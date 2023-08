Insecure, da HBO, chega à Netflix; veja sinopse e elenco da série aclamada

A série Insecure , original da HBO e disponível no HBO Max , chegou nesta terça-feira (1) ao catálogo da Netflix . O streaming anunciou em suas redes sociais que, assim como na concorrência, seus assinantes podem maratonar todas as cinco temporadas da comédia dramática. Para quem ficou confuso, a chegada de Insecure na Netflix faz parte de um acordo, anunciado no dia 20 de junho, onde a Warner Bros. Discovery (dona do HBO Max) licenciou parte de seus shows à concorrente.

Estrelada por Issa Rae (a Presidente Barbie no filme de Greta Gerwig), o show foca nas atribulações de duas amigas afro-americanas nos Estados Unidos, embarcando em questões de carreira até problemas pessoais e raciais. Insecure foi transmitida de 2016 a 2021 no canal HBO, sendo indicada a várias categorias no Emmy Awards. Se você ainda não conhecia a série e quer acompanhar, confira a seguir mais informações sobre elenco, equipe técnica e repercussão.

2 de 4 Insecure acompanha duas amigas afro-americanas em suas descobertas e lutas individuais, desde amizades até problemas raciais — Foto: Divulgação/HBO Max Insecure acompanha duas amigas afro-americanas em suas descobertas e lutas individuais, desde amizades até problemas raciais — Foto: Divulgação/HBO Max

Enredo de Insecure

O show foca na amizade entre Issa Dee (Rae) e Molly Carter (Yvonne Orji), duas mulheres afro-americanas na casa dos 20 anos que são amigas desde a faculdade. Issa é dedicada ao trabalho numa instituição filantrópica voltada a jovens negros periféricos, enquanto tenta reacender sua paixão pelo namorado Lawrence (Jay Ellis). Já Molly é uma advogada bem-sucedida em uma empresa multinacional, mas sem o menor jeito para relacionamentos amorosos.

Mesmo com vidas completamente distintas, a amizade entre as duas passa por questões bastante pessoais, como a vida amorosa, o sucesso profissional e as amizades entre outras pessoas da mesma comunidade. Tudo isso sob a ótica das questões raciais e de classe existentes nos EUA.

3 de 4 As amigas Issa (Rae) e Molly (Orji) conduzem a trama a partir de suas vivências pessoais em uma comunidade negra americana — Foto: Divulgação/HBO Max As amigas Issa (Rae) e Molly (Orji) conduzem a trama a partir de suas vivências pessoais em uma comunidade negra americana — Foto: Divulgação/HBO Max

Elenco e equipe técnica

Protagonizado por Issa Rae, Yvonne Orji (Velma) e Jay Ellis (Top Gun: Maverick), o elenco de Insecure é composto por Natasha Rothwell (The White Lotus) no papel de Kelli Penny, Kendrick Sampson (The Vampire Diaries) como Nathan Campbell, Amanda Seales (Black-ish) interpretando Tiffany DuBois, Lisa Joyce (Law&Order) dando vida à Frieda, Jean Elie (Maldito Rap) no papel de Ahmal Dee, entre outros.

Além de ser a protagonista, Issa Rae é também uma das criadoras do show, que é baseado na websérie The Mis-Adventures of Awkward Black Girl, veiculada entre 2011 e 2013 no YouTube. O comediante e ator Larry Wilmore (Grown-ish), junto com Rae, é um dos showrunners da obra.

4 de 4 Insecure: Issa Rae ao lado do ator Jay Ellis, que interpreta Lawrence. Além de protagonizar o show, Issa é também criadora e showrunner da série — Foto: Divulgação/HBO Max Insecure: Issa Rae ao lado do ator Jay Ellis, que interpreta Lawrence. Além de protagonizar o show, Issa é também criadora e showrunner da série — Foto: Divulgação/HBO Max

Repercussão entre público e crítica

Durante sua exibição no canal da HBO, Insecure foi vencedor na categoria Edição de Imagem em Câmera Única no Emmy Awards de 2020, além de ter conquistado outras 13 indicações entre 2018 e 2020, como Melhor Atriz Protagonista (Issa Rae) e Melhor Série de Comédia. A obra ainda teve passagem no Globo de Ouro, Satellite Awards, Critics Choice Awards e African-American Film Critics Association (AAFCA).

O seriado tem aprovação de 97% da crítica no Rotten Tomatoes, com duas de suas cinco temporadas com 100% de aprovação e Certificado Fresco, o selo de qualidade do portal. No Metacritic, o metascore para a série é 84 (com selo "Deve Assistir"). Já entre o público, o show conquistou nota 8,1 no IMDb, baseada nas avaliações de 20 mil usuários.

Confira o trailer de Insecure

