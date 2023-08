Como puxar assunto no WhatsApp? Confira dicas e perguntas infalíveis

"Como puxar assunto no WhatsApp ?" é uma pergunta frequente para quem deseja conversar com quem tem interesse ou quer conhecer melhor. Com isso, para manter o bate-papo a todo vapor, é importante ter educação, ser gentil e assegurar o bom humor. Algumas indicações são compartilhar memes e vídeos engraçados, além trazer à tona questões cinematográficas, musicais e gastronômicas. Quer saber como puxar assunto no WhatsApp com crush, ex, ficante, namorada(o) ou desconhecido(a) pela primeira vez?

O TechTudo reuniu 10 dicas que vão ajudar na comunicação pelo aplicativo e listou 45 perguntas de exemplos que podem ser utilizadas no dia a dia. Ao colocar os truques abaixo em prática, você saberá como manter uma conversa interessante e agradável e terá a atenção da outra pessoa. Siga as estratégias listadas neste conteúdo para que o sucesso nas trocas de mensagens seja garantido.

Puxar assunto no WhtasApp é mais fácil do que você imagina — Foto: Reprodução/Unsplash/Dimitri Karastelev

Como puxar assunto no WhatsApp?

Confira as dicas abaixo e saiba tudo que você precisa sobre como puxar assunto no WhatsApp.

1. Seja engraçado

Bom humor é indicado em qualquer conversa. Quando for puxar assunto com o crush, faça com que a interação seja leve, divertida e agradável. Para isso, você pode compartilhar algum material hilário ou enviar vídeos com situações engraçadas que viu no TikTok, no Kwai ou no Reels do Instagram, por exemplo. A dica é dividir conteúdos que façam a outra pessoa rir.

Faça a outra pessoa rir ao conversar no WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

2. Pergunte sobre seu dia

Demonstrar interesse pelo que o outro faz é mais uma forma de puxar assunto no WhatsApp. Muitas pessoas gostam de compartilhar situações que aconteceram ao longo do dia. Esteja disposto a escutar e comentar, de forma genuína, os assuntos que forem levantados. Indicar preocupação com o bem-estar irá causar boa impressão.

Invista em perguntas no WhatsApp para entender como foi o dia da pessoa — Foto: Reprodução/FreePik

3. Seja amigável

Mostrar que você é uma pessoa atenciosa, gentil e educada é fundamental para impressionar ao conversar no WhatsApp. Tenha cautela ao fazer perguntas que possam ser pessoais ou invasivas, principalmente se for alguém com quem ainda não tem muita intimidade. Outro ponto é ter paciência para aguardar a resposta. Evite cobrar um retorno apenas alguns minutos depois. Além disso, mantenha a sua personalidade e tenha autenticidade.

Tenha educação e gentileza ao falar no WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

4. Faça comentários sobre assuntos que interessam a pessoa

Durante o bate-papo, diversos assuntos serão abordados e, para manter a conversa ativa, evite respostas monossilábicas, como “sim”, “não” e “aham”. Caso vocês estejam conversando sobre um livro que já leram, por exemplo, diga o que achou da leitura e, inclusive, se leu outras obras do mesmo autor. Explore os diferentes tópicos que um só assunto pode render para que as mensagens continuem no dia a dia.

Faça o assunto render no WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

5. Compartilhe notícias interessantes

Caso você tenha visto uma notícia interessante, não hesite em compartilhá-la no WhatsApp. Aqui, há diversos temas que são válidos, como lançamentos cinematográficos, novidades tecnológicas e dicas que vão ajudar nas atividades do dia a dia. Vale também dividir temas curiosos, como coisas que não devem ser pesquisadas no Google. Surpreenda o outro com conteúdos relevantes e, ao mesmo tempo, estimulantes.

Compartilhe conteúdos que sejam interessantes no WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

6. Puxe assunto sobre comida ou bebida

Esse é o momento para conhecer os gostos culinários da pessoa que está do outro lado da tela. Para isso, pergunte quais são os seus restaurantes preferidos ou qual alimento ela consome com frequência e não enjoa de jeito nenhum. Ainda é válido dividir alguma receita que você tenha preparado recentemente. O bate-papo pode avançar e, quem sabe, virar um convite para um almoço ou jantar.

Comente sobre gostos gastronômicos no WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

7. Fale sobre música e pergunte sobre qual estilo ele(a) mais gosta

Conversar sobre questões musicais pode render ótimas conversas. Pergunte quais gêneros a pessoa costuma ouvir e se tem uma banda, cantora ou cantor preferido. Também vale compartilhar as suas preferências, apresentar e conhecer novos artistas e mencionar, caso tenha, alguma canção que seja marcante para você.

