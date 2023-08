Immortals of Aveum: veja gameplay e requisitos do novo FPS de magia da EA

Immortals of Aveum é um novo jogo de FPS em um mundo de magia desenvolvido pela produtora Ascendant Studios e publicado pela Electronic Arts . O game conta a história de Jak, um mago de batalha de uma força de elite que tenta descobrir mais sobre seu mundo para salvá-lo de uma guerra interminável, a Everwar. O TechTudo já testou o título, que traz uma gameplay frenética com uma grande variedade de feitiços e progressão baseada em jogos RPG.

Vale lembrar que Immortals of Aveum está disponível a partir desta terça-feira (22) para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam, Epic Games Store e EA App) por preços entre R$ 359 e R$ 319. A seguir, confira mais detalhes sobre o novo título da EA e seus requisitos mínimos para rodar no computador.

Em Immortals of Aveum jogadores enfrentam inimigos utilizando três tipos diferentes de magia com feitiços e habilidades extras — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

História de Immortals of Aveum

Immortals of Aveum acontece em um mundo mágico, mas que vive uma guerra entre nações que desejam controlar os fios condutores da magia. Os reinos de Lucium e Rasharn se enfrentam na Everwar (Guerreterna, em tradução literal), um conflito que já dura mais de mil anos e que aumenta o ferimento no coração do mundo. No papel de Jak, um mago triarqueiro com a rara capacidade de manusear todos os tipos de magia, o jogador precisará lutar pela Ordem dos Imortais e descobrir o passado das terras de Aveum para tentar encontrar a paz e garantir que seu mundo tenha um futuro.

A Ascendant Studios é uma produtora nova, mas composta por veteranos da indústria de games e conta com a parceria da Electronic Arts para elevar seus títulos ao nível dos AAA atuais. A equipe é liderada por Bret Robbins, co-criador de Dead Space e responsável por campanhas da franquia Call of Duty. Immortals of Aveum promete uma campanha de aproximadamente 25 horas, focada apenas em single-player, sem elementos de multiplayer competitivo ou cooperativo.

Immortals of Aveum é uma nova franquia de FPS da Electronic Arts que se passa em um mundo de magia — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Immortals of Aveum

Em Immortals of Aveum, Jak consegue manusear três tipos de magia: Força (Azul), Caos (Vermelho) e Vida (Verde). A magia de Força dispara tiros únicos e precisos, como uma pistola, enquanto a Vida apresenta uma rajada rápida e a do Caos é como uma espingarda com tiros curtos e poderosos, porém dispersos.

Durante o game há mais de 25 feitiços para jogadores utilizarem e 80 habilidades diferentes para desbloquearem em uma árvore de habilidades. Além dos ataques, o usuário também terá acesso a um chicote mágico, que pode servir para trazer inimigos para perto, e um escudo para se proteger dos avanços inimigos.

Em Immortals of Aveum jogadores poderão usar diferentes tipos de magia além de um chicote e escudo que deixam os combates frenéticos — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Requisitos mínimos

Immortals of Aveum - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Performance: 1080p / 60 fps 1440p / 60 fps Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i7 9700 ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7 12700 ou AMD Ryzen 7 5700X Memória RAM: 16 GB (Dual-channel) 16 GB (Dual-channel) Placa de vídeo: Geforce RTX 2080 Super 8 GB ou Radeon RX 5700XT 8 GB Geforce RTX 3080 Ti 12 GB ou Radeon RX 6800XT 16 GB DirectX: 12 12 Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga Armazenamento: 110 GB de espaço disponível 110 GB de espaço disponível

