menu do lado direito, é possível editar o vídeo, aplicar filtros, efeitos e outras personalizações;

Passo 4. Clique em “Avançar”. Em seguida, edite a legenda, localização e outros dados do vídeo e clique em “Publicar”.

3. Como postar vídeos no TikTok pelo iPhone (iOS)

Para postar um vídeo no TikTok pelo iPhone é muito simples e intuitivo, basta acompanhar os passos a seguir:

Passo 1. Abra o aplicativo do TikTok e clique no símbolo de adição (+) na parte inferior da tela;

Passo 2. Clique no quadrado do lado direito no menu inferior para fazer o upload de um vídeo da galeria ou no círculo no centro para fazer uma gravação;

Passo 3. Use o menu do lado direito para editar o vídeo, aplicar filtros, efeitos e fazer outras personalizações.

Passo 4. Clique em “Avançar”

Passo 4. Em seguida, edite a legenda, localização e outros dados do vídeo.

Passo 5. Por fim, clique em “Publicar”.

4. Como postar vídeo no TikTok com qualidade

Diversos fatores contribuem para que um clipe faça sucesso no TikTok, mas o principal é a qualidade do conteúdo. Vídeos pouco produzidos, repetitivos, mal editados, mal iluminados ou com baixa definição costumam ter menos visualizações e compartilhamentos. Sendo assim, vale a pena planejar bem antes de publicar um conteúdo. A seguir, veja algumas dicas para postar vídeos com qualidade no TikTok:

Seja criativo: Postar vídeos únicos farão seu perfil se destacar dos outros; Descubra seu interesse: Fazer vídeos sobre um assunto que gosta e domina deixarão os vídeos mais atrativos; Procure uma boa iluminação: A luz é fundamental para conseguir um resultado nítido e com cores vibrantes; Mantenha a câmera estável: Antes de gravar, posicione o celular em uma superfície plana ou utilize um tripé para que a gravação não saia tremida; Use as ferramentas de edição: Vídeos bem editados e com efeitos costumam chamar mais atenção; Utilize hashtags: Para atrair mais visualizações, utilize as hashtags que estão em alta; Publique o vídeo em alta qualidade: Para que a qualidade do vídeo não seja reduzida ao publicar, clique em “Mais opções” na tela onde a legenda é inserida e depois ative a função “Permitir carregamento de alta qualidade”.

5. Como postar vídeo do TikTok no Instagram

Postar um vídeo do TikTok no Instagram é bastante simples, já que as duas plataformas conseguem fazer essa integração automaticamente. Para isso, basta seguir estes passos:

Passo 1. Abra o aplicativo do TikTok;

Passo 2. Selecione o vídeo que deseja postar no Instagram;

Passo 3. Clique no símbolo de compartilhamento representado por uma seta que fica do lado direito da tela (às vezes aparece como o ícone do whatsapp);

Passo 3. No menu “compartilhar com”, escolha se quer publicar no feed ou nos stories;

Passo 4. Em seguida, você será redirecionado para o Instagram e basta clicar em “Publicar”.

6. Posso postar vídeo do TikTok no YouTube?

Diferentemente do Instagram, não é possível postar um vídeo do TikTok no YouTube através do compartilhamento direto. No entanto, o processo é simples, afinal, todo vídeo publicado na plataforma da ByteDance são salvos automaticamente no seu dispositivo. Para publicá-lo no YouTube, basta seguir estes passos:

Passo 1. Abra o aplicativo do YouTube;

Passo 2. Clique no símbolo de adição (+) que fica na barra inferior da tela;

Passo 3. Selecione “Enviar um vídeo”;

Passo 4. Escolha o clipe que deseja publicar no Youtube;

Passo 5. Clique em “Próxima” que fica na parte inferior da tela;

Passo 6. Caso deseje, edite o vídeo, adicione filtros, narração ou outra personalização;

Passo 7. Clique em “Próxima” na parte superior da tela;

Passo 8. Adicione detalhes do vídeo como legendas e hashtags;

Passo 9. Por fim, aperte em “Publicar shorts”.