Falar sobre música é indicado ao conversar no WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

8. Comente sobre algum meme ou assunto viralizado nas redes sociais

Os memes são mais do que bem-vindos quando o assunto é puxar assunto no WhatsApp. Escolha algo divertido, agradável e que você acredite que irá garantir boas risadas para compartilhar. Só tenha cuidado para não enviar conteúdos que tenham se tornado virais e possam ser considerados ofensivos e preconceituosos. A piada precisa ser leve e, ao mesmo tempo, engraçada.

Aproveite os memes para fazer a pessoa rir — Foto: Reprodução/FreePik

9. Encontre interesses em comum

Outra dica é olhar as redes sociais da pessoa com quem deseja puxar assunto no WhatsApp para conhecê-la melhor. Vamos supor que, ao verificar as fotos do Instagram, seja possível notar que ela gosta de praticar pilates. Você também se interessa por essa atividade física, por exemplo, e podem conversar sobre os benefícios da modalidade e com qual frequência costumam praticá-la. A dica é abordar tópicos que sejam do interesse de ambos.

Compartilhe assuntos que sejam interessantes para vocês — Foto: Reprodução/FreePik

10. Evite enviar “textões”

Textos longos, cansativos e prolixos devem ser evitados. A conversa no app precisa ser dinâmica, estimulante e envolvente. Caso a ideia seja entender como puxar assunto com desconhecido no WhatsApp, apresente-se e diga de uma só vez, em apenas uma mensagem, de forma suficiente, o que você deseja. Ou seja, evite mandar apenas “oi, tudo bem?” e aguardar a resposta para continuar o assunto.

Fuja de textos longos e que podem ser “entediantes” no WhatsApp — Foto: Reprodução/Unsplash/Kev Costello

45 exemplos de como puxar assunto no WhatsApp

Abaixo, confira as ideias que o TechTudo separou para você puxar assunto no WhatsApp com crushes, ficante, namorada, namorado, amigos e quem mais desejar.

Veja exemplos de como puxar assunto no WhatsApp — Foto: Reprodução/FreePik

Quais músicas não podem faltar na sua playlist? Para qual destino você deseja viajar nas próximas férias? Qual o último filme que você assistiu no cinema? Você está assistindo alguma série no momento? Qual o seu esporte favorito? O que você fez no último fim de semana? Você gosta de qual gênero musical? Qual foi o show mais inesquecível que você foi? Você gosta de ler? Qual o último livro que leu? Quais são as suas grandes conquistas pessoais? Quais artistas você acompanha nas redes sociais? Você assiste novelas? Qual a sua preferida? Você já assistiu algum seriado mais de uma vez? Qual? Quais perfis você gosta de acompanhar no TikTok? Qual a música que você mais ouve? Você tem algum hobbie? Você ouve podcasts? Qual recomenda? Qual é o seu emprego dos sonhos? O que você gosta de fazer aos sábados e domingos? Como foi o seu dia? Qual foi a situação mais engraçada que você já presenciou? Você tem alguma experiência de viagem que foi inesquecível? Você acompanha futebol? Torce para qual time? Você gosta de festivais? Qual foi o último? Qual rede social que você mais utiliza no dia a dia? Quero assistir o último filme que lançou nos cinemas. Você já viu? Qual a lembrança mais especial que você tem da infância? Vi que abriu uma unidade nova do restaurante que você gosta. O que acha de irmos conhecê-la? Se você pudesse morar em outro país, qual escolheria? Você costuma assistir televisão? Quais são os seus programas favoritos? Vi que lançou mais uma temporada da sua série preferida. Já começou a assisti-la? Você fez algum curso recentemente? O que achou? Você gosta de esportes radicais? Já praticou algum? Como está o projeto do trabalho que você comentou em nossa última conversa? Qual a sua sobremesa favorita? Se você pudesse ser amigo de qualquer celebridade, quem escolheria? Existe algum desenho que marcou a sua infância? Você gosta de jogar? Qual o seu jogo preferido? Se você pudesse ter outra profissão, qual escolheria? O que você gosta de fazer nos dias de folga? Quero fazer um almoço temático. O que você sugere? Soube que a banda que você gosta virá ao Brasil no mês que vem. Você pretende ir? Quero começar a praticar uma atividade física. O que você recomenda? Você viu que saiu o trailer do filme que comentamos recentemente? Gostou? Vi essa notícia e lembrei de você. O que achou?

Confira mais 30 frases para puxar assunto no WhatsApp. Agora que você já sabe como puxar assunto no WhatsApp, coloque as dicas em prática o quanto antes. Apenas lembre-se que, caso a pessoa não responda ou não demonstre interesse, é importante não ser insistente. A recomendação é manter uma conversa agradável e que não gere desconfortos.

Com informações de Seventeen e My Self Introduction

