Heartstopper 2ª temporada: veja sinopse, elenco e trailer da série

A segunda temporada de Heartstopper estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (3) às 4h (horário de Brasília). Lançada oficialmente em 2022 no streaming, a série é uma adaptação dos quadrinhos homônimos de Alice Oseman, publicados no Brasil pela editora Seguinte. Com direção de Euros Lyn, e protagonizada por Kit Connor e Joe Locke, a trama da produção inglesa segue a história de amor entre dois jovens no ensino médio em meio a muitas descobertas e amizades.

Os fãs da série teen poderão acompanhar nesta temporada a excursão escolar para Paris e muito mais. Vale lembrar que a season 2 estreou com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Confira, a seguir, todos os detalhes da nova temporada de Heartstopper, como sinopse, elenco e repercussão.

A série teen Heartstopper dá visibilidade ao romance queer na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir à série Rosewood? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Heartstopper

Na primeira temporada, os adolescentes Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor), que são oposto um do outro, acabam se aproximando e desenvolvendo uma amizade inesperada. Em meio a essa relação, eles acabam se apaixonando em meio a todos os dilemas do ensino médio e sobre suas orientações sexuais também.

Já na segunda season, a história de amor entre os dois jovens passará por um processo de amadurecimento, já que agora os protagonistas entenderam os sentimentos que sentem um pelo outro e enfrentarão, juntos, todos os desafios de um relacionamento na adolescência.

Além do casal protagonista, Imogen (Rhea Norwood) começará a cuidar mais de si mesma nesta nova leva de episódios e também a se impor em relação aos garotos do colégio. Outro destaque é Elle (Yasmin Finney), que vai tomar iniciativa para ser mais do que amiga de Tao (William Gao).

Com direito a uma viagem à Paris e um baile de formatura para acompanhar, este segundo ano da série teen promete muito romance, mas também novas lições sobre amizade e maturidade no que refere-se à sexualidade e ao universo queer.

Produção inglesa, Heartstopper, da Netflix, é aclamada pela crítica e público — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco

Estrelada por Kit Connor (Rocketman) no papel do protagonista Nick Nelson e Joe Locke (Agatha: Coven of Chaos) interpretando Charlie Spring, o elenco de Heartstopper ainda reúne nomes como Yasmin Finney (Doctor Who) dando vida à Elle, William Gao (Crescendo) vivendo Tao, Rhea Norwood (Consent) no papel de Imogen e Sebastian Croft (Game of Thrones) como Ben Hope.

Fazem parte do time de atuação também grandes artistas do cinema inglês, como Olivia Colman (The Crown) e Stephen Fry (Alice no País das Maravilhas). Além disso, novos nomes também chegam para o elenco, com destaque para os novatos Bel Priestley e Ash Self, que interpretarão, respectivamente, Naomi e Felix, ambos amigos de Elle na trama.

Repercussão

Aclamada pela crítica e público, a série Heartstopper é um dos maiores sucessos originais da Netflix, alcançando o Top 10 da plataforma em 54 países. Com uma legião de fãs, a produção inglesa agradou também os leitores do quadrinho original pela sensibilidade e atenção aos detalhes da obra.

A nova temporada da série, que tem nota 8,6 no IMDb, debutou no Rotten Tomatoes com 100% de aprovação no tomatômetro. Segundo o consenso do site, "lindamente interpretada e roteirizada, a segunda temporada de Heartstopper está pronta para explodir com a verdade emocional".

O jornalista Alan Sepinwall, da revista Rolling Stone, não poupa elogios ao seriado, enfatizando que "é um show transbordando de emoções - tanto as alegres quanto as aterrorizantes - de uma forma que é palpável se você tem idade próxima aos personagens principais ou dos professores ou pais". Aramide Tinubu, da Variety, também tece comentários positivos sobre a série, destacando que "Heartstopper continua a impressionar por causa da honestidade e seriedade dos personagens".

Confira o trailer da 2ª temporada de Heartstopper:

Assista: como mudar o plano da Netflix