Galaxy Z Flip 5: veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy Z Flip 5 é um dos lançamentos da Samsung para a sua linha de celulares dobráveis em 2023. O celular foi revelado em julho, no Galaxy Unpacked, e já pode ser encontrado na loja online da fabricante por preços a partir de R$ 7.799. Entre os destaques do smartphone estão a tela externa de 3,4 polegadas — tamanho 1,78 vezes maior que a do Z Flip 4 — e o potente processador Snapdragon 8 Plus Gen 2 , modelo top de linha mais recente da Qualcomm . O Z Flip 5 também recebeu melhorias na dobradiça, que agora permite um melhor fechamento do celular e diminui o espaço entre as telas no momento em que a dobra acontece.

Atributos como conjunto de câmeras e bateria, entretanto, permanecem com as mesmas configurações do antecessor. Vale ressaltar que, no momento, o Z Flip 5 se encontra apenas em pré-venda. Usuários que adquirirem o dobrável irão recebê-lo a partir de 11 de agosto. Veja a seguir mais detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Galaxy Z Flip 5, novo dobrável da Samsung.

1 de 9 Galaxy Z Flip 5, novo dobrável da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Flip 5, novo dobrável da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

📝 Motorola ou Samsung: qual é o melhor celular? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Ficha técnica do Samsung Galaxy Z Flip 5

Tamanho da tela: 6,7 polegadas (interna) e 3,4 polegadas (externa)

Resolução da tela: Full HD+

Câmeras traseiras: principal de 12 MP e ultrawide de 12 MP

Câmera frontal: 10 MP

Sistema: Android 13, com interface One UI 5.1.1

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 2

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB ou 512 GB

Capacidade da bateria: 3.700 mAh

Cores: verde claro, grafite, creme, rosa, verde, amarelo, azul e cinza

Lançamento: 26 de julho de 2023

Preço de lançamento: R$ 7.799

Design

O Galaxy Z Flip 5 possui uma estrutura longa, com proporções de 71,9 x 165,1 x 6,9 mm quando aberto e 71,9 x 85,1 x 15,1 mm quando fechado. Somadas ao peso de 187 gramas, as medidas tornam o aparelho perfeito para carregar no bolso.

Na parte traseira, a pequena tela externa de 1,9 polegada do Galaxy Z Flip 4 dá lugar a um display bem maior, com 3,4 polegadas. A área visível do painel ocupa aproximadamente 95% da área total, já que há o recorte das duas lentes da câmera traseira e a lanterna. Na parte frontal, é possível observar um pequeno notch em formato arredondado que comporta a câmera de selfies.

2 de 9 Galaxy Z Flip 5 recebeu nova dobradiça — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Flip 5 recebeu nova dobradiça — Foto: Divulgação/Samsung

Outro destaque do design do Z Flip 5 é a nova dobradiça, que permite um melhor fechamento do celular e diminui o espaço entre as telas no momento em que a dobra acontece. A peça recebeu um novo design de trilho duplo e foi revestida com Armor Aluminum, o que a torna muito mais flexível e resistente.

Telas

Aqui reside a principal inovação do Galaxy Z Flip 5. O dobrável ganhou uma tela externa de 3,4 polegadas — contra 1,9 polegada da geração anterior — Super AMOLED, com taxa de atualização de 60 Hz e resolução de 720 x 748 pixels. O display é personalizável com diversos widgets e permite consultar calendário, clima, discar para contatos favoritos, responder mensagens e mais.

Além disso, graças à tela flex externa, o usuário também pode aproveitar o recurso de pré-visualização na tela frontal. Com ele, é possível se ver ao ser fotografado por um terceiro e fazer ajustes em tempo real. O display externo, combinado à estrutura dobrável, também permite utilizar o próprio celular como tripé e fazer selfies com a câmera traseira.

3 de 9 Galaxy Z Flip 5 vem com uma tela interna de 6.7 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Flip 5 vem com uma tela interna de 6.7 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

Quando aberto, o Z Flip 5 repete o tamanho do display de seu antecessor, com 6,7 polegadas. O painel apresenta tecnologia Dynamic AMOLED 2X, resolução Full HD+ (2640 x 1080 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz.

Câmera

O Galaxy Z Flip 5 não trouxe muitas inovações no quesito câmera e repetiu o conjunto de seu antecessor. O celular é equipado com duas câmeras traseiras — a principal e a lente ultrawide —, além de um sensor frontal para selfies e videochamadas. Veja abaixo como se divide o conjunto do Z Flip 5.

Principal (wide) de 12 MP com abertura focal de f/1.8

Ultrawide de 12 MP com abertura focal de f/2.2

Câmera de selfies wide de 10 MP com abertura focal de f/2.2

Apesar de terem resoluções mais baixas, as câmeras devem assegurar fotos iluminadas e de boa qualidade, já que a abertura das lentes é grande. Além disso, o Z Flip 5 o oferece recursos como estabilizador de imagem, que diminui as chances de os registros saírem tremidos e com borrões; HDR, que permite obter imagens com maior equilíbrio entre as áreas claras e escuras; e otimização de cena, que usa inteligência artificial para melhorar os cliques.

