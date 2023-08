Melhor smart TV de 2023: veja modelos e dicas para escolher

As melhores smart TVs de 2023 incluem modelos premium de fabricantes como Samsung , LG e TCL . Lançadas entre o final de 2022 e o início de 2023, as televisões reúnem algumas das tecnologias mais avançadas do segmento, como os displays OLED e mini LED , e os recursos de imagem e som Dolby Vision e Dolby Atmos . Para escolher a melhor opção, porém, é preciso levar em conta o uso que se fará do aparelho. As configurações mais relevantes a serem observadas podem variar entre telespectadores casuais, cinéfilos e gamers, por exemplo.

De toda forma, os modelos topo de linha prometem ser ideais para quem procura uma experiência de visualização de ponta. Se você está em dúvida sobre qual TV comprar, confira o guia do TechTudo com detalhes sobre as melhores smart TVs de 2023 e saiba como escolher a opção mais adequada para o seu perfil.

Tipo de display, resolução e funções extras são configurações importantes para verificar em uma smart TV — Foto: Divulgação/Samsung

📝 TV QLED 55: qual modelo comprar? Veja no Fórum do TechTudo

Como escolher uma boa smart TV?

Para escolher uma smart TV, é preciso observar sua ficha técnica. A maioria dos modelos à venda hoje tem resolução 4K, a mais indicada para quem busca por maior qualidade de imagem. Esses aparelhos oferecem até quatro vezes mais nitidez e definição que os modelos anteriores. No entanto, para espaços menores, as TVs Full HD ainda podem entregar um bom custo-benefício. Existem também os modelos 8K, mas seu preço ainda é bastante elevado, e são poucos os conteúdos compatíveis com a tecnologia.

Outro fator que impacta diretamente na qualidade de imagem de uma TV é a tecnologia de seu display. Entre os modelos premium, a maioria dos aparelhos conta com telas OLED ou mini LED. Em painéis OLED, cada pixel reproduzido contém luz própria, gerando altos níveis de contraste e cores muito mais vibrantes do que as telas LCD, que utilizam cristais líquidos iluminados por uma fonte única. Já as TVs mini LED são uma opção intermediária, que fornece um nível de iluminação mais intenso por meio da diminuição dos diodos do painel LED usado nas telas LCD.

Quem busca por uma sensação de cinema em casa deve optar por modelos mini LED ou OLED e resolução 4K — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Para quem deseja ter uma experiência de cinema em casa ou quer assistir a filmes e séries por streaming na melhor qualidade possível, a tendência é que modelos OLED 4K sejam as melhores opções de smart TV para comprar. Além da melhor qualidade de imagem, elas costumam contar com recursos avançados que melhoram ainda mais a visualização, como o HDR e o Dolby Vision, que garantem mais cores e realismo à imagem. Os aparelhos também podem apresentar recursos de áudio imersivo, como o Dolby Atmos.

Já quem busca por uma TV para jogos deve observar fatores como a taxa de atualização da tela. Modelos com 120 Hz ou mais prometem agradar ao público que joga ou gosta de assistir esportes, já que garante imagens de ação mais fluidas e nítidas. Também é interessante procurar por recursos para modo game, como AMD FreeSync e Motion Xcelerator Turbo+, ou por plataformas de cloud gaming, como o Samsung Gaming Hub e o Nvidia GeForce Now.

Melhores smart TVs de 2023

Para te ajudar a escolher sua nova smart TV, o TechTudo lista, a seguir, alguns dos melhores modelos disponíveis no mercado em 2023. No entanto, vale ressaltar que o título de "melhor TV" é subjetivo e vai depender das necessidades e preferências de cada usuário. Como parâmetro, foram analisados os modelos 55" -- com exceção das smart TVs que não são disponibilizadas neste tamanho.

LG QNED80

A QNED80 é um modelo avançado de smart TV da LG. A televisão tem display com tecnologia mini LED com tecnologia NanoCell e Quantum Dot, que prometem uma reprodução de cores vívidas, alta nitidez e contraste avançado. A resolução é 4K, e o produto conta ainda com o recurso HDR10 Pro para aumentar a qualidade da imagem. A TV também oferece a configuração AI Picture Wizard, uma inteligência artificial que analisa as melhores opções de visualização para cada filme e série reproduzida na tela de acordo com as preferências do usuário.

LG QNED80 tem tecnologia mini LED e recursos especiais para jogos, como configuração AMD FreeSync e Nidia GeForce NOW — Foto: Divulgação/LG

Para quem curte jogos, a função AMD FreeSync Premium está inclusa na televisão e reduz falhas na imagem durante partidas online ou offline. Além disso, está disponível no dispositivo a plataforma de jogos na nuvem GeForce NOW, com uma infinidade de games para baixar e jogar à vontade, sem o suporte de um console físico. A versão de 55 polegadas pode ser encontrada por a partir de R$ 4.768 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui nanocell LG 55QNED80 R$ 4.768 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG 55QNED80 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. nanocell LG 55QNED80 R$ 4.768 IR À LOJA

Samsung Neo QLED QN85C

A Samsung Neo QLED QN85C é um modelo premium que também conta com tecnologia mini LED. O televisor oferece resolução 4K e conta com remasterização HDR para garantir uma visualização de qualidade para qualquer tipo de conteúdo. A TV também oferece certificação Pantone para pontos quânticos, que promete a reprodução de até 1 bilhão de cores em alta qualidade.

Samsung Neo QLED QN85C tem display mini QLED e tecnologia Dolby Atmos para aperfeiçoar a saída de áudio — Foto: Divulgação/Samsung

A tecnologia de áudio 3D Dolby Atmos com sensor de movimento presente no modelo permite que o usuário se sinta "dentro" do áudio reproduzido pela TV, como em uma sala de cinema. Já a configuração Motion Xcelerator Turbo+ pode acelerar a imagem e deixá-la com até 120 Hz de taxa de quadros, reduzindo falhas durante a transição de imagem em jogos. Além disso, está presente a plataforma de jogo por nuvem Samsung Gaming Hub. O modelo de 55 polegadas aparece em oferta na Amazon por a partir de R$ 5.399.

Gostou do produto? Compre aqui alexa Samsung QN85C 55 polegadas R$ 5.399 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung QN85C 55 polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. alexa Samsung QN85C 55 polegadas R$ 5.399 IR À LOJA

TCL C835

A smart TV TCL C835 tende a agradar aos fãs de entretenimento. Com resolução 4K e display mini LED, a TV promete alta qualidade de imagem para a reprodução de filmes e séries. Outro destaque é a presença das tecnologias HDR 10, HDR10+ e Dolby Vision, que aumentam o nível do brilho para até 10.000 nits. A televisão ainda conta com o recurso IMAX Enhanced, que reproduz conteúdos com qualidade semelhante à das salas de cinema IMAX.

A smart TV TCL C835 se destaca por contar com Google TV integrado e pelo recurso IMAX Enhanced — Foto: Divulgação/TCL

Além disso, o produto conta com o sistema operacional Google TV, considerado uma evolução do Android TV. Com a interface, é possível criar perfis para cada usuário da TV e ainda receber recomendações personalizadas de todos os streamings em uma única página. O aparelho está disponível somente na versão de 65 polegadas e aparece em oferta na Amazon por a partir de R$ 5.684.

Gostou do produto? Compre aqui mini led TCL C835 65 polegadas R$ 5.684 IR À LOJA

Todas as ofertas de TCL C835 65 polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. mini led TCL C835 65 polegadas R$ 5.684 IR À LOJA

Samsung Neo QLED QN90C

Para amantes de jogos, a smart TV Samsung Neo QLED QN90C pode ser uma boa alternativa. O modelo vem configurado com resolução 4K e conta com tecnologias como Motion Xcelerator Turbo+ e FreeSync Premium Pro. Isso permite que as partidas rodem com até 144 Hz de taxa de atualização e sem nenhum tipo de falha na imagem. Também está presente o recuso Samsung Gaming Hub, para jogar online sem console.

Com configurações AMD FreeSync Premium e Motion Xcelerator Turbo+, a smart TV Samsung Neo QLED QN90C é ótima para gamers — Foto: Divulgação/Samsung

Outras características também chamam atenção no modelo, como o display mini LED e o processador Neural Quantum 4K, que realiza upscalling de qualquer conteúdo para a resolução 4K. Assim como no modelo anterior, a TV conta com a tecnologia Dolby Atmos para som imersivo. A smart TV pode ser encontrada no varejo online por a partir de R$ 6.499, na versão com 55 polegadas.

