LBFF 2023: veja times classificados, premiação e como assistir à final

A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2023 está com su final marcada para o próximo sábado (5) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. Ao todo, foram 16 semanas de jogos durante a Etapa Regular para definir as 12 finalistas entre todas as 18 participantes convidadas pela Garena . A vencedora da primeira fase foi a Magic Squad, que já assegurou uma das três vagas brasileiras para a Free Fire World Series (FFWS) 2023, o mundial do Battle Royale que acontecerá durante o mês de novembro em Bangkok, capital da Tailândia.

Além das duas vagas restantes, a final também conta com uma premiação total de R$ 550 mil, valor que será dividido entre todas as equipes finalistas. Vale lembrar que é possível assistir à final nos canais Free Fire Esports no YouTube, Twitch, TikTok e Kwai. A seguir, confira todos os detalhes sobre a final da nona edição da LBFF.

Veja todos os detalhes sobre a final da LBFF 2023 — Foto: Divulgação/Garena

👉 O que é ponto de reabastecimento no Free Fire? Saiba no Fórum TechTudo

Equipes classificadas para a final

Os 16 times classificados foram definidos com base na pontuação conquistada durante as 16 semanas de Etapa Regular de pontos corridos. Em cada semana, ocorreram três rodadas, nas sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, cada uma com seis quedas. Assim, 288 partidas foram disputadas, sendo que cada time jogou 192 vezes durante a primeira fase. Vale lembrar que as orgs participantes foram divididas em três grupos com seis integrantes cada, com quedas disputadas no Estúdio da LBFF, em São Paulo.

Além da líder Magic Squad, classificaram-se Vivo Keyd Stars, Fluxo, LOUD, paiN Gaming, MIBR, E1 Sports, Team Solid, Corinthians, Meta Gaming, Amazon Cripz e Black Dragons. Veja a classificação completa na tabela abaixo:

LBFF 2023 – Classificação Final da Etapa Regular Colocação Equipe Pontuação Situação Vantagem de Pontos na Final 1° Magic Squad 2683 Classificada para a final e para a FFWS 2023 12 2° Vivo Keyd Stars 2526 Classificada para a final 9 3° Fluxo 2431 Classificada para a final 8 4° LOUD 2268 Classificada para a final 7 5° paiN Gaming 1868 Classificada para a final 6 6° MIBR 1862 Classificada para a final 5 7° E1 Sports 1792 Classificada para a final 4 8° Team Solid 1755 Classificada para a final 3 9° Corinthians 1733 Classificada para a final 2 10° Meta Gaming 1708 Classificada para a final 1 11° Amazon Cripz 1672 Classificada para a final 0 12° Black Dragons 1572 Classificada para a final 0 13° Netshoes Miners 1484 Eliminada - 14° XIS 1441 Eliminada - 15° GOD E-Sports 1394 Eliminada - 16° W7M Esports 1372 Eliminada - 17° INTZ 1355 Eliminada - 18° São Paulo eSports 1288 Eliminada -

Formato da final

A final da LBFF 2023 contará com as 12 melhores equipes da Etapa Regular disputando oito quedas no sábado (5). As quedas ocorrerão nos mapas na seguinte ordem: Bermuda, Purgatório, Alpine e Nova Terra. Essa ordem se repetirá a partir da quinta queda, até fechar as oito partidas da decisão. A distribuição de pontos permanece a mesma da Etapa Regular e de outras edições da LBFF, como você pode ver na tabela abaixo. Lembrando que os times também ganham um ponto por abate.

LBFF 2023 – Distribuição de Pontos por Queda Colocação Pontos BOOYAH! 12 2° 9 3° 8 4° 7 5° 6 6° 5 7° 4 8° 3 9° 2 10° 1 11° 0 12° 0

A maior pontuadora se tornará campeã da LBFF 2023 e irá para a Free Fire World Series. A vice-campeã também garantirá a vaga para o mundial na Tailândia. Vale destacar que se a Magic Squad for campeã ou vice-campeã, o time que estiver na terceira colocação herdará a vaga.

Mapas na final da LBFF 2023 — Foto: Reprodução/Free Fire Esports Brasil

Premiação da LBFF 2023

A premiação total de R$ 550 mil da LBFF 2023 só será distribuída entre as 12 equipes que chegaram à final. A divisão do valor para as equipes você pode conferir na tabela abaixo:

LBFF 2023 – Premiação Colocação Prêmio Vaga 1° R$ 100 mil FFWS 2023 2° R$ 90 mil FFWS 2023 3° R$ 80 mil - 4° R$ 70 mil - 5° R$ 60 mil - 6° R$ 50 mil - 7° R$ 40 mil - 8° R$ 30 mil - 9° R$ 15 mil - 10° R$ 5 mil - 11° R$ 5 mil - 12° R$ 5 mil -

Sobre a FFWS 2023

A Free Fire World Series 2023, o Mundial de Free Fire, ocorre do dia 10 ao dia 26 de novembro em Bangkok, Tailândia. A competição deste ano contará com duas fases: a Fase de Grupos e as Finais. Os grupos ocorrerão entre os dias 10 e 19 de novembro, com 18 times divididos em três grupos iguais. Serão dois fins de semana com seis partidas por dia. As 12 melhores equipes avançarão para as finais, que ocorrem do dia 24 a 26 de novembro.

Além da Magic Squad e de outros dois times brasileiros, haverá times da Tailândia, América Latina, Indonésia, Vietnã, Paquistão e das regiões MEA (Oriente Médio e África) e MCPS (Malásia, Camboja, Filipinas e Sri Lanka). Mais detalhes sobre o formato, horários e premiação serão divulgados em outro momento pela Garena.

Free Fire World Series 2023 terá a presença de três equipes brasileiras — Foto: Divulgação/ffesports

Com informações de Free Fire Esports e Liquipedia

🎥 Conheça Sigma: o battle royale estilo Free Fire para celular