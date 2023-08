Meios-irmãos: veja sinopse, elenco e trailer do filme disponível na Netflix

Com Luis Gerardo Méndez (Mistério no Mediterrâneo) no papel do protagonista Renato e Connor Del Rio (Amizade Desfeita 2) interpretando Asher, o elenco de Meios-irmãos ainda é estrelado por nomes como Juan Pablo Espinosa (Coração aberto) vivendo o personagem Flávio, Pía Watson (As Pílulas do Meu Amor) dando vida à Pamela, José Zuniga (Um Lugar no Caribe) no papel de Evaristo e Jwaundace Candece (Vingadores: Guerra Infinita) como Doris.