Conheça Ragnarok, série da Netflix cheia de mitologia nórdica

A terceira temporada de Ragnarok chega ao catálogo da Netflix no dia 24 de agosto. Lançada em 2020, a série se passa na cidade fictícia de Edda, que sofre com mudanças climáticas extremas e parece estar caminhando em direção a um novo Ragnarok — segundo a mitologia nórdica, série de eventos catastróficos que culminaram no fim do mundo —, a menos que alguém intervenha a tempo. Estrelada pelo ator norueguês David Stakston (Skam), a produção tem criação de Adam Prince. Confira, abaixo, demais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

A série Ragnarok (2020) aborda drama adolescente, questões climáticas e mitologia nórdica — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Ragnarok

A pequena cidade norueguesa de Edda vem sofrendo com mudanças climáticas extremas: o rápido derretimento de calotas polares, invernos muito quentes e ondas de frio severo. Esse contexto faz com que alguns afirmem que o planeta está caminhando para um novo Ragnarok, ou seja, o fim do mundo segundo a mitologia nórdica.

Para que a humanidade seja salva, alguém precisa intervir a tempo. É aí que entra Magne, um estudante de 18 anos que precisa amadurecer, lidar com questões da juventude, enquanto tenta salvar o mundo.

Elenco e equipe técnica

A série Ragnarok é estrelada pelo ator Norueguês David Stakston, que dá vida ao jovem Magne. Jonas Strand Gravli (22 de Julho) e Henriette Steenstrup (Nossas Crianças) interpretam Laurits e Turid, seu irmão e sua mãe, respectivamente. Além deles, Herman Tømmeraas (Skam), Gísli Örn Garðarsson (Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo) e Theresa Frostad Eggesbø (Skam) também fazem parte do elenco. Com criação de Adam Price, a produção conta com o cineasta Mogens Hagedorn como diretor.

A série Ragnarok se passa na cidade fictícia de Edda, na Noruega — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em sites agregadores, Ragnarok tem uma resposta positiva da crítica e da audiência. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o programa alcançou aprovação de 70% dos críticos e 86% do público. No IMDb, sua pontuação é 7,5, baseada em mais de 41 mil avaliações.

Para Kambole Campbell, do site IGN, durante a season 1 da produção, o roteiro foi melhor construído do que o desenvolvimento dos personagens. "Embora os traços gerais da narrativa sejam emocionantes e peculiares, os detalhes dos personagens são um pouco mais desajeitados -- a caracterização de Magne é estabelecida principalmente pelo que outras pessoas dizem sobre ele, seu isolamento e sua dificuldade de aprendizado", escreveu.

A série Ragnarok, produção original da Netflix, recebeu uma resposta positiva da crítica e do público — Foto: Divulgação/Netflix

Já para Greg Wheeler, do site The Review Geek, a season 2 não se saiu tão bem quando a temporada anterior. "Todos os problemas inerentes à primeira temporada também estão aqui, acentuados por algumas subtramas desinteressantes sobre esquemas corporativos e uma guerra pela metade que não está nem perto de se concretizar", afirmou.

Confira trailer oficial da 3ª temporada de Ragnarok

