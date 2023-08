Como sair do fastboot Xiaomi? Saiba o que é o modo no celular da marca

Sair da tela do fastboot em celulares da Xiaomi é uma tarefa possível ao seguir algumas dicas. Fastboot é um modo de recuperação rápida presente em diversos dispositivos Android . Nos smartphones da Xiaomi, esse protocolo pode se manifestar mesmo com o aparelho ligado. Em resumo, o recurso serve para solucionar problemas do sistema operacional, possibilitando uma nova instalação da memória ROM , o desbloqueio de bootloader e gerenciamento de firmware .

Além disso, pelo fastboot, você faz backups e formata o celular para as configurações de fábrica. Essa configuração avançada fica em uma área independente do sistema operacional e, geralmente, é acionada pela pressão simultânea dos botões laterais. Nesse modo de tela congelada, o fundo fica preto e, no meio, aparecem os dois mascotes da Xiaomi – um técnico e um robô –, com a escrita "Fastboot". Quer saber o que é fastboot Xiaomi? Veja como sair do fastboot nos celulares da Xiaomi a seguir.

Como sair do fastboot nos celulares da Xiaomi (na foto: Xiaomi 13 Pro) — Foto: Divulgação/Xiaomi

Como sair do fastboot nos celulares da Xiaomi: guia completo!

Neste conteúdo da TechTudo, você vai aprender a tirar o modo Fastboot dos celulares Xiaomi pelos seguintes tópicos:

O que é o fastboot Xiaomi? Por que o Xiaomi fica no fastboot? Como sair do modo fastboot no Xiaomi? Como sair do fastboot no Xiaomi Redmi Note 8? Como sair do modo fastboot com o Tenorshare ReiBoot for Android? Como entrar no modo fastboot Xiaomi pelo celular? Como entrar no fastboot Xiaomi pelo computador? Por que o meu celular não sai do modo fastboot? Para que servem as funções do fastboot Xiaomi? Dicas para evitar que seu Xiaomi fique preso no modo fastboot

1. O que é o fastboot Xiaomi?

O protocolo fastboot é uma operação avançadas de vários dispositivos Android e costuma ser ativada quando os aparelhos estão desligados. Contudo, quando se trata do Xiaomi, esse modo avançado pode aparecer “do nada”, com o celular ainda ligado, o que gera uma forte preocupação e impressão de que o aparelho não irá mais funcionar.

Se essa é a sua situação, não precisa entrar em pânico, pois é muito comum que essa aplicação "oculta" apareça quando botões são apertados por acidente, seja por uma pessoa ou porque estava no bolso, por exemplo.

De forma resumida, o modo fastboot serve principalmente para:

Instalar uma nova ROM (memória a longo prazo);

Desbloquear o bootloader (gerenciador de inicialização);

Fazer o flash de um novo firmware (controle de baixo nível);

Reparar um dispositivo com um sistema operacional danificado;

Fazer backups do seu dispositivo;

Restaurar o seu dispositivo para as configurações de fábrica.

Normalmente, ao trocar de celular, usamos esse modo para fazer backups e recuperar a versão de fábrica, com o intuito de repassar o dispositivo sem arquivos de mídia, histórico de navegação e senhas salvas.

Além disso, se seu aparelho estiver fora da garantia e apresentando problemas, pode ser necessário reinstalar a ROM para que ele volte a funcionar com as funções originais. Às vezes, também é interessante trocar as versões das ROMs – da europeia para a chinesa, por exemplo –, para que o celular receba mais atualizações.

O fato é que o fastboot não é um problema mas, sim, uma solução. Ele é muito necessário para reparar a estrutura das aplicações do sistema operacional do Xiaomi. No entanto, também é verdade que seu uso inadequado pode causar problemas a nível de manutenção técnica.

2. Por que o Xiaomi fica no fastboot?

O fastboot pode aparecer no Xiaomi seja por uma vontade do usuário em realizar uma operação no dispositivo, seja porque os botões da lateral do celular foram pressionados acidentalmente. Em todo caso, quando esse modo é ativado, o que aparecerá na tela será um fundo preto, com os mascotes da Xiaomi e o “Fastboot”.

