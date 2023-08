Conheça Roblox Studio, programa de criação de jogos e roupas do Roblox

Roblox Studio é uma ferramenta oficial e gratuita que permite aos usuários criarem seus próprios projetos, avatares e outros detalhes no Roblox. Para usar, basta ter um cadastro no game e acessar no PC, via navegador ou baixando o aplicativo. É possível utilizar objetos 3D para montar mapas, modificar personagens, criar sons e até animações únicas que podem ser compartilhadas com outros jogadores. Porém, o software exige algum cuidado e conhecimento do que se faz para tirar o melhor proveito possível. Pensando nisso, o TechTudo traz a seguir mais detalhes da ferramenta oficial do Roblox.