Echo Dot 5 com relógio ou sem? Veja diferenças e saiba escolher

Escolher entre a Echo Dot 5 com ou sem relógio depende de alguns fatores. Lançadas no Brasil em 2023, as caixinhas inteligentes oferecem uma boa evolução se comparadas aos modelos Echo Dots 4. Ambas possuem o mesmo formato, têm praticamente os mesmos recursos e compartilham de qualidade sonora avançada. No entanto, a versão com relógio traz um painel de LED com alguns detalhes que podem fazer diferença no dia a dia do consumidor. Enquanto a versão mais simples aparece com valores a partir de R$ 407 , a opção com relógio está à venda por R$ 502 no site oficial da Amazon .

Para quem busca uma caixinha potente com funções inteligentes básicas, a versão do smart speaker sem relógio deve oferecer um bom custo-benefício. Já quem procura por um aparelho mais completo, para rotinas de casas conectadas, tende a ter um melhor proveito com a Echo Dot 5 com relógio. A seguir, confira o guia completo do TechTudo e veja os principais pontos em comum e as particularidades de cada modelo.

Veja diferenças entre a Amazon Echo Dot 5 com e sem relógio — Foto: Reprodução/Amazon

Design

Da mesma forma que a quarta geração, a Echo Dot 5 tem um design esférico. Na parte superior dos dispositivos estão os botões de volume, play e de desligar o microfone. Esta área é coberta por um tecido que dá uma sensação mais agradável ao toque. O círculo luminoso que indica que a caixinha está escutando segue na parte inferior do aparelho em ambos os modelos.

A Echo Dot 5 com relógio está disponível em azul ou branco — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A tela de LED da Echo Dot 5 com relógio é a principal mudança entre os produtos. Localizado na parte frontal do dispositivo, o painel possui dígitos luminosos para mostrar as horas e a temperatura atual. Nessa versão, a contagem regressiva do timer também fica exposta no visor, o que pode ser particularmente interessante na hora de cozinhar. De acordo com a Amazon, a intensidade do brilho da tela é ajustada automaticamente conforme a claridade do ambiente.

O modelo com relógio está disponível apenas nas cores azul ou branca, enquanto a Echo Dot padrão também conta com a cor preta entre as opções.

Qualidade de som

Tanto a versão da Echo Dot 5 com relógio quanto a versão mais simples contam um alto-falante frontal de 1,73 polegadas — levemente maior que o da Echo Dot 4, que tinha 1,6 polegadas. Considerada pela Amazon a geração com a melhor qualidade de som, a Echo Dot 5 também conta com microfones mais avançados, que prometem uma maior precisão na compreensão de comandos de voz pela Alexa.

Por outro lado, nenhuma das versões da Echo Dot de quinta geração conta com entrada de 3,5 mm. Presente nos modelos antigos, a porta permite que o usuário conecte o dispositivo a outros aparelhos de som por meio de cabo auxiliar. Na Echo Dot 5, essa conexão só é possível por meio de pareamento Bluetooth.

Bateria

Uma das novidades que chegou com a Echo Dot 5 são as bases de bateria consideradas oficiais para a linha. Compatíveis com as gerações quatro e cinco, os acessórios podem ser encontrados por a partir de R$ 229 no site da Amazon. O valor é elevado, chegando a custar mais que a metade da Echo Dot 5 padrão, mas o item pode ser um investimento interessante para quem deseja ter mais portabilidade com o dispositivo. As caixas inteligentes dependem de uma fonte de energia para funcionar, então, sem uma base, é preciso manter o aparelho na tomada.

Base de Carregamento para Echo Dot 5 custa mais que a metade do dispositivo — Foto: Divulgação/Amazon

Recursos e visor de LED

Tanto a Echo Dot 5 com relógio quanto a padrão podem ser usadas para controlar eletrodomésticos compatíveis com a tecnologia de casa inteligente. Assim como as outras gerações, os dispositivos permitem ligar e desligar luzes com comandos simples e configurar rotinas. Como diferencial, as novas caixinhas têm um sensor de temperatura, que pode ser usado para programar o acionamento de um ar condicionado smart, por exemplo. Também passa a estar presente um acelerômetro, recurso que deixa a Echo Dot 5 sensível ao toque. Assim, é possível pausar a reprodução de uma música apoiando a mão sobre o topo da caixa.

A grande diferença entre as duas versões é o display de LED presente na Echo Dot 5 com relógio. Diferente das gerações anteriores, a nova caixa pode exibir outras informações no visor. Além das horas, é possível visualizar timers, a temperatura captada pelo sensor do aparelho, o título de músicas reproduzidas e lembretes. Vale destacar que a fabricante manteve a função de ajuste automático do brilho do LED, que se adapta para não incomodar os olhos no escuro.

A Echo Dot 5 com relógio tem um visor mais completo, que pode exibir também lembretes e a temperatura — Foto: Reprodução/Amazon

Custo-benefício

A diferença de preço entre os modelos é de aproximadamente R$ 100, o que, considerando o valor total do aparelho, não é uma diferença tão grande. Por isso, para escolher entre a Echo Dot 5 com relógio ou sem, é preciso considerar o tipo de uso que se pretende fazer do aparelho. Para quem busca uma caixa inteligente com sistema de som de alta qualidade, deve se beneficiar da versão padrão. Já quem procura por um produto mais versátil, para ser usado também como despertador e timer, no quarto ou na cozinha, pode ter um melhor custo-benefício ao optar pela Echo Dot 5 com relógio.

