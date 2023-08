Criptomoeda: o que é e como investir hoje? Veja guia completo sobre o ativo

As criptomoedas causaram uma verdadeira revolução no mercado financeiro mundial. Elas usam um sistema descentralizado e, por isso, não têm uma única entidade ou organização estatal com o poder de criar, distribuir ou regular uma moeda digital. Protegidos por criptografia avançada, esses ativos são quase impossíveis de serem falsificadas ou fraudadas. Mas qual criptomoeda é mais promissora para comprar hoje? Será que vale a pena fazer investimento nesse tipo de ativo digital? Como investir em cripto sem cair em golpes? Qual foi a primeira criptomoeda? Para ajudar você em sua decisão, o TechTudo fez este guia com tudo o que você deve saber sobre o assunto.

Guia completo explica o que são e como investir em criptomoedas — Foto: Foto: Divulgação/FISL

O que é criptomoeda e como funcionam?

As criptomoedas são uma forma de ativo digital. Em termos mais simples, são moedas virtuais que usam criptografia avançada para dar segurança às transações. Diferentemente de moedas físicas – como o Real, que é controlado pelo Banco Central, por exemplo –, a maioria das criptomoedas usa um sistema descentralizado, não tendo uma entidade ou instituição que opera como autoridade controladora. Dessa mesma forma, as transferências de criptomoedas são feitas pelas pessoas, sem precisar da autorização de bancos ou agências financeiras.

Lançado em 2009 por uma pessoa ou um grupo que usava o pseudônimo Satoshi Nakamoto, o Bitcoin (BTC) foi a primeira criptomoeda, sendo até hoje a mais famosa e com maior valor de mercado. Junto com o Bitcoin, foi criado o conceito de blockchain, que é uma tecnologia que coleta e armazena informações sobre as transações das criptomoedas. Funciona como um banco de dados seguro que registra cada transferência ou dado como um bloco, juntando-o posteriormente a uma cadeia de blocos (daí vem o nome blockchain). A maioria das criptos usa esse sistema para validar suas transações.

Depois do Bitcoin surgiram várias outras criptomoedas, que possuem funções específicas, como Ethereum, Matic e Agix. Existem até criptomoedas criadas especialmente para serem usadas dentro de plataformas de jogos, como o AXS do game Axie Infinity e os Tokens do Metaverso.

Como investir em criptomoedas?

A maneira mais prática de investir em criptomoedas é via corretoras especializadas, como a Binance e Mercado Bitcoin. Também conhecidas como “exchanges”, essas plataformas facilitam a negociação de criptomoedas e garantem que ambas as partes - vendedores e compradores - recebam o que foi acertado na transação.

Assim como em corretoras de investimento tradicionais, as exchanges possuem mecanismos de proteção contra a grande variação do mercado, os chamados “Stops de venda”, que impedem que o usuário tenha perdas significativas. Dentro da plataforma, é possível ajustar um valor máximo de perda - assim, caso a criptomoeda desvalorize a partir do valor estipulado, uma ordem de venda será executada automaticamente.

Além das corretoras especializadas, outras instituições financeiras também estão aderindo às moedas digitais. Em plataformas como Nubank e XP, por exemplo, é possível comprar e vender Bitcoins e outros ativos. Além disso, bancos mais tradicionais, como Itaú e Banco do Brasil, já contam com fundos de criptomoedas.

As opções de investimento são inúmeras, já que existem diferentes tipos de criptomoedas disponíveis. As duas principais são o Bitcoin, como já falado, e a Ethereum, que atrai investidores por ser usada em diversas funcionalidades do ecossistema cripto. Outras criptomoedas bastante conhecidas são XRP, Cardano (ADA), Solana (SOL) e TRON (TRX).

Ainda existem as stablecoins, que, em teoria, são menos variáveis por estarem pareadas a algum ativo estável. As mais conhecidas atualmente são a Tether (USDT) e a U.S. Dollar Coin (USDC), que estão atreladas ao valor do Dólar. No entanto, não existem garantias que essas criptomoedas irão manter essa paridade. Problemas externos ou um despejo desses ativos no mercado, pode fazer com que essa paridade seja perdida.

Criptomoedas promissoras: qual ativo comprar hoje?

Antes de investir em qualquer criptomoeda, é importante saber que este mercado é extremamente volátil e incerto. Em um curto período de tempo, é possível perceber diferenças significativas nos preços dos ativos. Vários fatores podem contribuir para essa variação, como notícias desfavoráveis na mídia, queda do mercado tradicional, rumor de regulamentação em algum país, entre muitas outras coisas.

Sendo assim, é impossível saber quais criptomoedas vão valorizar ou não. A melhor forma de fazer um investimento consciente é acompanhar as variações das criptomoedas em plataformas especializadas, como a CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/pt-br/) e a CoinGeko (https://www.coingecko.com/pt).

Criptomoedas no site CoinMarketCap — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Investimento em criptomoeda é algo seguro?

Como qualquer outra renda variável, não existe um retorno garantido ao investir em criptomoedas. Como já mencionado, a cotação dos ativos é muito variável, podendo gerar lucros e também prejuízos. Para conseguir lucros, é necessário estudar bastante sobre a moeda, sabendo a hora certa de comprar e de vender. Ainda assim, imprevistos podem derrubar o valor do ativo drasticamente. Até mesmo a maior e mais conhecida, o Bitcoin, vem operando em baixa nos últimos tempos.

Outro ponto de atenção ao tentar investir em criptomoedas são os riscos de cair em golpes. Com a popularização das moedas virtuais, começaram a surgir diversos sites falsos que se passam por corretoras, mas que foram criados com o intuito de enganar os usuários. Outro esquema muito comum envolvendo criptomoedas são as pirâmides financeiras, que prometem lucros astronômicos em troca de um investimento inicial.

Sendo assim, para investir em ativos digitais de forma segura, é importante buscar por exchanges renomadas no mercado, como as já citadas Binance e Mercado Bitcoin, ou pelo Nubank. Além disso, fuja de investimentos que garantem um retorno financeiro, seja qual for. Afinal, não é possível prever o quanto uma criptomoeda vai valorizar em curto ou longo prazo.

Criptomoeda do Nubank: como investir pelo banco digital?

A Nubank vem apostando bastante no mercado de criptomoedas. Primeiro, a fintech adicionou a aba Nubank Cripto ao seu aplicativo, uma ferramenta totalmente dedicada à compra e venda de Bitcoin e Ethereum. A plataforma conta com a parceria da Paxos, que fornece a tecnologia blockchain, e permite que os usuários façam investimentos a partir de R$ 1.

Este ano, a empresa passou a disponibilizar também a NuCoin, uma moeda digital que garante vantagens para os clientes, como cashback e bilhetes para participar de sorteios. Para ajudar o usuário a usar a Nucoin, o TechTudo criou um passo a passo completo.

Criptomoeda Agix: o que é e como investir?

A Agix é uma criptomoeda da Singularity.NET, que funciona como um marketplace de inteligência artificial descentralizada que utiliza a tecnologia blockchain. A plataforma permite a compra e venda de projetos, além de criar uma comunidade engajada em encontrar soluções criativas para o avanço da IA.

No momento da publicação deste artigo, a Agix está custando R$ 0,89, mas já chegou a picos de R$ 3,30. A melhor forma de investir na criptomoeda da Singularity.NET é através da Binance. Para isso, basta acessar o site (https://www.binance.com/pt-BR), fazer o cadastro e clicar em "Comprar Criptomoedas”. Por ser uma corretora centralizada, é possível investir em diferentes ativos digitais, além da Agix, pela plataforma.

Ooki criptomoeda: o que é e como investir?

O Ooki é um token baseado no Etherium criado pela Ooki Protocol, que, por sua vez, é um protocolo de finanças descentralizadas, que se destaca por fornecer serviços de empréstimos e negociação de margem. Na plataforma, ainda é possível usar o Ooki para fazer “staking”, ou seja, fazer com que a criptomoeda renda algumas vantagens, como taxas menos em empréstimos.

Assim como no caso da Agix, é recomendado investir no Ooki através da Binance. Para isso, basta acessar o site (https://www.binance.com/pt-BR) e fazer o cadastro. Vale ressaltar também que, no momento em que a matéria foi escrita, esse ativo está operando em baixa, valendo R$ 0,01.

Matic criptomoeda: o que é a moeda da Polygon e como investir?

A Matic é uma criptomoeda já bastante popular. Operada na rede Polygon (anteriormente chamada de Matic Network), traz a promessa de aprimorar alguns aspectos da Ethereum, resultando em transações mais rápidas e baratas.

Em outras palavras, a Ethereum é uma blockchain de primeira camada, que proporciona aos desenvolvedores uma plataforma para construir e executar dApps (aplicativos descentralizados), contratos inteligentes, entre outras possibilidades. Já a Polygon é uma blockchain de segunda camada, que tem o objetivo de ajudar a escalabilidade do Ethereum.

Recentemente, a Polygon anunciou que irá trocar a Matic por um novo token, o POL. Esse ativo servirá como uma moeda interna nos sistemas integrados à Polygon. Para quem já tiver investido na Matic, será garantida uma paridade de troca de 1:1. Sendo assim, ainda vale a pena investir na moeda virtual. Novamente, o mais indicado é comprar a cripto pela Binance.

Dicas do mercado de criptomoedas para investir

A primeira dica para investir em criptomoedas é entender que esse é um mercado de alto risco, com flutuações constantes e suscetível a perdas. Em seguida, é importante entender mais sobre o ativo em que se pretende investir. Existem muitos tipos de criptomoedas, algumas já estabelecidas no mercado e outras menos conhecidas, cada uma com sua finalidade e especificidade.

Antes mesmo de comprar uma cripto, é indicado acompanhar o histórico e a flutuação da moeda em sites especializados. Dessa forma, será possível fazer um investimento mais consciente. Esse acompanhamento deve ser feito diariamente para saber se o ativo está em alta ou em baixa e se é o melhor momento de comprar e vender.

Também é necessário manter a calma e criar planos para diminuir os riscos. Você pode inclusive usar inteligências artificiais (IA), como o ChatGPT, para te ajudar nisso. Como as criptomoedas podem desvalorizar rapidamente, vale usar os mecanismos disponíveis nas corretoras para impedir grandes perdas, como o ajuste dos “Stops”. Além disso, não é indicado investir dinheiro que não pode ser perdido, já que nenhum retorno é garantido.

Por fim, vale ressaltar novamente que é fundamental usar uma corretora confiável para fazer as transações, além de evitar empresas que prometem ganhos fixos e garantidos. Essa é a melhor maneira de evitar golpes e fraudes.

CPI das Criptomoedas: o que é e por que foi aberta?

A CPI das Criptomoedas é uma Comissão Parlamentar de Inquérito que visa investigar empresas que podem ter praticado a fraude conhecida como Pirâmide Financeira. Nesse tipo de golpe, são anunciados investimentos atrativos em criptomoedas, com a promessa de altos retornos financeiros. As empresas divulgam informações falsas sobre a rentabilidade dos ativos e dão a garantia de faturamentos astronômicos.

A investigação ganhou ainda mais notoriedade depois que personalidades da mídia foram chamadas para depor, além de terem seus sigilos bancários quebrados. De acordo com os parlamentares, o ator Cauã Reymond, a apresentadora Tatá Werneck e o jornalista Marcelo Tas deverão prestar contas por terem feito propaganda para a empresa Atlas Quantum, que foi acusada de aplicar golpes no valor de R$ 7 bilhões.

