iPhone 12 vale a pena em 2023? Veja os prós e contras do celular

O iPhone 12 representa a safra de celulares da Apple de 2020. Além de ser o primeiro com suporte ao 5G, o modelo deu início ao redesign dos smartphones da marca, adotando as laterais planas como no iPhone 4 , 4S, 5 e 5S. Passados quase três anos, o modelo permanece oferecendo bom desempenho e uma câmera de alta qualidade. Por outro lado, conta com um armazenamento defasado e é vendido sem o carregador e fone de ouvido na caixa. O iPhone 12 chegou ao Brasil por R$ 7.999, mas já pode ser encontrado no varejo online por a partir de R$ 3.689 .

Para ajudar os usuários que pensam em adquirir o aparelho, o TechTudo trouxe os principais prós e contras do antecessor do iPhone 13. Nas linhas a seguir, avalie o custo-benefício do modelo e decida se ainda vale a pena comprar o iPhone 12 em 2023.

Ficha técnica iPhone 12

Tela: 6,1 polegadas

Resolução de tela: 2.532 x 1.170 pixels

Processador: Apple A14 Bionic

Memória RAM: não informado

Armazenamento: 64 GB, 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Câmera principal: dupla de 12 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema operacional: iOS 16 (será atualizado para o iOS 17)

Bateria: não informado

Dimensões e peso: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm; 162 gramas

Cores: preto, branco, vermelho, verde, azul e roxo

Lançamento: outubro de 2020

Preço de lançamento: a partir de R$ 7.999

Preço atual: a partir de R$ 3.689

PONTOS POSITIVOS

Bom desempenho

Tradicionalmente, os celulares da Apple oferecem desempenho bastante satisfatório. Isso não é diferente com o iPhone 12, que, mesmo lançado em 2020, ainda é um celular veloz em 2023. Dessa forma, você pode utilizar os apps mais populares e até alguns mais pesados sem dificuldade ou travamentos no dia a dia.

Toda essa potência é garantida pelo Apple A14 Bionic, o chip que marcou presença até no iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Segundo a Apple, o componente possui seis núcleos de CPU, sendo dois para performance e quatro para eficiência energética. O processador ainda tem quatro núcleos para GPU (gráficos) e 16 para o Neural Engine. A Apple não informa a quantidade de memória RAM dos seus celulares e tablets.

Câmera de alta qualidade

A Apple também se destaca pela qualidade das suas câmeras. E o iPhone 12 não faz feio: o celular possui câmera principal de 12 MP com abertura de f/1.6, favorecendo as fotos em ambientes com baixa iluminação. Já o sensor secundário, também de 12 MP, é uma lente ultrawide de f/2,4, com ângulo de visão de 120º.

Em outras palavras, o celular garante imagens e vídeos de alta qualidade, especialmente com as tecnologias da Apple, como o modo noturno e o Smart HDR 3. Os usuários ainda contam com o estabilizador de imagem óptico na câmera principal, que proporciona fotos mais estáveis.

Na frente, o smartphone traz uma câmera de 12 megapixels com abertura de f/2.2. O destaque fica por conta dos sensores TrueDepth, que permitem aplicar efeitos e filtros com mais precisão.

Possui suporte ao 5G

O iPhone 12 foi o primeiro smartphone da Apple com suporte ao 5G. Os donos do aparelho podem aproveitar a nova tecnologia para acessar a Internet com mais velocidade, caso tenham uma linha habilitada e estejam em uma área com cobertura.

Além do 5G, os usuários podem utilizar duas linhas no mesmo celular. Isso é possível graças ao eSIM, que permite a inclusão de um segundo número de telefone pela tecnologia de chip virtual. Vale explicar que, para usar o recurso, é preciso que a operadora ofereça o serviço aos seus clientes.

Ainda é atualizado pela Apple

O iPhone 12 foi apresentado com o iOS 14, a versão mais recente do sistema operacional da Apple em 2020. De lá para cá, o smartphone permaneceu sendo atualizado, e já é comercializado com o iOS 16. Esse ciclo continuará nos próximos anos, especialmente com a estreia do iOS 17, que chegará para o celular da Apple até o fim de 2023.

Em outras palavras, os usuários continuarão a receber os novos recursos da Apple. O marco coloca o smartphone à frente de alguns celulares Android, que deixam de ser atualizados um ano após o seu lançamento.

PONTOS NEGATIVOS

Armazenamento defasado

O iPhone 12 chegou às lojas com três opções de armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB. Trata-se de uma tabela abandonada pela Apple em 2021, com a estreia do iPhone 13, que começou a vender seus celulares com 128 GB, 256 GB e 512 GB.

À primeira vista, isso pode não ser um problema, pois a situação pode ser contornada ao comprar o modelo com 128 GB ou 256 GB. Todavia, por se tratar de um celular da Apple, o preço do celular permanece alto mesmo com a estreia de modelos mais recentes, de forma que as opções com mais armazenamento permanecem caras mesmo com o passar do tempo.

Menos atualizações do iOS

O iPhone 12 mantém um ciclo de atualizações bastante positivo para o mercado. Lançado com iOS 14, o smartphone já recebeu duas gerações do sistema operacional e agora conta com o iOS 16 disponível. Além disso, o modelo está elegível para receber o iOS 17 até o fim do ano.

Por outro lado, o smartphone está na metade de seu ciclo de vida. Vamos usar o iPhone X como exemplo: o smartphone foi apresentado em 2017 com o iOS 11 e segue recebendo as novas versões do iOS 16 em 2023. Mas, seis anos depois, o telefone não vai receber o iOS 17.

Isso não significa, entretanto, que o iPhone 12 vai deixar de ser atualizado no ano que vem. A expectativa é de que o smartphone permaneça com suporte por cinco ou seis anos. Ainda assim, é importante levar essa questão em consideração se você deseja permanecer com o mesmo aparelho por muitos anos.

Preço salgado

Não há dúvidas de que os celulares da Apple são caros no Brasil, especialmente no período de lançamento. O iPhone 12 chegou às lojas com o preço sugerido de R$ 7.999 para o modelo de 64 GB. Se o consumidor optasse por mais armazenamento, como o modelo com 128 GB, o valor subia para R$ 8.499. Já o teto, de 256 GB, custava R$ 9.499.

Atualmente, o smartphone não custa mais quase R$ 10 mil. Entretanto, ele ainda não é barato, especialmente considerando a recomendação de pular a edição de entrada, com pouco armazenamento. Nas Americanas, por exemplo, o modelo de 64 GB estava à venda por R$ 3.689 em agosto de 2023. O modelo de 128 GB, por sua vez, podia ser comprado por R$ 4.220 — quase o mesmo preço do iPhone 13 de 128 GB, vendido hoje em dia por R$ 4.409.

É vendido sem o carregador

Com o lançamento do iPhone 12, em 2020, a Apple reduziu os itens enviados na caixa dos seus celulares, removendo o carregador e o fone de ouvido. De lá para cá, a empresa manteve a estratégia, vendendo os aparelhos sem os acessórios em conjunto. O cabo-C Lightning, entretanto, ainda permanece na embalagem.

Esse movimento pode não ser um problema para algumas pessoas que já têm o carregador em casa. Mas, caso não tenham a peça, os consumidores terão que desembolsar mais dinheiro para utilizar o smartphone. O adaptador de tomada USB-C de 20 watts da Apple está à venda por R$ 219 no site oficial da fabricante. Ou seja, não basta pagar apenas pelo telefone, ainda é preciso gastar mais para mantê-lo ligado — isso sem considerar o fone de ouvido, que também precisa ser comprado separadamente.

