Conheça 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi, filme baseado em anime

O filme 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi (Zoom 100) estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (3) e já ocupa a sétima posição do Top 10 do streaming. Com direção de Yûsuke Ishida, a trama segue um funcionário explorado em seu trabalho e infeliz com tudo. Até que um ataque de zumbis acontece e sua vida passa a ter sentido. Estrelam nos papéis principais Eiji Akaso e Mai Shiraishi. Baseado no anime de mesmo nome, também disponível na plataforma, o live-action tem como outra inspiração o mangá homônimo de Haro Aso.

Com duas horas de tela, o longa-metragem de ação é roteirizado por Aso, Tatsuro Mishima e Kotaro Takata e tem produção pela ROBOT e Plus One Entertainment. Se você gosta de filmes com tramas apocalípticas e muitas perseguições, confira, a seguir, mais detalhes sobre 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi.

100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi (Netflix) é protagonizado por Eiji Akaso e Mai Shiraishi — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi

A história gira em torno de Akira Tendo (Eiji Akaso), um jovem de 24 anos que trabalha em um escritório e é frequentemente intimidado pelo seu chefe. Com uma vida pacata e rotineira, o rapaz se vê infeliz a todo instante e desiludido com a carreira que escolheu. Mas quando um apocalipse zumbi causado por armas biológicas acontece em Tóquio, Akira vê nesse desastre uma forma de finalmente se sentir vivo de verdade pela primeira vez, já que ele decide fazer uma lista de tudo o que deseja fazer antes de morrer.

Elenco

Estrelado por Eiji Akaso (Love Me, Love Me Not) no papel do protagonista Akira Tendo e Mai Shiraishi (Identidade Roubada) interpretando Shizuka Mikazuki, o elenco de 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi reúne também nomes como Shuntarô Yanagi (Alice in Borderland) vivendo Kenichiro Ryuzaki e Kazuki Kitamura (Termas Romanas) dando vida a Gonzô Kosugi.

Também estão presentes os atores Yui Ichikawa (Febre Ondulante), Akari Hayami (The Perfect Insider), Miwako Kakei (Dissonância do Amor) e Mayo Kawasaki (Trick: The Movie).

Repercussão

A performance inicial da produção japonesa é mista. No site agregador IMDb, por exemplo, a adaptação tem nota 5,9, com base em 374 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto original da Netflix tem uma taxa de aprovação de 80% entre a crítica.

No site Ready Steady Cut, a jornalista Amanda Guarragi descreve a obra cinematográfica como "um filme de zumbi bem humorado com muitos paralelos com a classe trabalhadora e a repetitividade da rotina diária". Por outro lado, Chase Hutchinson, do Collider, não poupa críticas quanto ao desempenho repetitivo do enredo. Segundo ele, "embora comece forte, esta adaptação de mangá live-action é quase tão morta-viva quanto os zumbis que a povoam".

