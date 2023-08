Granblue Fantasy Versus Rising: veja gameplay e requisitos do jogo de luta

Granblue Fantasy Versus : Rising é a sequência do jogo de luta da Cygames com visuais em estilo anime, inspirado na popular franquia de RPG mobile com mais de 30 milhões de usuários registrados no mundo todo. O jogo, que é produzido pela Arc System Works , introduz novos modos e mecânicas de gameplay para todos os 28 lutadores do elenco inicial. Seu lançamento está agendado para o dia 30 de novembro de 2023 para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ) e PC (via Steam ) por R$ 264,90.

Além da versão paga, Granblue Fantasy Versus: Rising também chega gratuitamente em todas as plataformas, mas com algumas limitações de conteúdo. Essa versão dá acesso a apenas quatro lutadores selecionáveis, mas permite jogar online e se divertir no Grand Bruise Legends, que é uma nova modalidade casual ao estilo Fall Guys. Confira, nas linhas a seguir, os detalhes de gameplay e requisitos de Granblue Fantasy Versus: Rising.

Os jogadores podem escolher se terminam um combo com golpes rasteiros ou overheads em GBVS: Rising — Foto: Divulgação/Cygames

👉 Qual o seu game de luta preferido? Opine no Fórum do TechTudo

Novidades de Granblue Fantasy Versus: Rising

Granblue Fantasy Versus: Rising traz todo o conteúdo do jogo que foi lançado originalmente em 2020, mas é considerada uma sequência. De acordo com os desenvolvedores, essa decisão foi tomada em função do novo netcode de rollback, cuja implementação no jogo antigo, que tinha um código de rede baseado em delay, custaria o equivalente à produção de um novo título.

Por isso, todos os lutadores do primeiro jogo, incluindo aqueles lançados via DLC, chegam agora como parte do elenco de lançamento. A diferença é que quatro novos personagens foram produzidos para o game, sendo eles: Siegfried, Anila, Nier e Grimnir. Ao todo, são 28 heróis selecionáveis e há planos de lançar mais seis com um Passe de Temporada, cujas identidades ainda não foram reveladas.

Já no lançamento, Granblue Fantasy Versus: Rising traz um elenco robusto com todos os lutadores da antiga versão, além de outros inéditos — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

O jogo traz um Modo Arcade tradicional que permite mergulhar em uma série de lutas contra a CPU. Sob determinadas condições, os jogadores também podem destravar um encerramento especial após derrotar o chefe.

Também existe um modo de história, chamado de RPG Mode, que mistura diálogos em visual novel com os clássicos jogos de briga de rua, chamados de beat‘em up. Esse modo traz todo o conteúdo do primeiro jogo, além de novos eventos estrelando os personagens inéditos. Vale destacar que o RPG Mode tem confrontos contra chefes especiais e permite mergulhar mais a fundo na mitologia de Granblue Fantasy.

O Modo RPG de Granblue Fantasy Versus: Rising traz lutas contra chefes exclusivos inspirados no gacha para celulares — Foto: Divulgação/Cygames

O lobby online do jogo também foi expandido e agora se passa em uma grande ilha dividida em várias partes repletas de atividades. Há várias estações de jogo espalhadas, pontos de recreação em que é possível até mesmo jogar futebol e ilhas flutuantes para serem exploradas com um planador.

Outra novidade é o Grand Bruise Legends, um modo inspirado em Fall Guys que traz uma série de minigames para os jogadores se divertirem com seus avatares. Entre eles estão corridas com obstáculos, provas de sobrevivência e atividades em time, como uma disputa para decidir quem consegue empilhar barras de ouro mais rapidamente. A ideia da Cygames é expandir esse modo com mais atividades com o tempo.

Grand Bruise Legends é um modo "estilo" Fall Guys que chega com Granblue Fantasy Versus: Rising — Foto: Divulgação/Cygames

Gameplay de Granblue Fantasy Versus: Rising

Em Granblue Fantasy Versus: Rising foram introduzidas novas técnicas para todos os personagens, chamadas de Ultimate Skills. Essas habilidades custam metade da barra de especial e consistem em versões ainda mais poderosas dos especiais, mas com propriedades únicas de modo a permitir novas estratégias.

As lutas também prometem uma dinâmica completamente diferente com a nova mecânica de Raging Strike, investida capaz de quebrar a defesa do adversário e abrir uma brecha para combos. É preciso gerenciar muito bem os recursos na partida para evitar essa técnica, pois sua principal contra-medida, o Brave Counter, gasta barra para ser utilizada. Essa é uma técnica capaz de jogar o adversário para longe em caso de defesa, permitindo escapar de situações de pressão.

Entre as novidades de Granblue Fantasy Versus: Rising estão as Ultimate Skills — Foto: Divulgação/Cygames

O jogo chama a atenção pelo seu sistema simples de combos, pois basta repetir o mesmo botão três vezes para executar uma sequência pré-definida. Agora, dependendo da direção pressionada, o jogador pode finalizar o combo com um golpe rasteiro ou um que atinge adversários agachados, chamado de overhead. Também existem novos movimentos que podem ser desferidos durante uma corrida.

Os gráficos de Granblue Fantasy Versus: Rising são tridimensionais, mas com um estilo artístico que faz com que os modelos tenham traços em anime. Ele é bastante semelhante ao jogo anterior visualmente, mas traz novos efeitos de partículas e de iluminação para dar mais destaque aos golpes. A Arc System Works já usou a mesma técnica em outros jogos populares, como Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear Strive.

Versão grátis

Granblue Fantasy Versus: Rising contará com uma versão grátis já no lançamento. Ela promete acesso à primeira parte do modo de história e a quatro personagens, que ainda não foram especificados. Além disso, os jogadores têm acesso a partidas online e ao lobby, que concentra vários usuários ao mesmo tempo com seus avatares.

Granblue Fantasy Versus: Rising chega com versão grátis para experimentar o jogo com conteúdo limitado — Foto: Divulgação/Cygames

Algumas funções são limitadas, pois não será possível acessar salas privadas, por exemplo. Ainda assim, todos os usuários da versão gratuita podem jogar com os pagantes em partidas ranqueadas ou casuais. Até mesmo o Grand Bruise Legends, que é o modo estilo Fall Guys, estará disponível gratuitamente. Caso o player goste do game e decida comprar para acessar todo o seu conteúdo, é possível fazer a atualização para a versão completa a qualquer momento.

Essa estratégia permite a novos usuários experimentarem o jogo, mas, ao mesmo tempo, não deixa de lado a base de usuários em todas as plataformas, graças ao cross-play. Um segundo teste Beta deve acontecer no quarto trimestre de 2023 para testar essas funcionalidades antes do lançamento oficial.

Requisitos

Granblue Fantasy Versus: Rising é um jogo que pode exigir um pouco mais do processador do usuário, mas seus requisitos são abaixo da média em relação aos jogos de luta da atual geração. Confira, a seguir, o que é preciso para rodar o game no PC:

Requisitos de Granblue Fantasy Versus: Rising SO Windows 10 (64-bit) Processador AMD FX-4350 4.2 GHz ou Intel Core i5-3470 3.20 GHz Memória 4 GB de RAM Placa de vídeo Radeon HD 6870 ou GeForce GTX 650 Ti, 1 GB Versão DirectX 11 Armazenamento 20 GB de espaço livre em disco Placa de áudio Compatível com DirectX

Com informações de Cygames

🎥 Conheça 5 jogos grátis para curtir com amigos em consoles