4 de 9 Galaxy Z Flip 5 sendo usado como tripé — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Flip 5 sendo usado como tripé — Foto: Divulgação/Samsung

Quanto à gravação de vídeos, as câmeras permitem fazer registros em até 4K, em 30 ou 60 quadros por segundo (fps). Vale lembrar que, graças à tela flex, é possível gravar vídeos frontais e tirar selfies com a câmera traseira.

Armazenamento

É possível encontrar duas opções de armazenamento para o Z Flip 5: 256 GB e 512 GB. Assim como outros modelos premium da Samsung, o celular não possui slot para cartão microSD. Ainda assim, as opções de armazenamento da linha são altas o suficiente para guardar vários arquivos.

Processador e memória RAM

Além da nova tela flex, o principal diferencial do Galaxy Z Flip 5 em relação ao seu antecessor é a presença do processador Snapdragon 8 Plus Gen 2, da Qualcomm. O novo chip é 35% mais veloz que o Snapdragon 8 Plus Gen 1, que compõe o Galaxy Z Flip 4. O processamento, realizado em oito núcleos em velocidade de até 3,36 GHz, permite gráficos mais suaves e performance turbinada em jogos, navegação fluida em redes sociais e maior eficiência energética.

5 de 9 Galaxy Z Flip 5 vem equipado com um processador Snapdragon 8 Plus Gen 2 — Foto: Divulgação/Qualcomm Galaxy Z Flip 5 vem equipado com um processador Snapdragon 8 Plus Gen 2 — Foto: Divulgação/Qualcomm

Para trabalhar com o Snapdragon 8 Plus Gen 2, a Samsung equipou o Galaxy Z Flip 5 com 8 GB de memória RAM. O número vale tanto para a opção com 256 GB de armazenamento interno, quanto para a de 512 GB. A configuração favorece uma maior fluidez para “cumprir as tarefas mais difíceis”, garantindo uma usabilidade sem travamentos.

Bateria

Enquanto em quesitos como processamento e tela o Galaxy Z Flip 5 apresenta avanços em relação à geração passada, quando se trata de bateria, a história é diferente. A capacidade da nova linha é de 3.700 mAh, a mesma do Galaxy Z Flip 4. No entanto, como o novo processador consome menos energia para a realização das tarefas, o smartphone deve aguentar mais tempo longe das tomadas.

6 de 9 Galaxy Flip Z 5 tem bateria de 3.700 mAh — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Flip Z 5 tem bateria de 3.700 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung promete uma bateria que dura até 57 horas em baixo uso, como em uma conexão com fone de ouvido via Bluetooth, ou de até 20 horas em performance alta, como na reprodução contínua de vídeos em até 720p. Para a sua rotina, o celular deve aguentar o dia inteiro sem precisar ser carregado. E, quando precisar, a recarga pode ser realizada no carregador de 25 W com entrada USB-C.

Versão do sistema

Assim como o Galaxy S23, o Galaxy Z Flip 5 conta com a One UI 5.1, interface própria da Samsung, para o Android 13. A interface traz uma opções de customização do sistema exclusivas, incluindo a adição de widgets diversos à tela externa. Ainda no display secundário, a função de deslize rápido permite acesso facilitado ao Samsung Wallet.

7 de 9 Galaxy Z Flip 5 é altamente personalizável — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Flip 5 é altamente personalizável — Foto: Divulgação/Samsung

Além disso, a Samsung também garante quatro atualizações para o sistema — indo até o Android 17. Isso fornece maior longevidade ao aparelho, evitando que ele fique obsoleto por outras opções do mercado rapidamente.

Conectividade e recursos extras

Quanto à conectividade, o Galaxy Z Flip 5 conta com recursos como Bluetooth 5.3, Internet 5G e Wi-Fi 6E, com suporte para redes de 6 GHz, assim como as de 2,4 GHz e 5 GHz. Há um sensor biométrico para desbloqueio com impressão digital nas laterais do aparelho. Como outros modelos da fabricante, o aparelho vem equipado com Samsung Knox, para garantir sua privacidade durante o uso.

Cores

O Galaxy Z Flip 5 está disponível nas cores verde claro, grafite, creme e rosa, que foram inspiradas na natureza. Os modelos nessas versões podem ser adquiridos em lojas físicas e online. Há ainda a possibilidade de adquirir o aparelho nas cores verde, amarelo, azul e cinza — mas apenas na loja oficial da Samsung na Internet. O tema secundário foi escolhido em homenagem à natureza urbana.

8 de 9 Galaxy Z Flip 5 vem com diversas opções de cores — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy Z Flip 5 vem com diversas opções de cores — Foto: Reprodução/Samsung

Preço e onde comprar

Os celulares da linha podem ser encontrados, no momento, em pré-venda na loja oficial da Samsung. O início das entregas está programado para o dia 11 de agosto. Veja abaixo as opções para compra.

Galaxy Z Flip 5 (8 GB RAM + 256 GB): R$ 7.999

Galaxy Z Flip 5 (8 GB RAM + 512 GB): R$ 8.999

9 de 9 Galaxy Z Flip 5 está disponível em duas versões, de 256 GB e 512 GB — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Z Flip 5 está disponível em duas versões, de 256 GB e 512 GB — Foto: Divulgação/Samsung

Com informações de Samsung, (1, 2)

📽 Galaxy Z Flip 4: 7 fatos sobre o novo celular dobrável da Samsung