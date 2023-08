iPhone X ainda vale a pena em 2023? Veja preço e avalie ficha técnica

O iPhone X foi lançado em 2017 pela Apple , mas ainda desperta o interesse do público. Com especificações atraentes, é considerado um dos melhores celulares já lançados pela empresa. Ele apresenta design mais moderno, sem botão “Home”, com confecção em vidro resistente, moldura de aço inoxidável e desbloqueio via Face ID . Em contrapartida, o modelo não tem suporte à Internet 5G e traz bateria de apenas 2.716 mAh. Lançado há quase seis anos com valores que partiam de R$ 6.999, o iPhone X aparelho não se encontra mais no catálogo oficial da Apple , mas é possível encontrá-lo no mercado online de usados por valores a partir de R$ 1.200.

Mesmo após anos de seu lançamento, o smartphone ainda tem seu charme, graças ao conjunto duplo de câmeras e processador capaz de gerenciar com tranquilidade tarefas do dia a dia e também lidar com atividades mais pesadas. Apesar disso, é importante salientar que, para a compra de aparelhos no mercado de usados, o consumidor precisa ter alguns cuidados especiais. A seguir, veja as especificações completas do celular e avalie se ainda vale a pena comprar o iPhone X em 2023.

iPhone X — Foto: Luciana Maline/TechTudo

📝 O que acontece se a internet cair durante a atualização do iOS (iPhone)? Descubra no Fórum do TechTudo

Ficha técnica do iPhone X

Tamanho da tela: 5,8 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.436 x 1.125 pixels)

Painel da tela: OLED

Câmera traseira: 12 MP + 12 MP

Câmera frontal: 7 MP

Sistema: iOS 11 até iOS 16

Processador: A11 Bionic

Memória RAM: 3 GB (estimativa)

Armazenamento: 64 ou 256 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 2.716 mAh (estimativa)

Telefonia: Nano-SIM

Peso: 174 gramas

Dimensões: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

Cores: cinza espacial e prateado

Lançamento: dezembro de 2017 (Brasil)

Preço de lançamento: R$ 6.999

Tela e design

O iPhone X vem com tela básica de 5,8 polegadas. O display é o a maior entre os lançamentos da mesma época – iPhone 8, com tela de 4,7 polegadas, e iPhone 8 Plus, com 5,5 polegadas. O painel apresenta resolução em Full HD+ (2.436 x 1.125 pixels) e taxa de atualização de 60 Hz — número inferior ao de muitos celulares intermediários disponíveis no mercado atualmente. Além disso, o display de Super Retina HD vem com tecnologia OLED, que apresenta cores mais vivas e maior contraste. A tela do iPhone X tem ainda suporte para as tecnologias HDR10 e Dolby Vision.

iPhone X — Foto: TechTudo

Quanto ao design, a Apple mencionou, na época, um conceito revolucionário. O celular tem proporções de 143,6 x 70,9 x 7,7 mm e peso de 174 gramas. Com bordas mínimas, o acabamento do aparelho é todo em vidro resistente, e a moldura em aço inoxidável é "de qualidade cirúrgica", segundo a fabricante. O modelo chegou ao Brasil em apenas duas cores: cinza espacial e prateado.

Câmera

O iPhone X traz um conjunto de câmeras que promete satisfazer públicos diversos. São dois sensores: principal e secundário, ambos com 12 MP. Além disso, as lentes desempenham papel excelente em ambientes claros e de pouca luz, e o celular conta com dupla estabilização de imagem. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 12 MP e abertura de f/1.8;

Câmera teleobjetiva de 12 MP e abertura de f/2.4;

Câmera de selfies de 7 MP e abertura de f/2.2.

A câmera frontal promete elevar o nível das selfies, já que vem com captura de ampla tonalidade de cores, estabilização automática de imagem e controle de exposição preciso — e claro, o famoso Modo Retrato. Quanto aos vídeos, o aparelho é capaz de gravar em 4K a até 60 fps (quadros por segundo) e em 1080p em câmera lenta, a 240 fps.

Tirando selfie com o iPhone X — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Desempenho e armazenamento

O iPhone X vem equipado com o processador A11 Bionic, da Apple. O chip em questão foi lançado em 2017, juntamente ao aparelho. O hexa-core é composto de núcleos que podem atingir velocidade máxima de 2,39 GHz, em que dois núcleos são voltados para o desempenho, e os quatro restantes priorizam a eficiência.

Aplicativos no iPhone X — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Quanto à memória RAM, a Apple não fornece o dado com precisão, mas testes de benchmark sugerem que o iPhone X possui 3 GB. Em se tratando de armazenamento, o smartphone foi ofertado em duas versões: de 64 ou 256 GB. Vale ressaltar que o telefone não conta com slot para cartão de memória, obrigando o usuário que precisa de mais espaço para mídias a escolher a versão mais robusta do aparelho.

Bateria

Para o iPhone X, a Apple reservou bateria de 2.716 mAh. A capacidade é pequena, principalmente se comparada à de modelos intermediários disponíveis no mercado hoje, mas pode oferecer boas horas de uso quando combinada às configurações do potente processador que integra o aparelho. Na hora de recarregar, o celular consegue chegar em até 50% em 30 minutos, além de ser compatível com carregador sem fio (padrão Qi).

Confira abaixo alguns dados citados pela Apple na ficha técnica.

Uso da internet: até 12 horas

Reprodução de vídeo com fones de ouvido sem fio: até 13 horas

Reprodução de áudio com fones de ouvido sem fio: até 60 horas

Versão do iOS e recursos extras

O iPhone X saiu de fábrica rodando o iOS 11, mas a Apple já disponibilizou o update do modelo para a versão mais recente do sistema, o iOS 16. Vale ressaltar, entretanto, que os modelos da linha 8, X e anteriores não receberão mais atualizações a partir deste ano. Isso significa que o iPhone X não está elegível para a instalação do iOS 17, que será liberado até o final do ano.

iOS 16 no celular — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.0. Além disso, o aparelho conta com a tecnologia NFC, para pagamentos por aproximação. No entanto, o iPhone X não tem suporte para rede 5G, o que pode desagradar usuários que prezam por Internet móvel de alta velocidade.

Outro ponto interessante é a certificação IP67, que garante resistência à água e à poeira. O iPhone X também tem Face ID com tecnologia TrueDepth, que oferece mais segurança no desbloqueio do celular com reconhecimento facial.

Preço

O iPhone X começou a ser vendido no Brasil por R$ 6.999. Apesar de o celular ter sido descontinuado pela fabricante desde 2018, ainda é possível encontrá-lo à venda no mercado de usados por valores a partir de R$ 1.200. Vale ressaltar que, na hora de adquirir um smartphone de segunda mão, é preciso tomar cuidados como verificar o estado físico do aparelho, consultar o número de IMEI e exigir nota fiscal.

Com informações de Apple e GSM Arena.

📽 Veja 5 funções do iOS 16