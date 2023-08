Como ver histórico da Netflix e descobrir tudo que já foi assistido

Ver o histórico da Netflix e saber tudo o que foi assistido na conta do serviço de streaming é algo possível e simples. Com uma ferramenta nativa da plataforma, usuários podem acessar uma lista com todos os filmes e séries já reproduzidos no perfil de cada usuário, detalhando inclusive os episódios com as datas. O recurso pode servir para ter uma visão ampla de todas as mídias pendentes, lembrar qual foi o primeiro conteúdo visto na conta ou até saber se alguém usou o seu perfil sem permissão.