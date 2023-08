Como tirar o zoom do iPhone? Veja o guia que ensina a desativar função

Tirar o zoom do iPhone é possível por meio de procedimentos simples. Celulares com iOS , sistema operacional móvel da Apple , oferecem diversos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Com isso, o usuário pode ampliar o tamanho da tela a qualquer momento, utilizar negrito na fonte dos textos e deixar ícones e outros elementos mais visíveis, por exemplo. Mas, caso você queira desativar o zoom, é importante saber como tirar o zoom do iPhone, ação que pode ser feita em poucos passos. A seguir, você confere o guia que o TechTudo preparou para responder todas as suas dúvidas sobre o assunto.

É possível tirar o zoom do iPhone em poucos passos — Foto: Reprodução/Unsplash/Alexander Andrews

Como tirar o zoom do iPhone? Veja o guia completo!

Abaixo, conheça os tópicos que serão abordados ao longo do conteúdo:

Por que meu iPhone está com zoom na tela? Como tirar o zoom do iPhone pelo Modo Ampliado Como desativar o zoom da tela Como tirar o zoom do iPhone com gestos na tela Como tirar o zoom do iPhone pelo Finder ou iTunes Não conseguiu resolver? Tente reiniciar o iPhone

Saiba como tirar o zoom da tela do iPhone — Foto: Reprodução/Unsplash/Kevin Bhagat

1. Por que meu iPhone está com zoom na tela?

O zoom do iPhone pode ter sido ativado enquanto você conhecia as configurações do seu aparelho. Como há diversas funcionalidades a serem exploradas, é possível que a função tenha sido ligada sem que houvesse intenção. Dessa forma, a partir do toque na tela, os ícones ficaram maiores e foram expandidos.

Outra possibilidade é que, ao emprestar o seu celular, a pessoa ativou o recurso para ler algum conteúdo com mais conforto visual, por exemplo, e, ao devolver, esqueceu de desativá-lo. Seja qual for a razão, abaixo, você conhecerá as principais técnicas que ensinam como tirar o zoom do iPhone.

2. Como tirar o zoom do iPhone pelo Modo Ampliado

Siga o passo a passo:

Passo 1. Clique em “Ajustes”, toque em “Tela e Brilho” e, em seguida, em “Zoom da Tela”;

Em “Zoom da Tela”, é possível desativar o zoom do iPhone — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Selecione “Padrão” e, na sequência, pressione “OK”. Para confirmar, toque em “Usar Padrão”. Pronto! O zoom do Modo Ampliado será desativado.

Toque em “Padrão” para desmarcar a opção “Texto Maior” — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Em “Tela e Brilho”, você ainda pode escolher se a aparência será “Clara” ou “Escura”, ativar o “negrito”, definir o tempo de “bloqueio automático” e muito mais.

3. Como desativar o zoom da tela

Tirar o modo zoom do iPhone é um processo que pode ser feito em poucos passos. Para isso, faça o caminho a seguir:

Toque em “Ajustes” e, depois, em “Acessibilidade”; Em “Zoom”, desmarque a opção “Zoom”.

Siga esses passos para desativar o zoom da tela do iPhone — Foto: Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Caso queira ativá-lo novamente em breve, saiba que há diversas configurações que podem ser utilizadas. Você pode selecionar a região em que o zoom será aplicado e, com isso, definir se será “em tela cheia” ou “em janela”. É possível também alterar o filtro (Nenhum, Tons de Cinza e Luz Fraca, por exemplo) e escolher o nível máximo de zoom, além de aplicar outras funcionalidades.

4. Como tirar o zoom do iPhone com gestos na tela

Você quer entender como retirar o zoom do iPhone com a tela bloqueada ou, então, desligá-lo de forma momentânea? Saiba que a técnica é simples. Para isso, use três dedos para tocar duas vezes na tela. Assim, é possível acionar e desativá-lo com apenas alguns toques, sempre que desejar.

5. Como tirar o zoom do iPhone pelo Finder ou iTunes

Acompanhe o caminho a seguir para tirar o zoom do iPhone:

Para começar, em um computador, conecte o iPhone. Abra o Finder caso você tenha um macOS com a versão operacional macOS Catalina ou mais recente. Caso seja macOS Mojave , alguma versão anterior ou outro PC, você deverá abrir o iTunes; Encontre o dispositivo. No Finder, o nome poderá ser localizado na barra lateral. No iTunes, o aparelho conectado estará no canto superior esquerdo; Após selecioná-lo, toque em "Configurar Acessibilidade". Desmarque a opção "Zoom" e clique em "OK" para finalizar.

Desabilitar o zoom do iPhone com o Finder no macOS Ventura — Foto: Reprodução/Apple

6. Não conseguiu resolver? Tente reiniciar o iPhone

Pode ser que o seu aparelho tenha travado, por exemplo, e você esteja pensando “não consigo tirar o zoom do iPhone”. Ou os passos anteriores, por algum motivo, não deram certo. Caso isso aconteça, a dica é reiniciá-lo. Saiba como reiniciar ou desligar iPhone travado, ou siga o caminho abaixo de acordo com o modelo do seu celular:

Em alguns casos, será necessário acionar a assistente virtual da Apple. Para isso, a opção deve estar habilitada. Caso tenha ativação por voz, diga “E aí, Siri” ou, então, pressione o botão lateral ou de início, seguindo o modelo do seu iPhone. Em seguida, explique o problema até que apareça a Siri peça para você confirmar que o dispositivo será reiniciado. Confirme e aguarde a reinicialização.

Acione a siri caso o iPhone esteja travado e peça para reiniciá-lo — Foto: Reprodução/Unsplash/Omid Armin

Agora você já entendeu como tirar o zoom do iPhone e pode desativá-lo sempre que desejar!

