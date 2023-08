Echo Show 5 de 3ª geração: veja preço e ficha técnica da tela com Alexa

A Echo Show 5 de 3ª geração é o mais recente modelo mais dos smart displays de entrada da Amazon . Além da presença da Alexa, que realiza ações através de comandos de voz, o dispositivo se destaca pela tela sensível ao toque de 5,5 polegadas capaz de exibir informações essenciais, como hora, previsão do tempo e tarefas do dia, e até mesmo assistir a filmes e séries. Graças ao display e à presença da câmera de 2 MP, também é possível fazer chamadas de vídeo pela tela inteligente. Além disso, o dispositivo também veio com processador mais rápido. Lançada em 16 de agosto, a Echo Show 5 de 3ª geração chegou ao Brasil por R$ 649 e está disponível para compra no site da Amazon .

Nas próximas linhas, o TechTudo traz a ficha técnica completa e detalhes sobre o smart display da Amazon. Continue a leitura para entender os possíveis usos do aparelho no dia a dia e descobrir se a Echo Show 5 de 3ª geração é uma boa pedida para você.

Echo Show 5 de 3ª geração — Foto: Divulgação/Amazon

Ficha técnica da Echo Show 5 (3ª geração)

Echo Show 5 de 3ª geração — Foto: Divulgação/Amazon

Tela e design

A nova Echo Show seguiu o design da geração anterior, mantendo a protuberância na parte de trás para mantê-lo de pé e abrigar os recursos internos e periféricos. Na frente, há uma tela de 5,5 polegadas sensível ao toque. Como o painel é destinado a usos corriqueiros, a resolução de 960 x 480 pixels tende a ser ideal para conferir as informações com qualidade.

Mas isso não significa que os dois modelos são parecidos. A Echo Show 5 de 3ª geração possui um visual mais arredondado, passando um ar renovado aos consumidores. Além disso, a tela não é a única forma de controle: na parte superior, os usuários contam com botões de volume, uma tecla para bloquear o microfone e uma tampa para a câmera, oferecendo mais privacidade.

O dispositivo também é bem compacto. Ele tem apenas 147 mm de largura e 82 mm de altura, de forma que os usuários podem colocar o aparelho em quase qualquer lugar da casa, até mesmo na mesinha ao lado da cama. Mas, assim como a Echo Dot e outros dispositivos da família, é preciso conectar o lançamento na tomada para funcionar.

O dispositivo está disponível nas cores preto e branco.

Botões da Echo Show 5 de 3ª geração — Foto: Divulgação/Amazon

Som e desempenho

A Amazon oferece um alto-falante de 1,75 polegada na Echo Show 5 de 3ª geração. O tamanho pode oferecer áudio com bom volume, ideal para ouvir músicas e podcasts em casa ao preparar uma comida, fazer faxina ou simplesmente fazer um jantar com amigos. Segundo a fabricante, o dispositivo possui “áudio aprimorado”, proporcionando “vocais mais nítidos” e “graves duas vezes mais potentes”.

Ao todo, o dispositivo oferece três microfones. A quantidade garante um reforço ao sistema de comando por voz, já que o aparelho pode reconhecer a fala do usuário com mais definição. Isso também proporciona mais qualidade ao fazer chamadas de voz e vídeo com o smart display.

Echo Show 5 de 3ª geração tem alto-falante de 1,75 polegada — Foto: Divulgação/Amazon

No interior, o processador AZ2 Neural Edge se destaca. Em nota à imprensa, a fabricante apontou que o chip oferece “respostas mais rápidas”, mas não detalhou os demais avanços a partir do componente. De toda forma, espera-se que a tela inteligente realize todas as tarefas sem lentidão.

A Amazon também destacou os recursos para ajudar a reduzir os gastos com a conta de luz. Segundo a companhia, a nova Echo Show 5 possui um Modo de Economia de Energia para reduzir o consumo em períodos de inatividade. O dispositivo ainda é capaz de se conectar a redes Wi-Fi e Bluetooth.

Recursos

A integração com a Alexa é o grande destaque da Echo Show 5 de 3ª geração. A assistente virtual permite que os usuários façam inúmeros pedidos por voz. Ou seja, se você deseja escutar uma música, basta falar “Alexa, toque a música do Cantor X”, e ela começará a reprodução da faixa. Você também pode usá-la para acionar um timer, verificar produtos à venda na Amazon e muito mais.

Como a Echo Show 5 possui uma tela de 5,5 polegadas, o produto é mais extenso que a popular Echo Dot. Destaca-se, aqui, a possibilidade de fazer chamadas de vídeo com a câmera de 2 MP. O sensor fotográfico ainda ajuda a monitorar o ambiente mesmo quando você está fora de casa, descartando o uso de câmeras de segurança em espaços onde não há necessidade.

Para preservar a privacidade dos usuários, a Amazon oferece um botão que desabilita tanto a câmera quanto o microfone do dispositivo. Porém, se você ainda se sente incomodado com a presença de uma câmera apontando para a sua direção todos os dias, o aparelho conta com uma trava para bloquear a visão do sensor.

Os usuários ainda podem controlar outros dispositivos de casa inteligente por meio do painel, centralizando tudo em um lugar só. Esses dispositivos podem ser acionados através da Alexa, com comandos como “Alexa, acenda a luz”.

Para ouvir música, a Echo Show 5 é compatível com as plataformas mais populares: Spotify, Apple Music e Amazon Music. O dispositivo ainda oferece a possibilidade de acessar conteúdos do Amazon Prime Video. Com as skills, os usuários podem turbinar a lista de recursos do produto, acessando novos canais de notícias, jogos e afins.

Echo Show 5 de 3ª geração tem integração com Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

Preço e custo-benefício

A Echo Show 5 de 3ª geração já está à venda no Brasil por R$ 649, na Amazon. Segundo a varejista, o produto pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Há um benefício para pagamentos à vista no Pix, cartão ou boleto: nessas modalidades, os consumidores contam com um desconto de 5%.

Trata-se de um investimento acessível. Todavia, é preciso ponderar se todos esses recursos são realmente necessários. Afinal, se você precisa apenas de uma assistente de voz e um dispositivo para ouvir músicas em casa, no dia a dia, a Echo Dot pode ser uma opção mais atrativa.

Por outro lado, a Echo Show 5 de 3ª geração é uma alternativa melhor para quem deseja elevar a experiência. Isso porque, além dos recursos da Echo Dot, o dispositivo exibe as horas e atividades do dia a dia a todo instante e permite fazer chamadas de vídeo sem depender do celular. Além disso, os usuários conseguem monitorar um cômodo da própria casa à distância utilizando a câmera de 2 MP, sem depender de equipamentos de segurança específicos.

Echo Show 5 de 3ª geração — Foto: Divulgação/Amazon

Como configurar a Echo Show 5

Diferentemente da Echo Dot, a Echo Show 5 é configurada diretamente no dispositivo. Para isso, ao recebê-la em sua casa ou escritório, ligue-a na tomada e selecione o idioma. Depois, conecte-se à rede Wi-Fi e faça login na sua conta da Amazon. Feito isso, preencha as informações solicitadas, como o fuso horário e o endereço. Em seguida, basta utilizar o dispositivo normalmente.

Com informações de Amazon

