Esposa de Mentirinha: veja elenco e onde assistir ao filme com Adam Sandler

O filme Esposa de Mentirinha , lançado em 2011, está disponível para assistir no catálogo da Netflix . Este é o primeiro filme em que a famosa dupla de atores Adam Sandler (Como Se Fosse a Primeira Vez) e Jennifer Aniston ( Friends ) trabalham juntos como protagonistas. A produção de Dennis Dugan é uma adaptação do filme Flor de Cacto (1969), misturando romance e aventura, e ao mesmo tempo proporciona boas risadas para o público. A seguir, conheça a sinopse, elenco e repercussão da produção.

Esposa de Mentirinha (Netflix) foi o primeiro filme que Adam Sandler e Jennifer Aniston trabalharam juntos — Foto: Reprodução/IMDb

Sinopse

Danny (Adam Sandler) é um cirurgião plástico que vive relacionamentos curtos e baseados em mentiras. Ele se apaixona pela jovem Palmer (Brooklyn Decker), mas as coisas desandam quando ela acha uma aliança falsa na mochila de Danny.

O personagem mente ao dizer que está em processo de divórcio com Katherine (Jennifer Aniston), que na verde é a secretária do consultório onde trabalha. Para sustentar a história, os três viajam para o Havaí com os filhos de Katherine e um primo de Danny. Agora ele tem a missão de fingir ser o pai das crianças com o objetivo de mostrar que a separação está sendo amigável e, assim, reconquistar a confiança de Palmer.

Elenco de Esposa de Mentirinha

A dupla de atores Adam Sandler e Jennifer Aniston se reúne para sua primeira produção de comédia. Sandler já é conhecido por filmes do gênero, como Click (2006), Como Se Fosse a Primeira Vez (2004) e Gente Grande (2010). Já a atriz iniciou sua fama em Hollywood com a série Friends (1994 - 2004), depois seguiu a carreira de sucesso com os filmes Quero Ficar com Polly (2004), Marley e Eu (2008) e Caçador de Recompensas (2010).

Além da dupla de protagonistas, o elenco de Esposa de Mentirinha tem nomes como Brooklyn Decker (Battleship - A Batalha dos Mares) dando vida à Palmer, Bailee Madison (Pretty Little Liars: Original Sin) como Maggie, Nicole Kidman (Big Little Lies) no papel de Davlin, Nick Swardson (Gente Grande 2) interpretando Eddie e Griffin Gluck (Cruel Summer) como Michael.

Repercussão entre a crítica e o público

Esposa de Mentirinha tem pontuação baixa, principalmente entre os críticos. No Rotten Tomatoes, o público classificou o filme em 59%, enquanto a imprensa especializada, em 19%. As principais queixas em relação ao filme são a decepção com a atuação de Sandler e a previsibilidade no final da história. No IMDb, o longa tem nota 6,4, baseada em 256 mil avaliações.

No Metacritic, a pontuação também é baixa nos índices da crítica, sendo 33/100, mas na avaliação do público atinge a nota de 6,4/10. Apesar das considerações medianas, o filme possui cinco prêmios e 18 indicações, entre eles People’s Choice Awards e MTV Awards.

Confira o trailer do filme Esposa de Mentirinha:

Com informações de IMDb, Rotten Tomatoes, Netflix e Metacritic

