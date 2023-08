Melhor fone de ouvido de 2023: veja modelos e dicas para escolher

Os melhores fones de ouvido de 2023 incluem modelos premium de fabricantes como Samsung , JBL e Huawei . Pensados para proporcionar a melhor experiência sonora possível, os acessórios apresentam recursos muito desejados, como o cancelamento de ruído ativo (ANC), e contam com tecnologias de áudio 3D , que prometem maior imersão ao ouvir músicas ou conversar por videochamada. Além disso, os aparelhos topo de linha usam as versões mais avançadas do padrão Bluetooth , e se destacam por sua bateria duradoura.

Entre modelos intra-auriculares e headphones, os dispositivos do segmento premium prometem agradar a diversos tipos de consumidores, mas é importante conhecer as especificações de cada um para fazer uma boa compra. Confira, a seguir, o guia do TechTudo com os detalhes sobre cada modelo e veja dicas para escolher o melhor fone de ouvido de 2023 de acordo com as suas necessidades.

Lista dos melhores fones de 2023 inclui modelos de marcas como Huawei, Samsung, Apple e Xiaomi — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como escolher fone de ouvido?

Para escolher um fone de ouvido, é preciso levar em conta a ficha técnica do produto e o tipo de uso que se pretende fazer. Quanto ao design do fone, os mais populares entre os consumidores são os intra-auriculares e os headphones. Quem prefere um aparelho mais compacto e discreto, costuma optar pelo primeiro tipo, já que ele fica, como o nome diz, encaixado dentro do ouvido. Já os que procuram por maior qualidade sonora e passam muitas horas seguidas com o fone, tendem a preferir os modelos over-ear.

Outro aspecto fundamental é optar por um fone Bluetooth ou um com fio. A maioria dos modelos premium, como os que estão listados nesta matéria, usam a tecnologia sem fio para conexão, que proporciona uma maior liberdade de movimento durante o uso do acessório. No entanto, quem faz uso do fone por muito tempo tem de prestar atenção na duração da bateria, já que esses aparelhos precisam ser recarregados de tempos em tempos. Em modelos topo de linha, a duração costuma ser de ao menos 30 horas.

Fones sem fio são ideais para a prática de exercícios e atividades de alta mobilidade, mas duração da bateria é ponto chave — Foto: Divulgação/JBL

Partindo para as especificações técnicas, existem alguns fatores principais para se atentar na hora de escolher um fone. Os drivers são responsáveis por converter os sinais elétricos nos aparelhos e, por isso, são a principal peça responsável pela qualidade sonora de um fone de ouvido. Vale a pena procurar por um modelo que ofereça um bom tamanho, que garante o volume do fone, mas que mantenha um balanço entre os graves e agudos reproduzidos.

Também é fundamental se atentar para os recursos próprios de cada aparelho e fabricante. Modelos premium costumam apresentar uma variedade de tecnologias que prometem agradar a diversos tipos de consumidores. Além do ANC, um dos recursos mais procurados atualmente, esses modelos também podem contar com tecnologias de áudio espacial, que prometem uma sensação de som tridimensional ao usuário.

Melhores fones de ouvido de 2023

Veja, a seguir alguns dos melhores fones disponíveis no mercado brasileiro. Os modelos apresentam configurações premium, foram lançados entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023, e são a versão mais recente dos fones de ouvido topo de linha de cada fabricante. Vale destacar que, como se tratam de modelos topo de linha, os produtos têm preços mais elevados, e custam em média a partir de R$ 800.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro tem até 36 horas de autonomia de bateria e promete áudio lossless — Foto: Divulgação/Xiaomi

Lançado em setembro de 2022, o fone de ouvido Redmi Buds 4 Pro é o modelo premium mais recente da Xiaomi. Com design similar ao dos AirPods, da Apple, o dispositivo promete boa qualidade sonora e uma experiência imersiva. O aparelho tem drivers duplos de 10 mm e pode reproduzir áudio lossless, ou seja, com taxas mínimas de compressão. Outro destaque é a tecnologia Hi-Fi, que promete oferecer um som tridimensional em conteúdos compatíveis. Também está presente um algoritmo com inteligência artificial, que promete ajustar o ANC entre três modos distintos de isolamento, a depender o ambiente.

O Redmi Buds 4 Pro usa tecnologia Bluetooth 5.3 e apresenta uma bateria duradoura. A empresa chinesa garante que o fone de ouvido sem fio funciona 36 horas com uso contínuo e que, com apenas uma recarga de cinco minutos, é possível escutar músicas por mais duas horas consecutivas. O aparelho custa R$ 899 no site oficial da Xiaomi no Brasil, mas pode ser encontrado por cerca de metade do valor no varejo online.

Huawei Freebuds Pro 2

FreeBuds Pro 2 é opção de fone Bluetooth premium da Huawei — Foto: Divulgação/Huawei

O Huawei FreeBuds Pro 2 foi lançado em setembro do ano passado, mas também está entre os melhores fones de ouvido de 2023. A capacidade de atingir graves intensos é um dos destaques do aparelho, que tem drivers dinâmicos que atingem frequências de 14 Hz a 48.000 Hz. Assim como o modelo da Xiaomi, o fone também tem codecs LDAC e conta com cancelamento de ruído adaptativo. De acordo com a marca, o ANC está 15% aprimorado em relação à versão anterior, e deve promover chamadas sem ruídos incômodos.

