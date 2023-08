Do Que os Homens Gostam: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Do Que os Homens Gostam , lançado em 2019, chegou recentemente ao catálogo da Netflix e já ocupa a quarta posição do Top 10 do streaming. Com direção de Adam Shankman, a trama segue uma mulher que é frequentemente subestimada pelos colegas de trabalho. Mas ao tomar uma bebida xamânica, ela passa a ouvir os pensamentos dos homens. Estrelado por Taraji P. Henson e Tracy Morgan, a produção norte-americana é um remake do longa Do Que as Mulheres Gostam (2000).

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem tem roteiro de Jas Waters e Tina Gordon Chism e distribuição pela Paramount Pictures. Se você gosta de comédias românticas, confira, a seguir, mais detalhes de Do Que os Homens Gostam, como sinopse, elenco e repercussão.

O filme Do Que os Homens Gostam, disponpivel na Netflix, é estrelado por Taraji P. Henson — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Enredo de Do Que os Homens Gostam

Ali Davis (Taraji P. Henson) é uma mulher determinada e uma agente esportiva de sucesso, apesar de ser constantemente subestimada pelos colegas da empresa, já que o ambiente no qual trabalha é predominantemente masculino e tóxico. No entanto, quando ela experimenta uma bebida xamânica misteriosa, a protagonista começa a ouvir o que os homens pensam e, assim, ela começa a usar a habilidade para conseguir vantagem em sua vida profissional e amorosa.

Elenco

Com Taraji P. Henson (Karate Kid) no papel da protagonista Ali Davis e Tracy Morgan (Golpe Baixo) interpretando Joe Barry, o elenco de Do Que os Homens Gostam ainda reúne nomes como Aldis Hodge (Adão Negro) vivendo Will, Wendi McLendon-Covey (Juntos e Misturados) dando vida à Olivia e Max Greenfield (New Girl) como Kevin Myrtle.

Também estão presentes no time de atuação Erykah Badu (Regras da Vida), Josh Brener (Os Estagiários), Phoebe Robinson (Minha História), Kellan Lutz (Crepúsculo), Tamala Jones (Os Irmãos), Shane Paul McGhie (O Último Turno) e Pete Davidson (Morte Morte Morte).

Do Que os Homens Gostam: um dos temas abordados na comédia é a questão do machismo no ambiente empresarial — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Repercussão

Apesar da popularidade do filme Do Que os Homens Gostam entre os assinantes da Netflix, a produção teve uma recepção mista logo após a sua estreia em 2019, quando arrecadou uma bilheteria mundial de US$ 72,2 milhões. No IMDb, por exemplo, a produção americana tem nota 5,4, com base em 30 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Adam Shankman tem um índice de aprovação de 42% entre a crítica e 40% da audiência.

Segundo o consenso do site, "Reconhecidamente irregular, mas fácil de gostar, Do Que os Homens Gostam prova que um remake trocado de gênero pode funcionar – e as chances são substancialmente melhoradas com Taraji P. Henson na liderança".

Confira o trailer de Do Que os Homens Gostam:

