Luz vermelha no roteador: veja o que significa e 6 formas de resolver

Uma luz vermelha em um roteador pode ser um indicativo de que algo está diminuindo ou impossibilitando a oferta de Internet por meio do dispositivo. Sinais luminosos são utilizados pelos roteadores para indicar o status e a atividade de conexão do aparelho em núcleos específicos. Quando uma luz vermelha acende em um desses núcleos, pode indicar que o roteador não está conseguindo estabelecer uma conexão de rede, devido a questões como conectividade defeituosa, problemas de configuração e interferências no sinal. O sinal pode também ser um indício de superaquecimento e falhas internas.

Apesar de a luz vermelha ser um problema comum, muitas pessoas não sabem o que fazer para solucionar a questão. A depender da causa, algumas atitudes simples, como a atualização do firmware e a restauração das configurações do roteador, podem resolver o problema. Se o seu roteador está com uma luz vermelha, confira o guia a seguir para entender o que pode estar acontecendo e ver seis dicas para resolver o problema.

Luzes em um roteador podem indicar uma boa conexão, quando estão verdes, ou problemas, quando estão vermelhas — Foto: Reprodução/TechTudo

O que é a luz vermelha em um roteador Wi-Fi?

Como dito anteriormente, as luzes em um roteador desempenham um papel crucial ao fornecer informações visuais sobre o estado e a atividade da conexão de Internet. Cada luz tem um propósito específico e pode indicar diferentes aspectos do funcionamento do aparelho. Quando uma luz vermelha é emitida, geralmente é um indicador de que algo não está funcionando conforme o esperado. Ela pode sugerir vários problemas potenciais que solicitam atenção e resolução.

Uma luz vermelha pode indicar que o roteador não está conseguindo estabelecer uma conexão com a Internet. Isso pode ocorrer devido a um problema com o provedor de serviços de Internet, um cabo de rede danificado ou uma configuração incorreta, por exemplo.

Também é possível que a luz vermelha esteja indicando que há defeito em algum componente interno do roteador, como placas de circuito, flocos e chips de rede. Isso pode ocorrer após o aparelho superaquecer ou sofrer quedas, impactos e danos físicos em geral. Além disso, o alerta pode estar relacionado à falta ou falha de atualização do firmware.

Como resolver a luz vermelha no roteador?

1. Reinicie o roteador

Reiniciar o roteador é uma das ações mais simples e eficazes que você pode fazer para solucionar problemas de conectividade e lidar com luzes vermelhas ou outros problemas que possam surgir. O processo envolve desligá-lo da fonte de energia e ligá-lo novamente.

Para fazer isso, basta desconectar o cabo de alimentação da tomada, aguardar entre 10 e 15 segundos e ligá-lo novamente. O procedimento limpa a memória e o cache do aparelho, restaura configurações padrão e ativa atualizações.

Reiniciar o roteador pode ser uma forma simples de solucionar problemas de conexão e luzes vermelhas no aparelho — Foto: Rafael Leite/TechTudo

2. Verifique as conexões de cabos de rede

Verificar as conexões é uma das etapas mais importantes ao lidar com uma luz vermelha no roteador ou modem. Afinal, muitos problemas de conectividade podem ser causados ​​por conexões soltas, danificadas ou incorretas. Examine cuidadosamente todos os cabos de rede conectados ao roteador. É importante verificar principalmente as extremidades, certificando-se de que elas não estão danificadas ou dobradas. O procedimento também é importante para averiguar se os cabos estão conectados às portas corretas.

Verificar as conexões dos cabos do roteador pode ajudar a identificar a causa da luz vermelha no aparelho — Foto: Reprodução/Freepik

3. Verifique a fonte de alimentação

Um problema na fonte de alimentação pode ser uma das causas para o aparecimento de luzes vermelhas no seu roteador. Por essa razão, é importante certificar-se de que o cabo está corretamente conectado ao dispositivo e à tomada elétrica, uma vez que conexões frouxas podem causar problemas de energia. Caso o problema persista, você pode testar uma fonte de alimentação alternativa compatível. Isso ajuda a determinar se o problema está na fonte atual.

4. Restaure a configuração padrão do roteador

Restaurar as configurações padrão do roteador, procedimento também conhecido como "reset" ou "reinicialização de fábrica", pode ser uma medida eficaz para resolver problemas que resultam em luzes vermelhas ou outras indicações de mau funcionamento. Isso é útil quando o roteador está apresentando persistentes problemas de conectividade ou desempenho.

O procedimento pode ser realizado acessando o painel do administrador por meio do navegador da web e digitando o endereço IP do roteador na barra de endereços. Após isso, entre com o login e senha e procure pela opção "reconfigurar roteador".

Todo roteador conta com um endereço IP, usado para identificar o dispositivo — Foto: Reprodução/freepik

5. Atualize o firmware

As atualizações de firmware frequentemente incluem correções para bugs, problemas de software e vulnerabilidades de segurança. Problemas de software podem causar mau funcionamento do roteador e levar ao acendimento das luzes vermelhas. Apesar da forma de atualizar o firmware de um roteador poder variar dependendo do fabricante, geralmente o processo pode ser realizado entrando no site da empresa. Na página, procure pela seção de suporte ou downloads, onde você deve encontrar as atualizações mais recentes do firmware para o seu modelo de roteador.

6. Entre em contato com a operadora de Internet

Se todos os procedimentos anteriores não surtirem efeito e o aparelho continuar a exibir luzes vermelhas, chegou a hora de entrar em contato com a sua operadora de Internet. Por exemplo, se as luzes estiverem relacionadas à conexão com o provedor de serviços de Internet, a empresa poderá verificar remotamente a qualidade de sua conexão e identificar se há problemas na rede que estão afetando o seu serviço. Caso não seja possível resolver o problema a distância, uma visita técnica pode ser agendada para verificar fisicamente a conexão, a instalação e os equipamentos em sua residência.

