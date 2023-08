Infinix Hot 30i é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

A Infinix também investiu em enorme tela de 6,6 polegadas, que, além de trazer resolução HD+, ainda vem com taxa de atualização de 90 Hz. Outro famoso componente presente no modelo é o processador Helio G37, da MediaTek. O smartphone, entretanto, peca pela ausência de suporte às redes 5G e à tecnologia NFC. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Infinix Hot 30i.

Infinix Hot 30i — Foto: Reprodução/Infinix

Ficha técnica do Infinix Hot 30i

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: HD+ (1.612 x 720 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera traseira: 50 MP + QVGA

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 12

Processador: Helio G37 (MediaTek)

Memória RAM: 4 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM

Peso: 191 gramas

Dimensões: 164 x 75,8 x 8,4 mm

Cores: preto ou azul

Lançamento global: março de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.399

Tela e design

O Hot 30i vem com tela de 6,6 polegadas e resolução HD+ (1612 x 720 pixels). Além disso, o painel do aparelho traz a tecnologia IPS LCD, que apresenta melhor eficiência energética. A fabricante menciona visualização confortável independente da iluminação, graças ao ajuste automático de brilho. No mais, a tela do Hot 30i vem com taxa de atualização de 90 Hz, que garante mais fluidez na navegação.

Tela do Infinix Hot 30i apresenta bordas finas — Foto: Reprodução/Infinix

Sobre o design, a fabricante não poupou esforços para deixar o aparelho moderno e requintado. A parte traseira, que abriga o sistema de câmeras, apresenta detalhes em figuras geométricas. Na parte da frente, o modelo traz a câmera frontal em formato de gota, envolta por bordas finas. As proporções do telefone são de 164 x 75,8 x 8,4 mm, e o peso é de 191 gramas. O Infinix Hot 30i foi lançado em duas cores: preto e azul.

Câmera

O Hot 30i chega com sistema de câmera que promete fotos em alta resolução. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.9

Sensor secundário QVGA

Câmera de selfies de 5 MP e abertura de f/2.0

A fabricante menciona fotos nítidas e com alta resolução graças ao sensor principal de 50 MP. Já o sensor secundário serve apenas para auxiliar nas fotografias. Para selfies e videochamadas, a Infinix reservou 5 MP e também traz flash duplo. Além disso, ambas as câmeras conseguem filmar em 1080p a 30fps (quadros por segundo).

Câmera do Infinix Hot 30i tem sensor principal de 50 MP — Foto: Reprodução/Infinix

Desempenho e armazenamento

O Hot 30i chega com o processador Helio G37, da MediaTek. Lançado em 2020, o chip é baseado no processo de fabricação de 12 nm e é considerado um processador enérgico e versátil. O octa-core possui dois núcleos Cortex-A76 de alto desempenho e seis núcleos Cortex-A53 para eficiência energética.

Infinix Hot 30i vem equipado com octa-core Helio G37, da MediaTek — Foto: Reprodução/Infinix

De memória RAM, o telefone vem em duas opções, de 4 ou 8 GB. Contudo, o modelo vem equipado com a tecnologia Memory Fusion, que possibilita estender a RAM temporariamente através de memória virtual. Com isso, o Hot 30i consegue chegar até 16 GB. Já sobre armazenamento, a fabricante preparou apenas uma versão em 128 GB. Apesar disso, o dispositivo conta com slot de cartão de memória, que permite expandir o armazenamento.

Bateria

O Hot 30i chega com robusta bateria de 5.000 mAh — outro importante ponto da ficha técnica desse modelo. A fabricante menciona ainda muito mais tempo em stand by, mesmo com apenas 5% de carga, além de prometer até duas horas seguidas de chamada de voz. A notícia que pode desagradar parte do público é que o aparelho não conta com suporte para carregamento rápido. Ele vem com carregador de 10 W, além de entrada USB-C.

Versão do Android e recursos extras

O Hot 30i sai de fábrica rodando o Android 12, sob a interface XOS 12, própria da Infinix. Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual band) e Bluetooth 5.0. É importante destacar que o modelo não tem suporte às redes 5G e também não conta com NFC. No mais, o smartphone vem com sensor de impressões digitais no botão localizado na lateral do aparelho e saída de áudio P2.

Android 12 no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Preço

Com informações de Infinix.