Vale ressaltar que o YouTube possui políticas de direitos autorais muito mais rígidas que as do TikTok. Sendo assim, tome cuidado com os conteúdos publicados na plataforma para que seu vídeo não seja retirado do ar. Evite usar músicas ou reações ao vídeo de outra pessoa, por exemplo.

7. Como postar vídeo do TikTok no WhatsApp

Para postar um vídeo do TikTok no status do WhatsApp ou enviá-lo para seus contatos, basta seguir estas instruções:

Passo 1. Abra o aplicativo do TikTok;

Passo 2. Selecione o vídeo que deseja postar no WhatsApp;

Passo 3. Clique no símbolo de compartilhamento representado por uma seta que fica do lado direito da tela (às vezes aparece como o ícone do WhatsApp);

Passo 4. No menu “compartilhar com”, escolha se quer publicar no Status ou enviar para uma pessoa;

Passo 5. Em seguida, você será redirecionado para o WhatsApp e basta clicar em “Meu Status” ou escolher o contato ou grupo para quem deseja enviar o vídeo.

8. Quantos vídeos postar no TikTok por dia

Essa resposta vai depender muito da estratégia que deseja adotar para o seu perfil. Apesar da plataforma não estipular um limite máximo de postagens diárias, publicar vídeos de menos ou de forma exagerada pode prejudicar seu engajamento. Em geral, manter uma média de um a quatro vídeos por dia é o ideal para manter os seguidores interessados. No entanto, o mais importante é focar na qualidade em vez de na quantidade de vídeos.

Invista em conteúdos bem produzidos, relevantes e com alta qualidade. Tente escrever um roteiro para que o clipe seja bem estruturado, com início, meio e fim, sem que nada de importante fique de fora. Vale também tentar descobrir qual o seu público-alvo para que o conteúdo seja planejado especificamente para agradá-los.

9. Onde encontrar vídeos para postar no TikTok

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o TikTok possui uma política de direitos autorais que proíbe o uso de conteúdo de terceiros sem autorização prévia do dono. Por isso, é preciso ter cuidado com os vídeos que serão postados em seu perfil. Caso a plataforma encontre uma violação do direito do autor, o vídeo será removido e a conta pode até mesmo ser suspensa ou desativada.

No entanto, alguns bancos de imagens disponibilizam vídeos gratuitos e pagos em alta definição que podem ser personalizados e usados na plataforma sem risco de infringir a regra de direitos do autor. A seguir, veja alguns exemplos de onde encontrar vídeos para postar no TikTok:

Canva (https://www.canva.com); Pixabay (https://pixabay.com/pt); Pexels (https://www.pexels.com/pt-br); Coverr (https://coverr.co); Videezy (https://pt.videezy.com)

10. Como postar vídeos no TikTok e ganhar dinheiro

Pode acreditar, é realmente possível ganhar dinheiro com o TikTok sem que seja necessário ter um grande número de seguidores ou de visualizações. A plataforma, inclusive, oferece diferentes maneiras de monetizar, seja enviando convites para novos usuários, concluindo missões diárias, assistindo vídeos publicitários, recebendo presentes em live, entre outras. Para ajudar o usuário, o TechTudo criou um conteúdo completo explicando todas as formas de ganhar dinheiro com o TikTok.

11. Qual a melhor hora para postar vídeos no TikTok

Além de focar na qualidade do conteúdo, para bombar no TikTok, é preciso saber a melhor hora para publicar um vídeo. Porém, não existe uma fórmula exata para isso, cada perfil possui uma audiência diferente. Sendo assim, é preciso descobrir em que momento do dia seus seguidores estão mais ativos.

Apesar da versão gratuita do TikTok informar algumas métricas bastante úteis sobre cada perfil, como estatísticas de visualização, de curtidas e comentários, apenas a versão Pro do aplicativo consegue indicar o horário de pico para postar os conteúdos. Para saber como criar um perfil no TikTok Pro e descobrir a melhor hora para postar vídeos no TikTok, confira esse conteúdo completo criado pelo TechTudo.

