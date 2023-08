Conheça Arlequina, desenho adulto do HBO Max com vilãs da DC

A quarta temporada do desenho animado Arlequina está em exibição no HBO Max . A comédia mostra o lado mais adulto da dupla Arlequina e Hera Venenosa, vilãs da DC Comics e inimigas do Batman. As protagonistas são dubladas por Kailey Cuoco (a Penny de Big Gang - A Teoria) e Lake Bell (A Voz de Uma Geração).

Arlequina tem desenvolvimento de Justin Halpern ($#*! My Dad Says), Dean Lorey (Arrested Development) e Patrick Schumacker (Abbott Elementary). Com um novo episódio a cada semana no streaming, a quarta temporada manteve o alto nível de aceitação entre o público e a imprensa, assim como nos anos anteriores. Confira, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da série.

A dupla de vilãs Arlequina e Hera Venenosa saem dos quadrinhos do Batman para ganhar uma série própria — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Arlequina

Depois de ter sido abandonada pelo Coringa (Alan Tudyk), que a deixou sozinha na prisão, Arlequina (Cuoco) decide fugir para reencontrar o antigo namorado. Quando percebe que o palhaço do crime não quer mais saber dela, a vilã une forças com a colega Hera Venenosa (Bell) para tomar o posto do ex como a maior criminosa de Gotham. O sonho, entretanto, não será fácil de realizar, pois Arlequina lidera uma equipe de super capangas tão irresponsáveis como ela.

O que esperar da quarta temporada? (contém spoilers!)

Após se casarem no fim da terceira temporada, Harley e Hera finalmente podem aproveitar a vida juntas. Porém, as duas estão comprometidas com dois grupos conflitantes em Gotham: enquanto Hera é integrante da Legião do Mal, grupo de super-vilões encabeçado por Lex Luthor (Giancarlo Esposito), Harley é a mais nova (e improvável) "aliada" de Batman (Diedrich Bader) em sua "BatFamília".

Casadas na terceira temporada, as supervilãs Arlequina e Hera Venenosa tiveram um Dia dos Namorados caótico no especial do HBO Max — Foto: Divulgação/HBO Max

Cronograma de episódios

Lista de episódios Episódio Data Os Mais Gostosos De Gotham 27/07 P.U.T.A.S. 27/07 Apenas Ícones 27/07 A Primeira Pessoa A Voltar De Uma Convenção De Trabalho Sem Clamídia 03/08 Fui Tomar Pica Gelada, Não Me Espere Acordada 10/08 Metamorfose 17/08 Most Culturally Impactful Film Franchise 24/08 Episódio #8 31/08 Episódio #9 07/09 Episódio #10 14/09

Elenco e equipe técnica

Além das personagens principais, o elenco do show conta com as vozes de Alan Tudyk (Eu, Robô) dublando Cara-de-Barro, Ron Funches (Fortuna) dando vida à Nanauê, o Rei Tubarão; Tony Hale (Veep) como Doutor Psycho; Jason Alexander (Seinfield) interpretando Sy Borgman e J. B. Smoove (Todo Mundo Odeia o Chris) no papel da planta falante Frank.

Há também o time de vozes no elenco recorrente, sustentado por Diedrich Bader (Familia Buscapé) na voz de Batman, Tisha Campbell (Eu, A Patroa e as Crianças) dando vida à Amanda Waller, Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Michael Ironside (Tropas Estelares) na voz de Darkseid, Justina Machado (One Day at a Time) interpretando Bethany, Alfred Molina (Homem-Aranha 2) como Mr. Freeze, entre outros.

O time de dublagem da série Arlequina é composto por astros do cinema e da TV, como Giancarlo Esposito e Kailey Cuoco — Foto: Reprodução/JustWatch

Repercussão entre público e crítica

Entre a crítica, Arlequina conquistou 96% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 81 no Metacritic. Já entre o público, os índices são de 86% e nota 6.2 nos respectivos sites. No consenso estabelecido entre os críticos do Rotten, foi decretado que o show "se estabeleceu como uma das séries de entretenimento mais confiáveis da DC, pois Arlequina continua divertida, atrativa e romântica".

Em uma avaliação positiva à nova season, Inkoo Kang, jornalista do The New Yorker, elogiou o trabalho dos produtores em narrar o romance entre Hera e Harley, categorizando a união entre as duas como "um romance alegremente sujo, mas sincero".

Já Samantha Nelson, do IGN, parabenizou a série, mas não deixou de destacar que "a quarta temporada continua boa, mas é um passo inferior para um seriado que constantemente tem sido uma das coisas mais engraçadas da TV nos últimos anos".

Confira o trailer da quarta temporada de Arlequina:

Com informações de HBO Max, IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video