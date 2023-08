LCD vs OLED: veja diferenças entre tecnologias de smart TVs

Além disso, os displays OLED costumam oferecer melhor contraste, núcleos mais vibrantes e ângulos de visão mais amplo. Eles também são mais finos e flexíveis, uma vez que não precisam de uma camada de iluminação traseira. Por outro lado, os displays LCD ainda têm uma disponibilidade maior no mercado, e tendem a ser mais acessíveis em termos de preço em comparação com os OLEDs. Confira, a seguir, todas as diferenças entre LCD e OLED e saiba as vantagens e desvantagens de cada uma das tecnologias.

2 de 6 Veja quais são as principais vantagens e desvantagens de smart TVs LCD e OLED — Foto: Divulgação/LG Veja quais são as principais vantagens e desvantagens de smart TVs LCD e OLED — Foto: Divulgação/LG

O que é LCD?

LCD é a sigla para "Liquid Crystal Display", que significa "Tela de Cristal Líquido". Trata-se de uma tecnologia de exibição que utiliza cristais líquidos para produzir imagens visíveis aos usuários em diversos dispositivos eletrônicos. Uma luz de LED de fundo ilumina a tela, e os pixels individuais exibem diferentes cores e intensidades de brilho à medida que os cristais líquidos são controlados por campos elétricos. A tecnologia também é conhecida como LED, justamente por conta da iluminação que é utilizada em seus displays.

As TVs LCD começaram a ser popularizadas a partir do início dos anos 2000. Embora os primeiros desenvolvimentos da tecnologia remontem aos anos 1960, foi somente após décadas de avanços tecnológicos que as TVs de LCD se tornaram comercialmente viáveis ​​e amplamente disponíveis para o público em geral.

3 de 6 TVs OLED são mais modernas e podem oferecer melhor qualidade de exibição — Foto: Rubens Achilles/TechTudo TVs OLED são mais modernas e podem oferecer melhor qualidade de exibição — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O que é OLED?

A sigla OLED significa "Organic Light Emitting Diode", que em português é traduzido como "Diodo Orgânico Emissor de Luz". O funcionamento da tecnologia envolve a utilização de materiais orgânicos feitos de cadeias de hidrocarbonetos para emitir a luz na tela. Quando uma corrente elétrica é aplicada, os materiais orgânicos, ou OLEDs, emitem luz, permitindo que cada pixel seja controlado de forma independente.

A primeira TV de OLED comercial foi lançada em 2010 pela LG, mas as pesquisas envolvendo a tecnologia foram iniciadas na década de 80 por pesquisadores da Eastman Kodak.

4 de 6 TVs LCD ainda são muito presentes no mercado e custam muito menos do que os modelos OLED — Foto: Carolina Torres/TechTudo TVs LCD ainda são muito presentes no mercado e custam muito menos do que os modelos OLED — Foto: Carolina Torres/TechTudo

Quais são as principais diferenças entre telas LCD e OLED?

A principal diferença entre as telas LCD e OLED está justamente na construção dos dois modelos. Enquanto displays LCD utilizam uma fonte de luz de fundo de LED para iluminar toda a tela, painéis OLED emitem sua própria luz a partir de materiais orgânicos, com cada pixel sendo uma fonte de luz individual. Assim, eles dispensam a necessidade de uma luz de fundo separada. A partir dessa particularidade, telas OLED oferecem melhor contraste, cores mais vibrantes e ângulos de visão mais amplos do que as telas LCD.

Além disso, por ser uma tecnologia mais premium, as smart TVs OLED costumam contar também com outros recursos avançados, que nem sempre estão presentes em modelos LCD. É o caso do HDR e Dolby Vision, que contribuem para imagens com maior qualidade. Também é importante lembrar que, além do tipo de construção da tela, outros fatores, como a taxa de resolução, interferem na exibição da imagem.