Tela do Redmi 2 Pro congelada no modo Fastboot — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Se realmente deseja mexer nessa configuração avançada, preste bem atenção na modificação que irá realizar. Apesar de ser um solucionador de problemas, usar o fastboot Xiaomi sem cautela pode causar danos irreversíveis ao sistema. Portanto, conte com a ajuda de um profissional para realizar a operação corretamente.

3. Como sair do modo fastboot no Xiaomi?

Simultaneamente, aperte os botões de desligar/ligar e abaixar o volume por cerca de 30 segundos; Quando a tela apagar, solte os botões; Espere a tela iniciar com o logo Redmi, POCO ou Mi; Após o sistema iniciar, o aparelho está pronto para ser usado normalmente;

4. Como sair do fastboot no Xiaomi Redmi Note 8?

O modelo Xiaomi Redmi Note 8 é um dos mais populares da marca chinesa. Para sair do fastboot nessa versão, as etapas são as mesmas:

Segure o botão power e o de abaixar o volume ao mesmo tempo; Espere a tela apagar totalmente; Solte os botões e aguarde a tela reiniciar.

Como sair do fastboot no Xiaomi Redmi Note 8? — Foto: Divulgação/Xiaomi

5. Como sair do modo fastboot com o Tenorshare ReiBoot for Android?

Tenorshare ReiBoot for Android (https://br.tenorshare.com/products/reiboot-for-android.html) é um software capaz realizar diversas reparações no sistema Android. Dentro de suas funções gratuitas, é possível entrar e sair do modo fastboot no Xiaomi.

Para sair do modo fastboot pela Tenorshare ReiBoot for Android, siga as etapas a seguir:

Baixe e instale o software Tenorshare ReiBoot for Android no seu computador (https://br.tenorshare.com/products/reiboot-for-android.html); Abra o programa e conecte o celular no PC por meio de um cabo USB; Ao conectar os dispositivos, vá na opção "Um Clique Sair do Modo Fastboot” do software; Aguarde até o Xiaomi sair da tela travada e reiniciar normalmente.

6. Como entrar no modo fastboot Xiaomi pelo celular?

Assim como para sair, para entrar no Fastboot do seu celular Xiaomi, você deve:

Ao mesmo tempo, aperte o botão de ligar/desligar e o de volume para baixo; Mantenha os botões pressionados por aproximadamente 30 segundos.

Como entrar no modo fastboot Xiaomi pelo celular? — Foto: Reprodução/MIUI ROOM

7. Como entrar no fastboot Xiaomi pelo computador?

Com o celular desligado, você deve:

Conectar o cabo USB da Xiaomi apenas no computador; Aperte o botão de abaixar o volume no celular e o segure; Com o celular sem o cabo, pressione o botão de abaixar o volume; Com o botão pressionado, conecte o cabo USB no Xiaomi; Ao surgir a tela do Fastboot, solte o botão.

8. Por que o meu celular não sai do modo fastboot?

Caso realize todo o passo a passo ensinado acima e mesmo assim o seu celular não volte a iniciar, é bem possível que o sistema esteja corrompido. Neste caso, o recomendado é procurar a ajudar de um especialista para corrigir o problema.

9. Para que servem as funções do fastboot Xiaomi?

Aqui estão algumas das funções mais importantes das configurações avançadas do fastboot Xiaomi:

Instalação de nova ROM: esta operação permite reiniciar as ações de baixo controle, como: escrita, leitura e delete de dados no dispositivo;

esta operação permite reiniciar as ações de baixo controle, como: escrita, leitura e delete de dados no dispositivo; Desbloqueio do bootloader: por meio desse procedimento, é possível gerenciar a inicialização;

por meio desse procedimento, é possível gerenciar a inicialização; Instalação de novo Recovery Mode: se trata da configuração que permite a reinicialização geral do aparelho;

se trata da configuração que permite a reinicialização geral do aparelho; Instalação de kernels ou modificações: por meio do Kernel é possível que o aparelho desempenhe as funcionalidades de aplicativos e outras ferramentas.

Para que servem as funções do fastboot Xiaomi? — Foto: Divulgação/Xiaomi

10. Dicas para evitar que seu Xiaomi fique preso no modo fastboot:

Mantenha a bateria do aparelho sempre cheia;

Não reinicie o celular durante o uso;

Ao instalar uma nova ROM, certifique de que a memória é compatível com seu dispositivo;

Se não conseguir resolver o problema, procure um técnico ou suporte da Xiaomi.

