IEM Cologne 2023: resumo da fase de grupos e tudo sobre os playoffs

A fase de grupos da IEM ( Intel Extreme Masters ) Cologne 2023, torneio internacional de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , terminou na tarde desta terça-feira (1°). Com o fim da fase de grupos, ENCE, Heroic, Cloud9, G2 Sports, Team Vitality e Astralis, estão classificados para os playoffs, que acontecem nos dias 4 a 6 de agosto. Além do título, está em disputa uma premiação total de US$ 1 milhão (aproximadamente a R$ 4,8 milhões na cotação atual).

Vale ressaltar que você pode assistir aos jogos nos canais do streamer Alexandre “Gaules” Borges e de seus parceiros na Twitch, além das páginas oficiais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. A seguir, veja o resumo da fase de grupos e saiba tudo sobre os playoffs que começam nesta sexta-feira (4).

1 de 2 Veja detalhes sobre o Play-off da IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/Adela Sznajder/ESL Veja detalhes sobre o Play-off da IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/Adela Sznajder/ESL

Resumo da Fase de Grupos

Grupo A

No Grupo A, as orgs Cloud9, GamerLegion, Heroic e ENCE não precisaram passar pelo Play-in, já que estavam classificadas desde o início do campeonato. Desta primeira fase, chegaram os times MOUZ, Fnatic, Astralis e Monte, mas nenhum deles teve sucesso. A ENCE foi o grande destaque no grupo A, conquistando a vaga pela chave superior. A equipe passou por 9INE e Fnatic por 2-1 e 2-0, respectivamente. Na final da chave, venceu a Heroic e garantiu a vaga direta nas semifinais.

A Heroic foi derrotada no último duelo mesmo após passar por The MongolZ e Monte, vai disputar as quartas contra a Astralis, classificada pelo Grupo B. Já na chave inferior, a Cloud9, que caiu para a Fnatic na primeira rodada da fase de grupos, venceu 9INE, Monte e GamerLegion, essa última por 2-1.

Grupo B

FaZe Clan, Team Vitality, Natus Vincere e G2 Sports eram as equipes que não precisaram disputar o Play-in para chegar ao Grupo B. De lá, vieram Astralis, OG, MOUZ e Ninjas in Pyjamas, que também acabaram de fora dos playoffs, a exemplo do Grupo A. G2 Esports garantiu a vaga direta nas semifinais ao levar a melhor contra a Team Vitality, que foi derrotada pela campeã da chave superior após passar por OG e MOUZ.

Na chave inferior, quem levou a melhor foi a Astralis, que, após derrota na primeira rodada para a G2 Esports, superou NiP, MOUZ e NaVi.

2 de 2 A partida final irá acontecer na Lanxess Arena IEM Cologne2023 — Foto: Divulgação/ESL A partida final irá acontecer na Lanxess Arena IEM Cologne2023 — Foto: Divulgação/ESL

Formato do playoffs

Nos playoffs, os seis melhores times da Fase de Grupo vão se enfrentar na LANXESS Arena. Os segundos e terceiros colocados de cada grupo se enfrentam nas quartas de final, enquanto os vencedores da chave superior vão direto às semis. Todas as partidas serão em melhores de três (MD3), com exceção da grande final, que será disputada em partidas melhores de cinco (MD5). Os playoffs começam na sexta-feira (4), e a final acontece no domingo (6), às 11h, horário de Brasília.

Calendário dos Play-offs

Sexta, 4 de agosto

10h30 - Team Vitality x Cloud9

14h - Heroic X Astralis

Sábado, 5 de agosto

10h30 - ENCE X vencedor das quartas

14h - G2 Sports X vencedor das quartas

Domingo 6 de agosto

11h - Grande Final