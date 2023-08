Conheça Shiva Baby, primeiro filme da diretora de Bottoms

O filme Shiva Baby , lançado em 2020, está atualmente disponível no catálogo do Mubi . A trama da comédia dramática segue uma jovem judia bissexual que, durante uma shivá, encontra sua ex-namorada e seu sugar daddy ao mesmo tempo. O filme, com Rachel Sennott e Danny Deferrari no elenco principal, foi dirigido por Emma Seligman.

A cineasta vem se destacando nas redes sociais nesta semana após a estreia nos cinemas americanos de seu novo longa Bottoms, também protagonizado por Sennott. A comédia teen debutou com 99% de aprovação da crítica, segundo o Rotten Tomatoes, e 100% em relação ao público. Enquanto Bottoms não chega ao Brasil, conheça mais sobre Shiva Baby, o primeiro longa de Emma Seligman.

Shiva Baby, filme de comédia dramática, é estrelado por Rachel Sennott e dirigido por Emma Seligman — Foto: Divulgação/Pacific Northwest Pictures

📝 Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Shiva Baby

Com direito a muito humor ácido, o espectador é apresentado a Danielle (Rachel Sennott), uma jovem universitária judia e bissexual que, após fazer sexo com seu sugar daddy Max (Danny Deferrari), comparece a uma shivá – período de luto no judaísmo que consiste em uma visita de condolências – junto de seus pais. Supervisionada por eles, a jovem é orientada a manter sua vida íntima em segredo, para que não seja alvo das críticas de seus parentes, membros da comunidade judaica local.

No entanto, quando tudo parece estar sob controle, Dani acaba se deparando com a ex-namorada Maya (Molly Gordon) e Max, acompanhado da esposa e filha, no mesmo recinto. Assim, em meio a inúmeros constrangimentos, a jovem tenta a todo custo esconder a situação de seus parentes, mas logo percebe que sua vida desorganizada tem muito mais a oferecer quando vem a público.

Elenco

Shiva Baby é estrelado por Rachel Sennott (Morte Morte Morte) no papel da protagonista Danielle e Danny Deferrari (Oppenheimer) interpretando Max. O elenco também reúne nomes como Molly Gordon (O Urso) dando vida à Maya, Polly Draper (O Código do Amor) vivendo Debbie, Fred Melamed (Barry) atuando como Joel, Dianna Agron (Glee) no papel de Kim e Jackie Hoffman (Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá) como Susan.

Shiva Baby é protagonizado por Rachel Sennott — Foto: Divulgação/Pacific Northwest Pictures

Repercussão

Aclamado pela crítica e o público, Shiva Baby teve exibição inicial no Toronto International Film Festival de 2020, e, no ano seguinte, chegou aos cinemas e streamings, sendo o filme de maior audiência no Mubi em agosto de 2021.

Nos sites agregadores, o desempenho do primeiro filme de Emma Seligman também não é diferente. No IMDb, a produção tem nota 7,1, com base 27 mil considerações, e uma taxa de aprovação de 97% entre os críticos (selo "Fresco") no Rotten Tomatoes. Segundo o consenso do site, "[...] Shiva Baby transcende sua configuração de sitcom com performances fortes e percepções satisfatórias".

Confira o trailer de Shiva Baby:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora