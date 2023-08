Isabella - O Caso Nardoni na Netflix: conheça documentário e o crime real

O documentário Isabella: O Caso Nardoni, que estreou nesta quinta-feira (17) na Netflix , traz detalhes pouco conhecidos e depoimentos inéditos sobre o brutal assassinato que parou o país. O crime cometido em 2008 contra a menina Isabella Nardoni ainda mexe com público, que acompanhou de perto as investigações e o julgamento dos principais suspeitos do homicídio: o pai da menina, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá.

O caso foi amplamente coberto pela mídia e sensibilizou o Brasil na época. Até hoje é lembrado como um dos crimes mais chocantes e inexplicáveis do país. O sentimento de indignação e de que a justiça deveria ser feita tomou conta da população e da mãe da menina, Ana Carolina Oliveira, que não mediu esforços para que isso acontecesse.

Camisa em homenagem à menina Isabella Nardoni, assassinada pelo pai e pela madrasta; caso ganhou doc na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Sinopse do documentário

Isabella: O Caso Nardoni traz detalhes do assassinato de 2008, com uma análise detalhada do crime, mostrando como foi o trabalho da polícia e da perícia em meio ao circo midiático em torno do caso e às calorosas cobranças da população que, indignada, desejava uma rápida resolução para o violento homicídio da menina Isabella.

Quinze anos depois, além de manter viva a memória de Isabella Nardoni e não deixar o caso cair no esquecimento, o documentário apresenta depoimentos inéditos, como das avós e da mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, assim como relatos dos investigadores envolvidos no caso, jornalistas e advogados de defesa.

Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabella Nardoni — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Equipe Técnica

O documentário, em formato de longa metragem, tem uma equipe técnica de peso. Com roteiro de Claudio Manoel, Micael Langer e Felipe Flexa, Isabella: O Caso Nardoni tem produção executiva de Rodrigo Letier, Manfredo Barretto, Roberta Oliveira e Anna Julia Werneck.

Como consultores, atuaram o jornalista Rogério Pagnan (O pior dos crimes – A história do assassinato de Isabella Nardoni) e a criminóloga Ilana Casoy (Casos de família – Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni).

A criminóloga Ilana Casoy, uma das consultoras do documentário Isabella: O Caso Nardoni — Foto: Divulgação/Netflix

Para a produção do documentário, mais de seis mil páginas de processo foram analisadas, 118 horas de entrevistas foram gravadas e mais de cinco mil itens de arquivo fotográfico da mídia e do acervo da família foram reunidos.

A história por trás do assassinato de Isabella Nardoni

Isabella Nardoni, uma menina de 5 anos, era filha de Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni. Ela quase sempre foi filha de pais separados, já que os pais nunca foram casados, apenas namorados e se separaram quando a menina tinha apenas 11 meses. Anna Carolina Jatobá era a atual parceira de Alexandre, com quem ele teve mais dois filhos. Os dois são acusados de agredir e asfixiar a menina antes de jogá-la pela janela de um dos quartos do apartamento.

Foram encontrados vestígios de sangue no carro e no apartamento da família, o que agrava as acusações. Na teoria do casal, uma terceira pessoa invadiu o apartamento em uma tentativa de latrocínio e matou a criança enquanto ambos estavam na garagem do prédio tirando os outros dois filhos do carro. A investigação nega que essa teoria seja possível.

Pouco tempo após o ocorrido, o caso chegou aos jornais e teve cobertura da mídia em todo o Brasil e até no exterior. Com todas as evidências apontando a culpa para o pai e a madrasta da menina Isabella, foi difícil conter a fúria da população, que cobrava as autoridades para que a justiça fosse feita imediatamente. A mobilização popular em frente ao Fórum onde aconteceu o julgamento do caso, em 2010, foi bastante inflamada.

Alexandre Nardoni, acusado de assassinar a própria filha Isabella — Foto: Divulgação/Netflix

Ambos se dizem inocentes até os dias de hoje, mas foram condenados por júri popular, ele a mais de 30 anos de cadeia e ela a mais de 26. Atualmente, Alexandre Nardoni, 44 anos, encontra-se em regime semiaberto na penitenciária de Tremembé. Anna Carolina Jatobá, aos 39, termina de cumprir sua pena em regime aberto. Já Ana Carolina Oliveira, também com 39 anos, está casada, tem um casal de filhos e segue lutando por justiça em nome da filha Isabella Nardoni.

Trailer Oficial de Isabella: O Caso Nardoni

Com informações de Netflix, g1 1 e 2, GloboNews, Fantástico e Rotten Tomatoes.

Assista: como mudar o plano da Netflix