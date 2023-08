Enchanted Portals: história, gameplay e requisitos do game 'estilo' Cuphead

Enchanted Portals chama atenção por seu visual e gameplay parecidos com Cuphead — Foto: Reprodução/Steam

História de Enchanted Portals

Enchanted Portals segue os passos de dois magos novatos, Bobby e Penny, que acabam perdidos entre dimensões e mundos encantadores. Para voltar para casa, eles precisarão derrotar vários inimigos que pegaram as páginas de seu Livro Mágico, artefato capaz de levá-los de volta para casa. A dupla precisa passar por diferentes fases de plataforma, duelando contra chefes com suas varinhas. Os visuais do jogo usam um estilo de animação inspirado por Cuphead, mas sem o filtro que faz parecer uma animação dos anos 30.

Enchanted Portals segue a aventura dos magos novatos Bobby e Penny — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Enchanted Portals

Enchanted Portals conta com uma jogabilidade bem semelhante à de Cuphead, porém com um nível de dificuldade menor e mais recursos para se defender. Os usuários podem jogar sozinhos ou em multiplayer cooperativo, controlando os magos Bobby ou Penny. É possível disparar em várias direções com suas varinhas mágicas, com diversas habilidades desbloqueadas durante o game, como fogo, gelo e ar.

Em Enchanted Portals as batalhas contra chefes têm várias etapas e podem até se passar nos céus e embaixo d'água — Foto: Reprodução/Steam

Os magos podem usar um salto duplo para se locomover e desviar, além de uma bolha mágica que bloqueia ataques como forma de defesa. Eles também podem voar com suas vassouras ou nadar embaixo d'água, a depender do cenário da fase. Os chefes trazem combates com padrões que precisam ser descobertos e memorizados para vencer, mas que também podem mudar no decorrer na batalha. Uma curiosidade é que Bobby e Penny podem sofrer com status negativos, como restrição de salto ou não poder atacar por um tempo limitado.

Polêmica com Cuphead

Enchanted Portals foi revelado em outubro de 2019 com um trailer que anunciava uma campanha de financiamento coletivo no site Kickstarter. A maioria do público criticou o game por parecer uma cópia de Cuphead, mas alguns usuários também apreciaram a ideia de mais um jogo do gênero. Mesmo assim, o game falhou em atingir sua meta de US$ 131 mil (em torno de R$ 635 mil), arrecadando apenas US$ 21 mil (por volta de R$ 101 mil).

Criadores de Enchanted Portals dizem ser fãs de Cuphead e que queriam fazer algo parecido, mas de um lugar de respeito e admiração — Foto: Reprodução/Steam

O Xixo Games Studio é composto por apenas dois desenvolvedores: o diretor e programador Daniel e a artista e compositora Gemma. Eles já afirmaram ser grandes fãs do Studio MDHR, empresa responsável por Cuphead, e queriam fazer algo parecido com o game, mas vindo de um lugar de respeito e admiração pelo original. O sucesso do estilo de animação de Cuphead inspirou muitos outros jogos parecidos, como Enchanted Portals e Mouse, um FPS com gráficos inspirados em desenhos animados dos anos 30.

Requisitos mínimos

Enchanted Portals - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Processador: 1 GHz Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 960 ou Radeon R9 280

