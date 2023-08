Johnny Depp x Amber Heard: veja história real do documentário da Netflix

Os dois astros se conheceram em 2011, durante as gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado. A troca de alianças ocorreu em 2015, mas em 2016 a atriz de Aquaman resolveu pedir o divórcio após uma denúncia de agressão contra o marido. Entenda, a seguir, a história por trás do caso e mais detalhes sobre o documentário Johnny Depp x Amber Heard.

Johnny Depp e Amber Heard se enfrentavam na justiça desde 2016, ano em que se divorciaram — Foto: Divulgação/Netflix

O documentário

Com apenas três episódios, a série documental dá destaque ao julgamento entre os atores Johnny Depp e Amber Heard. O evento teve ampla cobertura na Internet, fato explorado pelo projeto, que ainda dá destaque à importância das plataformas TikTok e Twitter para a popularidade e relevância do caso na imprensa.

Os espectadores ainda são convidados a analisar, por meio dos testemunhos lado a lado, a perspectiva do protagonista de Os Piratas do Caribe e da atriz Amber Heard. Com imagens de arquivo que foram televisionadas e transmitidas ao vivo durante o julgamento, que começou em abril de 2022 e terminou em junho do mesmo ano, outro foco do projeto foi o veredito do polêmico caso, no qual o júri considerou ambos responsáveis ​​por difamação em seus processos um contra o outro.

Com direção de Emma Cooper (A Família Mais Odiada da América em Crise), Johnny Depp x Amber Heard é uma série original da Netflix e tem produção assinada por Duska Zagorac, Stephen Ali, Helen Carr e Carla Grande. Já a fotografia da produção ficou por conta de Jeff Hutchens, enquanto a edição é de Alistair Martin, Jonathan Stenton e Eloise Vanstone.

A história por trás do julgamento

Após a primeira acusação da atriz durante o pedido de divórcio e a ordem de restrição contra Depp, em 2016, o caso começou a ganhar destaque na mídia. Em 2017, a separação foi concluída e um acordo estabelecido, no qual Heard recebeu US$ 7 milhões do ex-marido, valor que, de acordo com ela, foi doado para uma instituição de caridade.

Saltando para 2018, a atriz publicou um artigo no jornal The Washington Post, chamado "Eu me manifestei contra a violência sexual — e enfrentei a ira de nossa cultura. Isso tem que mudar". No texto, ela relata as experiências traumáticas de seu relacionamento, mas não cita o nome de Johnny Depp. Por outro lado, o artista não deixou barato, e entrou com um processo contra a atriz, pedindo uma indenização de US$ 50 milhões devido a danos morais.

Revoltado com a repercussão que o artigo ganhou, bem como a publicação do tabloide britânico The Sun que o acusava de "espancador de mulheres", o ator veterano entrou na justiça, no Reino Unido, mas perdeu o caso contra o veículo. No entanto, durante esse processo muitas outras declarações de Amber tornaram-se públicas, as quais envolviam ameaças de morte e violência sexual de Johnny Depp contra a ex-esposa.

Johnny Depp x Amber Heard: o último julgamento entre Depp e Heard ocorreu em 2022 — Foto: Divulgação/Netflix

O destaque na imprensa passou a envolver outras celebridades de Hollywood, como Winona Wyder (Stranger Things) e supermodelo Kate Moss, ambas testemunhas a favor de Depp e ex-parceiras da estrela. A repercussão negativa do caso começou a interferir na vida profissional de Johnny, que teve seu papel como antagonista Grindelwald na franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam retirada do longa.

O clímax dessa história conturbada se desenrolou em 2022, nos Estados Unidos. Tanto Heard quanto Depp passaram a se enfrentar novamente nos tribunais, e após seis semanas de um julgamento exaustivo a justiça liberou o veredito, no qual considerou ambos os atores culpados por difamação em seus respectivos processos. Contudo, Amber Heard foi a mais prejudicada, visto que não lhe foi concedido nenhum valor em danos punitivos.

Repercussão de Johnny Depp x Amber Heard

Parte dos críticos especializados já tiveram acesso à série documental. No site agregador IMDb, a produção original da Netflix tem inicialmente nota 4,3, com base em apenas 50 considerações, enquanto no Rotten Tomatoes a produção ainda não foi avaliada até a publicação dessa matéria.

Na revista Rolling Stone, o jornalista Marlow Stern traz uma análise mista sobre a produção original da Netflix, pontuando que, embora traga "um contexto valioso para os observadores do julgamento que foram influenciados pelas mídias sociais", a série documental ainda está "longe de ser a documentação definitiva sobre o caso de John C. Depp vs Amber Laura Heard [...]".

Já Kyndall Cunningham, do The Daily Beast, não poupa comentários negativos sobre a série documental, alegando que ela "parece projetada para permitir que o público reviva a 'emoção' do julgamento", e além disso, "enquanto flerta com uma análise, ela está muito empenhada em permanecer ambígua para um efeito de suspense e possivelmente por medo de ter problemas legais".

Confira o trailer de Johnny Depp x Amber Heard:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora