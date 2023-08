Me Chame pelo Seu Nome: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Me Chame pelo Seu Nome , lançado em 2017, está disponível no catálogo da Netflix e Amazon Prime Video . Com direção de Luca Guadagnino, a trama segue a história de amor entre um adolescente de 17 anos e um jovem acadêmico durante o verão italiano da década de 1980. Baseado no livro de André Aciman, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, o longa é estrelado por Timothée Chalamet e Armie Hammer.

Com pouco mais de duas horas de tela, o longa-metragem estreou no Festival de Cinema de Sundance e teve distribuição pela Sony Pictures Classics. Se você gosta de filmes cult recheados com muito romance, confira, a seguir, mais detalhes de Me Chame pelo Seu Nome, como sinopse, elenco e repercussão.

Me Chame pelo Seu Nome (Netflix): adaptação é estrelada por Timothée Chalamet e Armie Hammer — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Enredo de Me Chame pelo Seu Nome

Ambientada em 1983, na costa italiana, a trama gira em torno de Elio Perlman (Chalamet), um adolescente de 17 anos que passa seus dias de verão em uma casa abastada ao lado de sua família. Criado dentro da comunidade judaica, o rapaz é filho de um importante professor universitário que, durante as seis semanas de férias, hospeda em sua casa um jovem acadêmico de 24 anos chamado Oliver (Hammer), que lhe ajuda em sua pesquisa.

No entanto, com o passar dos dias tediosos, Elio acaba se aproximando do assistente de seu pai e rapidamente começa a se encantar pelo rapaz espontâneo e atraente. O que antes era antipatia começa a dar lugar para uma paixão avassaladora entre os dois, fazendo florescer as brutais emoções da juventude.

Elenco

O filme é estrelado por Timothée Chalamet (Duna) no papel do protagonista Elio Perlman e pelo polêmico Armie Hammer (Morte no Nilo) como Oliver. O elenco de Me Chame pelo Seu Nome ainda reúne Michael Stuhlbarg (Até os Ossos) vivendo o Sr. Perlman, Esther Garrel (O Amante de Um Dia) dando vida à Marzia e Victoire Du Bois (Perdi Meu Corpo) como Chiara.

Também fazem parte do time de atuação Marco Sgrosso (Milagre de Medéia), Amira Casar (Charuto de Mel), Peter Spears (Nomadland) e Vanda Capriolo (Suspiria). Além disso, o autor André Aciman faz uma participação especial no projeto.

Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que se passa no norte da Itália — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre crítica e público

Aclamado pela crítica especializada, Me Chame pelo Seu Nome se destacou na temporada de premiações do cinema. No Oscar 2018, por exemplo, a produção teve quatro indicações, incluindo as categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado -- na qual venceu. Além disso, o filme também recebeu nomeações no Globo de Ouro, Critics' Choice Awards, Independent Spirit Awards e em muitos outros festivais renomados.

Nos sites agregadores a recepção do projeto não é diferente. No IMDb, o trabalho de Luca Guadagnino tem nota 7,8, com base em 294 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação cinematográfica tem uma taxa de aprovação de 94% entre os críticos e um índice de 86% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, o longa "oferece um retrato melancólico e comovente do primeiro amor, interpretado com empatia por Chalamet e Hammer".

Confira o trailer de Me Chame pelo Seu Nome:

