Dell Latitude 5440 é bom? Veja especificações e preço do notebook

O Dell Latitude 5440 é um notebook intermediário voltado para o público empresarial. Lançado em março de 2023 , ele conta com diversas opções de configuração para atender às necessidades do usuário. O grande destaque fica por conta dos novos processadores Intel de 13ª geração (Raptor Lake) e da memória RAM DDR5 , os quais prometem desempenho superior. Além disso, há opções de tela com ou sem touchscreen, placa de vídeo integrada ou dedicada e bateria de até 54 Wh. Quanto ao design, o aparelho preza pela portabilidade e apresenta dimensões compactas e peso leve.

Ideal para diversos tipos de profissionais, o notebook da Dell ainda conta com as configurações mais avançadas de conectividade, com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. A seguir, confira as especificações completas do Dell Latitude 5440 e veja se ele é uma boa opção para você.

Notebook Dell Latitude 5440 é uma opção intermediária que deve agradar a diversos tipos de profissionais — Foto: Divulgação/Dell

Especificações

Dimensões: 1,91 cm (A) x 32,14 cm (L) x 21,2 cm (P)

Peso: 1,39 kg

Processador: Intel Core de 13ª geração (i3 até i7 vPro)

Memória RAM: até 64 GB DDR5 com frequência 4.800 MHz dual channel

Placa de vídeo: Intel UHD e Intel Iris Xe (integradas) / Nvidia GeForce MX550 GDDR6 de 2 GB

Armazenamento: SSD M.2 2330 de até 2 TB, PCIe NVMe x4 de 4ª geração

Tela: 14 polegadas, Full HD com taxa de atualização de 60 Hz e formato widescreen (16:9)

Conexões: Wi-Fi 6E padrão 802.11ax, Bluetooth 5.3, 1 entrada HDMI, 2 entradas USB-C (Thunderbolt 4.0), 2 entradas USB 3.2, entrada P2 para fone de ouvido

Câmera: 1080p a 30 fps

Bateria: 3 células com até 54 Wh

Design

O notebook da Dell tem um estilo mais clássico, até por ser voltado para o público empresarial. A carcaça é majoritariamente na cor cinza Titan Grey com detalhes em preto. Segundo a empresa, o notebook utiliza 18% de plástico reciclado e renovável, o que diminui a produção de lixo eletrônico.

Dell Latitude 5440 tem design sóbrio e estrutura leve — Foto: Reprodução/Dell

Medindo 1,91 cm x 32,14 cm x 21,2 cm, ele é consideravelmente leve, com cerca de 1,4 kg. Infelizmente, diferente de outros modelos mais caros da marca, o teclado não possui retroiluminação. Já o touchpad usa a tecnologia Precision Clickpad, função que detecta mais de um toque por vez (multi-touch gesture) — por isso, ele não conta com botões, tal qual o Macbook da Apple.

Desempenho

A principal novidade do Dell Latitude 5440 fica por conta dos processadores de 13ª geração da Intel, o Raptor Lake, lançados em 2023. As configurações do notebook abrangem desde os chips i3 até o i7, incluindo a linha premium Raptor Lake-P, que possui desempenho superior. Os chips i5 e i7 também contam com a plataforma Intel vPro, que tem um sistema de segurança mais avançado. Assim, o processador mais veloz disponível é o Intel Core i7-1370P vPro, que tem 14 núcleos, cache de 24 MB e clock de até 5,20 GHz.

Dell Latitude 5440 usa processadores Intel Core de 13ª geração — Foto: Divulgação/Intel

Outra novidade é a inclusão de slots de memória RAM DDR5, com capacidade que varia de 8 GB a 64 GB. O único porém é que ele vem apenas com placas de frequência máxima de 4.800 MHz, enquanto é comum achar no mercado modelos com frequência acima de 5.200 MHz. Ainda assim, é superior ao modelo com DDR4, com frequência máxima de 3.200 MHz. Quanto maior é essa frequência, melhor é a performance geral do PC.

Na parte de armazenamento, a Dell oferece a configuração mais avançada do mercado. O notebook tem um SSD M.2 com suporte a PCIe NVMe x4 de 4ª geração, padrão que promete realizar tarefas simultâneas sem travamentos ao PC. A capacidade de armazenamento varia de 256 GB a 2 TB.

Por fim, o notebook da Dell ainda oferece a opção de adicionar a placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce MX550. Com 2 GB de memória VRAM GDDR6 e interface de memória de 64 bits, essa GPU não é a mais indicada para rodar games, mas pode dar um empurrão extra em trabalhos com edição de vídeo e renderização de imagens, por exemplo.

Quem optar pela placa de vídeo integrada conta com duas opções, que variam de acordo com o processador escolhido. A mais simples é a Intel UHD Graphics, com configuração de memória de canal único; enquanto que a mais avançada é a Intel Iris Xe, com configuração de memória dual channel, que promete até o dobro de performance.

Tela

O Dell Latitude 5440 conta com três opções de tela, voltadas para públicos diferentes. Todas elas utilizam painel IPS de 14 polegadas com resolução Full HD, formato widescreen (16:9) e taxa de atualização de 60 Hz — configurações comuns à maioria dos modelos dos segmentos básicos e intermediários.

Dell Latitude 5440 — Foto: Reprodução/Dell

O modelo básico possui brilho máximo de 250 nits, profundidade de cor de 6 bits e 262 mil opções de cores (45% NTSC). Ele pode ser uma boa escolha para quem não trabalha com imagens. Já a segunda opção possui tela touchscreen, brilho de 300 nits e 16,2 milhões de cores (72% NTSC). Por fim, a terceira opção conta com profundidade de cor de 8 bits, brilho de 400 nits e 16,7 milhões de cores (100% RGB). Essa última ainda possui a tecnologia ComfortView Plus, que diminui a emissão de luz azul da tela. Por outro lado, ela não possui tela touchscreen.

Bateria

A Dell oferece quatro opções de bateria para o modelo Latitude 5440. O que muda é, basicamente, a capacidade máxima (42 ou 54 Wh) e a presença ou não de suporte ao carregamento rápido. Com essa opção ativada, o notebook recarrega a 35% da capacidade em apenas 20 minutos. Já o carregamento total, em 100%, demora até 4 horas.

Com relação à duração da bateria, a Dell não dá uma estimativa de tempo médio de uso. Isso porque, segundo a empresa, condições externas e as configurações do computador influenciam no tempo total (como o processador ou a placa de vídeo escolhidos).

Recursos

O notebook empresarial da Dell é servido de quatro portas USB, sendo duas portas USB 3.2 e duas portas Thunderbolt 4.0/USB-C. Também possui entrada HDMI, porta P2 para fone de ouvido, e entrada Gigabit Ethernet. Falando em Internet, o notebook possui conexão Wi-Fi 6E com padrão 802.11ax, mas também possui uma versão com entrada para chips nano-SIM com 5G. Quanto ao Bluetooth, o equipamento usa a versão 5.3, a mais atual.

Notebook Dell Latitude 5440 tem conexão Wi-Fi 6E e Bluetooth padrão 5.3 — Foto: Reprodução/Dell

Com relação à webcam, a Dell oferece três opções: o básico de 1080p e 30fps, uma versão com câmera de infravermelho inclusa e uma outra com sensor de ambiente e detector de presença. Neste último, se outra pessoa estiver espiando a tela, uma camada é sobreposta para proteger a privacidade. Além disso, também é possível bloquear ou desbloquear o computador apenas saindo do campo de visão da câmera.

Ainda com relação à segurança, o notebook oferece como opção um leitor de impressão digital no botão de ligar/desligar. Isso acrescenta uma camada extra de proteção, já que apenas digitais cadastradas podem ligar o computador.

Preço

Diferente de outros modelos, como o Latitude 5430 ou o 7430, a Dell não divulga oficialmente o preço do Latitude 5440 em seu website. Por enquanto, as vendas estão disponíveis apenas em sua loja oficial, por meio de venda via chat, WhatsApp ou telefone. Nos EUA, o notebook é vendido por a partir de US$ 1.419 (cerca de R$ 6.704).

Com informações de Dell

