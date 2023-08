Esportes da Sorte é confiável? Guia ensina como apostar com segurança

Esportes da Sorte é uma plataforma de jogos que permite fazer apostas online em modalidades esportivas e cassinos. O site conta com campeonatos regionais, nacionais e internacionais em seu catálogo, além de diferentes esportes — como futebol, basquete e vôlei — e cassinos — como Aviator, Double+ e Space Man. A casa de apostas tem pontuação de 6,9 no Reclame Aqui , que é considerada "Regular" na plataforma. Vale lembrar que o TechTudo não recomenda que os usuários gastem grandes frações de suas rendas com apostas esportivas - ou seja, a a prática deve ser tratada como um hobby.

Para te ajudar a analisar se o Esportes da Sorte é seguro e para saber tudo sobre a casa de apostas, o TechTudo criou um guia completo sobre a plataforma. A seguir, saiba como apostar em segurança no Esportes da Sorte.

Saiba tudo sobre a Esportes da Sorte neste guia completo — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Guia completo sobre o Esportes da Sorte

No guia a seguir, o TechTudo reuniu 11 tópicos importantes sobre a casa de apostas Esportes da Sorte. Confira o sumário.

O que é Esportes da Sorte? Esportes da Sorte .net e Esportes da Sorte .com são a mesma coisa? Esportes da Sorte é um cassino confiável? Quais são os jogos disponíveis no Esportes da Sorte? Em que campeonatos de futebol eu posso apostar no Esportes da Sorte? Como resgatar código promocional no Esportes da Sorte? Como se cadastrar no Esportes da Sorte? Como ganhar dinheiro no Esportes da Sorte? Como depositar dinheiro no Esportes da Sorte? Como apagar conta no Esportes da Sorte? O Esportes da Sorte tem aplicativo?

1. O que é Esportes da Sorte?

O Esportes da Sorte é um dos sites de apostas mais conhecidos no Brasil. Lançada em 2018, a plataforma oferece uma ampla diversidade de categorias esportivas, além de jogos de cassino e apostas em tempo real. O principal atrativo da plataforma são as bets esportivas, em especial o futebol, cobrindo uma grande variedade de campeonatos nacionais e internacionais, como Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Champions League.

A plataforma se popularizou no país por ser bastante divulgada por influenciadores digitais e artistas da grande mídia. No entanto, vale ressaltar que o Esportes da Sorte é uma casa de jogos de azar - portanto, não existe garantia alguma de ganhos. Por mais que o usuário conheça sobre o esporte em que vai apostar, as partidas são imprevisíveis — por isso, é importante jogar com responsabilidade.

2. Esportes da Sorte .net e Esportes da Sorte .com são a mesma coisa?

Os endereços "esportesdasorte.com" e "esportesdasorte.net" não são a mesma coisa. Apenas o site com o final “.com” (https://www.esportesdasorte.com/) é oficial. Por isso, antes de se inscrever na plataforma, é importante que o usuário se certifique de estar no site verdadeiro.

Como casas de apostas online estão em alta e movimentam bastante dinheiro, golpistas podem se aproveitar da popularidade para criar sites falsos, similares aos verdadeiros, a fim de aplicar golpes ou praticar phishing. Logo, conferir as URLs das casas de apostas é essencial para prevenir danos financeiros ou roubos de informações pessoais.

3. Esportes da Sorte é um cassino confiável?

O Esportes da Sorte conta com um espaço inteiro dedicado ao cassino, com dezenas de jogos, incluindo os populares Aviator, Double+ e Space Man. Além disso, também existe a modalidade Cassino Ao Vivo, que permite que os usuários disputem entre si em jogos de roleta, black jack, entre outros.

Apesar do Esportes da Sorte ser uma casa de apostas já consolidada no mercado nacional, é difícil afirmar que o cassino é confiável. Afinal, ao contrário das apostas esportivas, que podem ser baseadas em estatísticas e dados, não é possível saber ao certo como os jogos do cassino são programados.

A empresa tem pontuação de 6,9 no Reclame Aqui, a plataforma de reclamações de serviços online — a nota é considerada "Regular". Além disso, o Esportes da Sorte respondeu 100% das reclamações no site, o que é um bom indicativo. Ainda segundo o portal, 66% dos problemas dos usuários foram respondidos.

Cassino no Esportes da Sorte — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

4. Quais são os jogos disponíveis no Esportes da Sorte?

Os principais jogos disponíveis no Esportes da Sorte são as apostas esportivas, que abrangem a grande maioria das competições profissionais do mundo. Além do futebol, é possível apostar em partidas da NBA, de futebol americano, torneios de tênis (como Wimbledon e Roland Garros) e em lutas de MMA (como UFC, Bellator e One FC). A plataforma também permite apostas em modalidades menos populares, como eFutebol, beisebol e até mesmo dardos.

5. Em que campeonatos de futebol eu posso apostar no Esportes da Sorte?

O catálogo do Esportes da Sorte conta com os principais campeonatos de futebol, nacionais e internacionais. Confira os principais a seguir.

Nacionais : Brasileirão Série A, B, C e D, campeonatos estaduais e Copa do Brasil.

: Brasileirão Série A, B, C e D, campeonatos estaduais e Copa do Brasil. Sul-Americanos: Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e campeonatos de países da América do Sul.

Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e campeonatos de países da América do Sul. Europeus: Champions League, Eurocopa, Premier League, La Liga, Bundesliga, Francês, Holandes e Italiano.

Champions League, Eurocopa, Premier League, La Liga, Bundesliga, Francês, Holandes e Italiano. Mundiais: Copa do Mundo masculina e feminina, Mundial de Clubes e jogos amistosos.

Home do Esportes da Sorte — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

6. Como resgatar código promocional no Esportes da Sorte?

O Esportes da Sorte oferece diversos bônus e promoções para os usuários, principalmente para os recém inscritos. O recurso "Free Bet", por exemplo, dá aos novos apostadores um bônus para fazer sua primeira bet na plataforma. Para que o usuário esteja elegível, é preciso que ele realize uma aposta no Brasileirão (Série A ou B) ou na Copa do Brasil de no mínimo R$ 10 (valor da bonificação) — com odds mínimas de 1.7 ou 3.0 em múltiplas.

Outro bônus atrativo é direcionado aos apostadores que preferem o cassino. No bônus "100% Cassino", o usuário recebe o dobro do valor do depósito, desde que não ultrapasse R$ 300. No entanto, ao usar esse bônus, o saque só fica disponível após Rollover de 40 vezes - ou seja, o valor da bonificação recebida deve ser apostado 40 vezes antes que o saldo possa ser retirado.

A plataforma também oferece a promoção "Turbinada de Cotação", que faz o prêmio das apostas múltiplas valer ainda mais. Fazendo uma aposta de três jogos no mesmo bilhete, o usuário recebe um bônus de 10% em caso de vitória. Já em apostas quádruplas, o valor da bonificação é de 20%.

7. Como se cadastrar no Esportes da Sorte?

Entre no site do Esportes da Sorte (https://www.esportesdasorte.com); Toque em “Cadastre-se” no topo da tela, do lado direito; Na página seguinte, insira os dados solicitados, como CPF, nome, sobrenome, e-mail e etc; Durante o cadastro, é possível inserir um link de afiliado ou um promo code, caso queira; Por fim, toque em “Finalizar”.

8. Como ganhar dinheiro no Esportes da Sorte?

O Esportes da Sorte funciona como a maioria das casas de aposta. De forma resumida, é preciso depositar algum dinheiro na plataforma, fazer um lance em alguma modalidade esportiva ou cassino e, depois, se a aposta se concretizar, será possível sacar o dinheiro ganho.

O site conta com algumas modalidades diferentes para tornar os jogos mais atrativos. É o caso da Dupla Chance, na qual o usuário consegue apostar em mais de um resultado na mesma partida. Já a Aposta Múltipla permite fazer bets em mais de um evento esportivo em um único bilhete — fazer uma aposta múltipla em até quatro jogos, por exemplo, aumenta o valor recebido em caso de vitória em 20%.

Outras modalidade de apostas muito utilizadas pelos usuários são o Resultado Exato e o Handcap. Na primeira, é preciso acertar o placar exato da partida e, na segunda, é possível equilibrar as odds entre os times que disputam o confronto. É importante relembrar, contudo, que as chances de vitória não são garantidas em nenhuma categoria de aposta.

9. Como depositar dinheiro no Esportes da Sorte?

Faça login na conta; Depois, clique no botão "Depositar" no canto superior direito; Selecione o método de depósito de sua preferência; Em seguida, preencha os detalhes de pagamento solicitados; Por fim, clique em “Finalizar transação”.

Vale ressaltar que a Esportes da Sorte aceita vários métodos de pagamento, como cartão de crédito, transferência bancária, Paypal, boleto e outros.

10. Como apagar conta no Esportes da Sorte?

Antes de excluir uma conta no Esportes da Sorte, é importante saber que esse procedimento é irreversível. Uma vez que um cadastro é encerrado, não é mais possível usar os mesmos dados em uma nova conta. Caso queira apagar sua conta, siga as etapas a seguir.

Toque no bonequinho branco que aparece no canto superior direito da tela; Role a barra do menu que abrir até “Ações do usuário” e vá em “Configurações”; Em “Autoexclusão”, é possível escolher se deseja apagar o perfil temporariamente ou permanentemente; Preencha o motivo da exclusão da conta no campo de texto; Por fim, toque em “Resetar”.

11. O Esportes da Sorte tem aplicativo?

O Esportes da Sorte não tem um aplicativo disponível para o Brasil. Por ser considerada uma plataforma de jogos de azar, modalidade que conta com regulamentação incerta no país, não é possível oferecer aplicativos na Google Play Store ou na Apple Store.

Até pouco tempo atrás, sites como o Esportes da Sorte só estavam liberados por causa de uma brecha na legislação, que proíbe jogos de azar, mas permite o acesso a plataformas de apostas e cassinos que tenham sede em outro país. No entanto, recentemente, foram publicados um Projeto de Lei e uma Medida Provisória que visam regulamentar a aposta esportiva no Brasil.

