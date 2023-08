Como sair do grupo de WhatsApp anonimamente e ninguém ver

Passo 2. O update fará a configuração dos grupos de maneira automática. Após a atualização, acesse uma conversa e toque no nome do grupo para abrir as configurações;

Para ficar invisível em grupos de WhatsApp no Android, siga estas etapas a seguir. Lembre-se de que, ao desativar as notificações, você não será notificado sobre as mensagens do grupo, mas ainda será considerado um membro ativo do grupo. Se você desejar ficar completamente invisível para outros membros, considere silenciar a conversa e desativar a exibição de confirmações de leitura nas configurações de privacidade do WhatsApp. Veja como ficar invisível no WhatsApp.