Vantagens e desvantagens do LCD

Um dos principais motivos para se adquirir uma TV LCD é a disponibilidade no mercado. Enquanto modelos de televisores que utilizam OLED estão disponíveis apenas em tamanhos entre 42 e 88 polegadas, a fabricação de aparelhos LCD alcança tamanhos de telas menores e maiores, com uma boa gama de opções intermediárias.

Por serem baseadas em uma tecnologia menos recente e mais barata, telas LCD também costumam ser bem mais acessíveis que as opções de OLED. É possível, por exemplo, adquirir uma smart TV LCD de 43 polegadas com qualidade de imagem 4K por menos de R$ 2 mil, enquanto os modelos mais baratos OLED 4K de 42 polegadas não saem por menos de R$ 4,5 mil. Ainda no quesito investimento, displays LCD possuem um consumo de energia potencialmente menor do que a tecnologia concorrente.

No que diz respeito à durabilidade, telas LCD também costumam levar uma pequena vantagem em relação aos displays OLED. Elas sofrem bem menos com o problema de "burn-in", se comparadas às telas OLED. O burn-in é um efeito no qual imagens estáticas exibidas por um longo período podem deixar marcas permanentes na tela.

Em contrapartida, telas que utilizam tecnologia LCD levam desvantagem em relação a aparelhos OLED principalmente no que diz respeito à qualidade de imagem reproduzida. Contraste inferior, núcleos menos vibrantes, ângulos de visão limitados e a necessidade de uma fonte de luz de fundo que pode afetar a nitidez são alguns dos pontos negativos de telas de LCD.

5 de 6 TVs OLED oferecem uma qualidade de imagem incomparável, mas ainda são bastante caras — Foto: Rubens Achilles/TechTudo TVs OLED oferecem uma qualidade de imagem incomparável, mas ainda são bastante caras — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Vantagens e desvantagens do OLED

Telas que utilizam tecnologia OLED alcançam uma qualidade de imagem significativamente melhor se comparadas aos displays de LCD. Aparelhos OLED oferecem um contraste superior, com pretos verdadeiros e profundos, graças à capacidade de controlar individualmente cada pixel. Seus núcleos também são mais vibrantes e precisos, proporcionando uma experiência visual mais imersiva, com a gama de cores expandida.

As telas OLED também possuem amplos ângulos de visão, permitindo que a qualidade da imagem seja consistente mesmo quando visualizada de ângulos laterais. Isso pode ser particularmente vantajoso em ambientes em que várias pessoas vão assistir à TV ao mesmo tempo, ou quando a tela está posicionada em locais com ângulos variados de visualização.

6 de 6 TVs OLED são ótimas opções para quem deseja criar uma experiência de cinema em casa — Foto: Reprodução/Freepik TVs OLED são ótimas opções para quem deseja criar uma experiência de cinema em casa — Foto: Reprodução/Freepik

Além disso, telas OLED são potencialmente mais leves do que os displays de LCD. Isso ocorre principalmente devido à necessidade de uma fonte de luz de fundo nas telas LCD, que adiciona peso ao conjunto. Os componentes de displays OLED também são feitos de plástico, o que facilita na montagem e na mobilidade do dispositivo.

As principais desvantagens em adquirir uma TV OLED estão relacionadas ao preço e à disponibilidade no mercado. Apesar de estarem mais acessíveis do que foram há alguns anos, smart TVs OLED ainda são mais caras do que televisores que utilizam tecnologia LCD. Além disso, possuem uma variedade de modelos e tamanhos inferior se comparada às ofertas da tecnologia concorrente.

Qual tipo de tela escolher?

A escolha entre uma smart TV com tela OLED ou LCD é subjetiva e depende das necessidades individuais de cada consumidor. Se a palavra de ordem é a qualidade de imagem com pretos profundos, cores vibrantes, amplos ângulos de visão e um design fino e elegante, a TV de OLED é a opção ideal. No entanto, se o preço é uma preocupação significativa e você busca uma alternativa mais acessível, uma TV de LCD pode ser uma escolha mais interessante, ainda oferecendo uma qualidade de imagem razoável e uma ampla variedade de modelos e tamanhos para escolher.

