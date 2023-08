iPhone 11 Pro Max vale a pena em 2023? Conheça prós e contras

O iPhone 11 Pro Max segue a linha dos celulares mais avançados da Apple . Apresentado ao público no final de 2019, o smartphone era o suprassumo da época, sendo o primeiro da marca a trazer um conjunto de câmera tripla. O modelo ainda agrega uma ficha técnica avançada e uma tela grande com tecnologia OLED. Além disso, o smartphone será atualizado para o iOS 17 no final de 2023, assim como as gerações mais recentes. Por outro lado, o celular não é compatível com o 5G e deve receber menos updates de sistemas, o que faz potenciais compradores questionarem se o iPhone 11 Pro Max ainda vale a pena em 2023.

Para ajudar os usuários que pensam em adquirir o aparelho, o TechTudo trouxe os principais prós e contras do antecessor do iPhone 12. Nas linhas a seguir, avalie o custo-benefício do modelo e decida se ainda vale a pena comprar o iPhone 11 Pro Max em 2023.

iPhone 11 Pro Max — Foto: Divulgação/Unsplash (by Thai Nguyen)

Ficha técnica do iPhone 11 Pro Max

Tela: 6,5 polegadas

Resolução de tela: 2688 x 1242 pixels

Processador: Apple A13 Bionic

Memória RAM: não informado

Armazenamento: 64 GB, 256 GB e 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Câmera principal: tripla, 12 megapixels

Câmera frontal: 12 megapixels

Sistema operacional: iOS 16

Bateria: não informado

Dimensões e peso: 158 x 77,8 x 8,1 mm; 226 gramas

Cores: dourado, preto, branco e verde

Lançamento: Setembro de 2019

Preço de lançamento: a partir de R$ 7.599

PONTOS POSITIVOS

1. Tela grande

O iPhone 11 Pro Max possui uma tela maior do que a edição convencional, de 6,5 polegadas. Este diferencial é ideal para quem gosta de assistir a filmes e séries, além de jogar pelo celular, com total conforto. Todavia, o aparelho também é maior, podendo resultar em um volume maior na calça ao guardá-lo no bolso.

Afora o tamanho, o painel é OLED, diferente do iPhone 11 de entrada e similar aos modelos mais recentes. Em outras palavras, a tela oferece cores mais vivas e contraste mais intenso. A resolução também é maior, de 2688 x 1242 pixels, com proporção de 458 pixels por polegada (ppp).

iPhone 11 Pro e iPhone Pro 11 Max possuem câmera tripla com 12 MP — Foto: Divulgação/Apple

2. Câmera tripla

A câmera tripla é um dos diferenciais das variantes Pro. Ao contrário dos modelos convencionais, Mini e Plus, o iPhone 11 Pro Max vem com três lentes de 12 MP, sendo uma ultrawide e outra teleobjetiva, para zoom óptico de até 2x e digital de até 10x. Há ainda a lente principal, é claro.

Na frente, o smartphone conta com mais uma câmera de 12 MP. O grande diferencial são os sensores TrueDepth, que dão mais precisão a filtros e demais tipos de efeitos ao tirar fotos e gravar vídeos. O mesmo recurso está disponível nas edições mais recentes, como o iPhone 14.

Iphone 11 Pro Max — Foto: Thai Nguyen/Unsplash

3. Compatibilidade com o iOS 17

A família iPhone 11 foi apresentada ao público em 2019, com o iOS 13. De lá para cá, o celular recebeu diversas atualizações, inclusive a mais recente disponível a todos até o momento: o iOS 16. A boa notícia para os interessados no modelo é que o iPhone 11 Pro Max continuará a ser atualizado pelos próximos meses, ou até mesmo anos.

Isso porque o smartphone é compatível com o iOS 17. Ainda em fase de testes, a atualização vai trazer inúmeras novidades aos usuários, como as melhorias no app Telefone, o recurso “Chegou Bem?”, stickers e muito mais. A nova geração do sistema operacional da Apple está prevista para ser lançada a todos no final de 2023.

iOS 17 — Foto: (Reprodução/Rafapress)

PONTOS NEGATIVOS

1. Menos atualizações do iOS

Uma coisa é certa: o iPhone 11 Pro Max não deixará de ser atualizado agora. A expectativa é de que a Apple permaneça liberando novas versões do seu sistema operacional até o ano que vem. Todavia, o celular está próximo do fim do seu tempo de vida útil, se considerarmos os modelos anteriores da empresa da maçã.

Peguemos o iPhone X como exemplo. O smartphone foi apresentado em 2017 com o iOS 11. De lá para cá, o celular recebeu inúmeras atualizações, incluindo o atual iOS 16. Entretanto, ele não vigora na lista de modelos compatíveis com o iOS 17 em 2023 – ou seja, seis anos depois.

O iPhone 11 foi apresentado em 2019. Considerando que estamos em agosto de 2023, o smartphone possui quase quatro anos de mercado. Portanto, é preciso levar isso em consideração se você, de fato, pretende manter o iPhone 11 Pro Max em mãos por muito tempo.

iPhone 11 Pro e iPhone Pro 11 Max vêm com nova cor verde meia-noite e acabamento em aço inoxidável — Foto: Divulgação/Apple

2. Sem suporte ao 5G

A família iPhone 11 foi a última a ser apresentada sem o 5G. Isso significa que o celular não é capaz de se conectar às redes de alta velocidade, tecnologia que já se tornou normal no mercado de celulares. A Internet de quinta geração está presente até mesmo entre os modelos de smartphones Android intermediários, como o Galaxy A54.

Mas isso não significa que o celular terá Internet lenta. Pelo contrário: o iPhone 11 Pro Max é compatível com os mais diversos padrões das redes 4G. Além disso, o smartphone oferece suporte ao eSIM para utilizar duas linhas de operadora no mesmo celular.

iPhone 11 Pro e iPhone Pro 11 Max possuem classificação IP68 — Foto: Divulgação/Apple

3. Preço elevado

O iPhone 11 Pro Max chegou às lojas do Brasil com preços a partir de R$ 7.599. De lá para cá, já não é tão fácil encontrá-lo à venda em grandes varejistas. Por outro lado, o smartphone está disponível em plataformas de produtos usados, mas com preços que não são muito convidativos.

Em uma pesquisa feita pelo TechTudo em 25 de agosto de 2023, encontramos uma unidade do celular usada com 64 GB de armazenamento por R$ 2.950. O mesmo produto, mas com 256 GB, estava disponível em outro anúncio por R$ 4.444.

O valor pode ser até mais acessível em relação a outros produtos da Apple, mas é mais interessante apostar em uma geração mais nova, mesmo que você perca a câmera tripla. Isso porque o iPhone 12 de 64 GB está à venda na Americanas por R$ 3.689, por exemplo.