A bateria do FreeBuds Pro 2 dura até 30 horas com ANC desligado, e cai para 18 com o recurso ativo. O carregamento é feito por entrada USB-C e, para conectividade, o fone apresenta o Bluetooth 5.2, que permite pareamento simultâneo. Além disso, o aparelho tem certificação IP54, o que o torna resistente à pingos de água e suor. O produto pode ser encontrado por R$ 849 na Amazon.

Gostou do produto? O TechTudo testou o Huawei FreeBuds Pro 2 e te conta tudo o que você precisa saber sobre o fone.

Galaxy Buds 2 Pro é o fone de ouvido premium da Samsung com ANC e áudio 360 — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy Buds 2 Pro é mais uma opção de fone premium intra-auricular. Lançado em agosto de 2022, o aparelho é o mais recente da Samsung e se destaca pela qualidade sonora. Com o recurso de áudio 360, o aparelho promete uma reprodução com padrão cinematográfico. Também está presente a tecnologia Hi-Fi de 24 bits, que deve aumentar ainda mais a imersão do usuário. O produto ainda conta com ANC e conta com um sensor de voz que ajusta o volume automaticamente quando o usuário iniciar uma conversa.

O produto pode ser usado por até 29 horas, contando com o estojo de recarga e sem o cancelamento de ruído ativo. Seu grau de proteção é IPX7, que torna o dispositivo à prova d'água. Atualmente, o modelo é vendido na Amazon com preços por R$ 797.

JBL Tour Pro 2

JBL Tour Pro 2 é uma excelente opção para quem procura fones com ótima duração de bateria — Foto: Divulgação/JBL

O JBL Tour Pro 2 está entre os melhores fones de ouvido de 2023 para quem curte modelos intra-auriculares. O aparelho oferece drivers de 10 mm, junto a configurações como som espacial, cancelamento de ruído adaptativo ao ambiente e seis saídas de áudio para chamadas de voz. Além disso, um de seus grandes diferenciais está no design: o estojo de carregamento do fone conta com um display externo touch que permite controlar o volume ou pausar a reprodução.

O aparelho é capaz de aumentar em 15 a 20 dB o volume de conversas e pode ser conectado aos assistentes virtuais Alexa e Google Assistente. O fone conta com Bluetooth 5.3 e tem uma bateria duradoura de até 40 horas contínuas. Na Amazon, o produto custa em torno de R$ 1.540.

JBL Tour One M2

JBL Tour One M2 oferece design over-ear e promete até 50 horas de reprodução — Foto: Divulgação/JBL

Uma opção para quem gosta de modelos over-ear é o JBL Tour One M2. Lançado em março de 2023, o headphone premium se destaca pelos drivers de 40 mm e pelo cancelamento de ruído inteligente, que se adapta ao ambiente em que o usuário está. O produto ainda pode ser usado por até 50 horas seguidas, e deve aguentar até 30 com o ANC ligado. De acordo com a fabricante, a recarga completa acontece em apenas duas horas.

O produto tem design com conchas grandes e acolchoadas, que devem proporcionar conforto para longas horas de reprodução. Também é um fone adequado para quem trabalha à distância, já que o microfone conta com quatro pontos para captação de áudio, que podem intensificar a experiência do durante chamadas de voz. O JBL Tour One M2 aparece por a partir de R$ 1.899 na Amazon.

Os AirPods Pro 2 estão entre os melhores fones de ouvido para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Apple

Os AirPods Pro 2 chegaram no final de 2022 e são um dos modelos de fone de ouvido mais avançados do mercado. Equipado com o chip H2, da Apple, o produto promete áudio espacial e dinâmico, que alterna entre os dois lados de acordo com o som reproduzido. Além disso, o processador garante o funcionamento do cancelamento de ruído inteligente e é capaz de equalizar o áudio no momento da reprodução.

O fone ainda é compatível com a Siri, tem uma sincronização facilitada com produtos do ecossistema Apple e ganhará novos recursos ainda em 2023. Sem fio, o modelo tem bateria com duração de até 30 horas, contando com o estojo de recarga. Além disso, o produto oferece certificação IPX4 de resistência ao suor e respingos d'água. Na Amazon, os AirPods Pro 2 podem ser encontrados por a partir de em torno de R$ 1.893.

Beats Studio Pro

Beats Studio Pro é uma opção de headphone premium da Apple com 40 horas de bateria — Foto: Divulgação/Apple

O Beats Studio Pro é um headphone da marca Beats, da Apple, lançado em julho deste ano. O fone de ouvido se destaca como um dos melhores de 2023 por unir recursos avançados tanto do ecossistema Apple quanto dos aparelhos Android. Assim, a fabricante promete rápida conexão com qualquer tipo de dispositivo, por exemplo. Com drivers de 40 mm, o aparelho promete ainda um bom equilíbrio entre graves e agudos. Também estão presentes o ANC com Modo Ambiente, que permite ouvir poucos barulhos externos, assim como o recurso de áudio espacial característico da Apple.

A bateria tem duração de até 40 horas e conta com um modo Fast Fuel que promete até quatro horas de uso após dez minutos na tomada. Outro destaque fica por conta da conectividade. Apesar de funcionar por Bluetooth 5.3, o produto apresenta também entrada 3,5 mm, permitindo conexão por cabo. O produto está disponível no site oficial da Apple por a partir de R$ 2.999 reais.