Gostou do produto? Compre aqui alexa Samsung Neo QLED QN90C 55 polegadas R$ 6.499 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Neo QLED QN90C 55 polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. alexa Samsung Neo QLED QN90C 55 polegadas R$ 6.499 IR À LOJA

Samsung OLED S90C

A Samsung OLED S90C é a primeira televisão com tela OLED da fabricante disponibilizada no Brasil. O modelo também conta com o processador Neural Quantum 4K para upscalling e o Motion Xcelerator Turbo Pro, que faz a tela chegar a até 144 Hz de taxa de atualização em jogos. Além disso, a TV possui certificação Pantone e conta com o recurso Quantum HDR OLED para aumentar o nível de brilho e contraste nas imagens claras e escuras.

S90C é a primeira smart TV OLED da Samsung disponível no Brasil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Quanto ao som, o Dolby Atmos com sensor de movimento também está presente, assim como o recurso de cloud gaming Samsung Gaming Hub. A TV promete agradar a diversos tipos de públicos e está disponível na Amazon por a partir de R$ 6.099, a versão de 55 polegadas.

Gostou do produto? Compre aqui alexa Samsung OLED S90C 55 polegadas R$ 6.099 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung OLED S90C 55 polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. alexa Samsung OLED S90C 55 polegadas R$ 6.099 IR À LOJA

LG OLED evo C3

A LG OLED evo C3 é uma smart TV premium com tecnologia OLED. O modelo oferece as tecnologias de imagem Dolby Vision e HDR 10 e garante som imersivo com o Dolby Atmos. Além disso, o recurso Brightness Booster promete aumentar o nível de brilho na imagem por meio de algoritmos de reforço luminoso presentes no processador do aparelho.

LG OLED evo C3 é um dos melhores aparelhos para cinéfilos e gamers — Foto: Divulgação/LG

Para os entusiastas de jogos, as tecnologias Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium garantem alta performance em jogos, com resposta de 0,1 ms. Também está presente a plataforma de cloud gaming GeForce Now. Uma boa escolha para cinéfilos e gamers, a TV pode ser encontrada, na versão de 55 polegadas, por a partir de R$ 7.599 em oferta no site da fabricante. Outros tamanhos estão disponíveis no varejo online.

LG QNED8

A smart TV LG QNED85 conta com display mini LED e resolução 4K. A tela tem tecnologia Quantum Dot, que aprimora ainda mais a reprodução das cores, e a função Precision Dimming, que reproduz tons escuros e áreas claras com bastante intensidade. Também estão presentes os recursos Dolby Vision e Dolby Atmos para aumentar a sensação de cinema em casa.

LG QNED85tem painel mini LED e oferece alta qualidade de imagem e som — Foto: Divulgação/LG

Além disso, o recurso AI Picture Wizard, que aprimora a qualidade da imagem, e o AI Concierge, que recomenda conteúdos de maneira personalizada, também estão presentes no modelo. Para os amantes de jogos, a smart TV oferece 120 Hz de atualização de tela, tecnologia AMD FreeSync Premium e o GeForce NOW. O produto só está disponível na versão de 65" e pode ser encontrado em ofertas no varejo online por a partir de R$ 8.499.

LG OLED evo G3

Bastante parecida com a versão anterior, a smart TV LG OLED evo G3 também é uma ótima opção para amantes de entretenimento e jogos. O modelo oferece display OLED, as tecnologias Dolby Vision e Dolby Atmos e o recurso Brightness Boost Max, que garante um nível de brilho 70% superior. Também estão presentes as tecnologias Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium, e o cloud gaming GeForce NOW.

LG OLED evo G3 é bastante parecida com o modelo C3, mas oferece configurações a mais — Foto: Divulgação/LG

Além disso, a fabricante destaca o design do aparelho. Com corpo ultrafino, a TV proporciona alta qualidade de imagem e som sem interferir com a decoração da sala. O produto está disponível no site da fabricante em oferta por R$ 8.999, na versão de 55 polegadas, mas pode ser encontrada por outros tamanhos no varejo online.

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV